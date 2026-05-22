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「iF DESIGN RANKING 2022 - 2026」において ポラスグループが住宅建築部門の企業ランキング 世界第1位に輝きました
ポラスグループ（本社：埼玉県越谷市、代表：中内 晃次郎）は、「iF DESIGN AWARD」（主催：iF International Forum Design GmbH）から発表された直近5年間の実績ランキング「iF DESIGN RANKING 2022-2026」において、住宅建築部門の企業ランキングで「世界第1位」にランクインしました。
「iF DESIGN RANKING」は、過去5年間の受賞実績をポイント化し、ランキングとしたものです。
今回、住宅建築部門の企業ランキングの対象となるのは、2023 年、2024年に受賞した5作品です。ポラスグループでは、これからも住まう方の豊かな暮らしや価値創造に取り組んでまいります。 「iF
DESIGN RANKING 2022-2026」ホームページ https://ifdesign.com/ja/brands-creatives/company/polus-group-chuo-jutaku-co-ltd/157054
■ 住宅建築部門 受賞作品（計5作品）
https://digitalpr.jp/table_img/2725/135354/135354_web_1.png
＜2023年受賞＞（1作品）
REASON 我孫子 綴（つづり）のまち 株式会社中央住宅
地役権を設定したうえで路地状部分の敷地を中央に集め、幅6mの「コモン（庭小路）」を創出。豊かな景観と文化性に富んだ土地の記憶を蘇らせ、日本の戸建分譲住宅として初の受賞を果たしました。
＜2024年受賞＞（4作品）
Kinoeプロジェクト〜つなぐ森のヴィラ〜 株式会社中央住宅
平屋1棟と2階建て2棟で構成し、景観形成のコアとなる森のような「つなぐ庭」を街区の中心に設計しました。
共存デザインの庭と緑が繋ぐ街 レギオン獨協大学前 株式会社中央住宅
敷地の境界をシームレスにすることで街全体を植栽でつなぎ、緑の空間を連続させた広場のある街並みを形成しました。
NOEN〜溢れる緑と共に子どもを育む街〜 ポラスガーデンヒルズ株式会社
ブルーベリー畑だった土地と南ひな壇の地形を活かし、野山のような自然を再現した路（みち）と広場を計画しました。
KIZUKIの家 ポラスタウン開発株式会社
ママブロガーとともに、日々の生活の中で感じた「気づき」を一つひとつカタチにし、ストレスフリーな住まいを実現しました。
なお、2025年度は住宅インテリア部門で3作品受賞しており、累計受賞数は8作品となりました。
受賞作品（計3作品）
https://digitalpr.jp/table_img/2725/135354/135354_web_2.png
REASON 船橋・三咲 ブライトシーン 株式会社中央住宅
隣りり合う敷地境界側に通り庭を作ることで、単調になりがちな住宅の間にグリーンスポットを生み出し、心地よい街並みを創出しました。
変身ラウンジ 株式会社中央住宅
幼い頃から自己肯定感を高め自立心を刺激するため、子どもが住まいの中で「できる」を増やすアイディアを組み込んだ集合住宅です。
子どもの自主性を育てるマンション 株式会社中央住宅
用途に応じて簡単に可変でき、ラウンジとしてもキッズコーナーとしても機能するフレキシブルな中規模集合住宅の共用空間です。
■iF DESIGN AWARD について
1953年にドイツ・ハノーファーで誕生した、世界で最も歴史の長い国際デザインアワードです。iFロゴは優れたデザインの証として世界で広く認知されており、IDEA賞(アメリカ)、レッド・ドット・デザイン賞(ドイツ)と並び「世界3大デザイン賞」と呼ばれています。
「iF DESIGN AWARD」ホームページ： https://ifdesign.com/en/
◆ポラスグループ ホームページ ： https://www.polus.co.jp/
◆ニュースリリース一覧 ： https://www.polus.co.jp/news/
本件に関するお問合わせ先
ポラス株式会社
コミュニケーション部広報課
048-989-9151
担当：片平、青柳、中上
「iF DESIGN RANKING」は、過去5年間の受賞実績をポイント化し、ランキングとしたものです。
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■ 住宅建築部門 受賞作品（計5作品）
https://digitalpr.jp/table_img/2725/135354/135354_web_1.png
＜2023年受賞＞（1作品）
REASON 我孫子 綴（つづり）のまち 株式会社中央住宅
地役権を設定したうえで路地状部分の敷地を中央に集め、幅6mの「コモン（庭小路）」を創出。豊かな景観と文化性に富んだ土地の記憶を蘇らせ、日本の戸建分譲住宅として初の受賞を果たしました。
＜2024年受賞＞（4作品）
Kinoeプロジェクト〜つなぐ森のヴィラ〜 株式会社中央住宅
平屋1棟と2階建て2棟で構成し、景観形成のコアとなる森のような「つなぐ庭」を街区の中心に設計しました。
共存デザインの庭と緑が繋ぐ街 レギオン獨協大学前 株式会社中央住宅
敷地の境界をシームレスにすることで街全体を植栽でつなぎ、緑の空間を連続させた広場のある街並みを形成しました。
NOEN〜溢れる緑と共に子どもを育む街〜 ポラスガーデンヒルズ株式会社
ブルーベリー畑だった土地と南ひな壇の地形を活かし、野山のような自然を再現した路（みち）と広場を計画しました。
KIZUKIの家 ポラスタウン開発株式会社
ママブロガーとともに、日々の生活の中で感じた「気づき」を一つひとつカタチにし、ストレスフリーな住まいを実現しました。
なお、2025年度は住宅インテリア部門で3作品受賞しており、累計受賞数は8作品となりました。
受賞作品（計3作品）
https://digitalpr.jp/table_img/2725/135354/135354_web_2.png
REASON 船橋・三咲 ブライトシーン 株式会社中央住宅
隣りり合う敷地境界側に通り庭を作ることで、単調になりがちな住宅の間にグリーンスポットを生み出し、心地よい街並みを創出しました。
変身ラウンジ 株式会社中央住宅
幼い頃から自己肯定感を高め自立心を刺激するため、子どもが住まいの中で「できる」を増やすアイディアを組み込んだ集合住宅です。
子どもの自主性を育てるマンション 株式会社中央住宅
用途に応じて簡単に可変でき、ラウンジとしてもキッズコーナーとしても機能するフレキシブルな中規模集合住宅の共用空間です。
■iF DESIGN AWARD について
1953年にドイツ・ハノーファーで誕生した、世界で最も歴史の長い国際デザインアワードです。iFロゴは優れたデザインの証として世界で広く認知されており、IDEA賞(アメリカ)、レッド・ドット・デザイン賞(ドイツ)と並び「世界3大デザイン賞」と呼ばれています。
「iF DESIGN AWARD」ホームページ： https://ifdesign.com/en/
◆ポラスグループ ホームページ ： https://www.polus.co.jp/
◆ニュースリリース一覧 ： https://www.polus.co.jp/news/
本件に関するお問合わせ先
ポラス株式会社
コミュニケーション部広報課
048-989-9151
担当：片平、青柳、中上