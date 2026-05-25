ビニレンカーボネート（VC）＆フッ化エチレンカーボネート（FEC）の世界市場」調査資料（国内市場規模も記載）を発行、年平均11.2%で成長する見込み

ビニレンカーボネート（VC）＆フッ化エチレンカーボネート（FEC）の世界市場」調査資料（国内市場規模も記載）を発行、年平均11.2%で成長する見込み