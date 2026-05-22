「iF DESIGN RANKING 2022 - 2026」において ポラスグループが住宅建築部門の企業ランキング 世界第1位に輝きました











KIZUKIの家 ポラスタウン開発株式会社ママブロガーとともに、日々の生活の中で感じた「気づき」を一つひとつカタチにし、ストレスフリーな住まいを実現しました。なお、2025年度は住宅インテリア部門で3作品受賞しており、累計受賞数は8作品となりました。受賞作品（計3作品）https://digitalpr.jp/table_img/2725/135354/135354_web_2.pngREASON 船橋・三咲 ブライトシーン 株式会社中央住宅隣りり合う敷地境界側に通り庭を作ることで、単調になりがちな住宅の間にグリーンスポットを生み出し、心地よい街並みを創出しました。