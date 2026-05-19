鼻セレブ×角川文庫コラボレーション「ネピア 鼻セレブ」の動物たちが期間限定で文庫本の特別カバーに！

王子ネピア株式会社

王子ネピア株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：森平高行）は、2026年5月下旬より、角川文庫（株式会社KADOKAWA）との「ネピア 鼻セレブ」コラボレーション企画を実施します。全国の対象書店にて、雫井脩介『クローズド・ノート』、森沢明夫『夏美のホタル』『エミリの小さな包丁』の3作品を「鼻セレブ」デザインの特別カバーで期間限定展開いたします。あわせて、コラボ対象書籍をご購入いただいた方に「ネピア 鼻セレブポケットティシュ」をプレゼントするキャンペーンも実施いたします。

※「鼻セレブ」デザインコラボカバー書籍の各書店への出荷期間：3か月間予定。なくなり次第終了となります。

■「鼻セレブ」のかわいい動物たちが、超幅広帯の期間限定の特別カバーで登場

「ネピア 鼻セレブティシュ」は、独自のトリプル保湿と植物由来スクワラン配合によるしっとりやわらかな肌ざわりが特長の保湿ティシュです。2004年の発売当初より、多くの方々にご愛顧いただいております。今回コラボレーションする3作品は、それぞれ異なる物語でありながら、読む人の心をやわらかくほぐし、あたたかな余韻を残す作品です。大切な誰かを思う気持ち、何気ない日常の尊さ、人とのつながりの愛おしさ――そうした感情を丁寧に描いた物語と、「鼻セレブ」ブランドが大切にしてきた、やわらかく、やさしい世界観が重なり、本コラボレーションが実現しました。

<カバーの組み合わせ>

『クローズド・ノート』（著：雫井脩介）×ネザーランド・ドワーフ

『夏美のホタル』（著：森沢明夫）×エゾモモンガ

『エミリの小さな包丁』（著：森沢明夫）×パンダ

■対象書籍購入で「ネピア 鼻セレブポケットティシュ」をプレゼント

本コラボレーションの実施にあわせて、全国の対象書店にてプレゼントキャンペーンを行います。期間中、対象書籍を1冊ご購入いただいた方に、店頭で「ネピア 鼻セレブポケットティシュ」を1つプレゼント。読書中に思わず涙がこぼれてしまったときも、読み終えたあとに余韻に浸るひとときにも、「鼻セレブ」ならではのやさしい肌触りが寄り添います。

※ポケットティシュの在庫がなくなり次第終了となります。

※配布開始時期およびポケットティシュの配布方法は、店舗によって異なります。

※コラボカバーおよびポケットティシュの取り扱い有無は、店舗によって異なります。

取り扱いについては、各店舗にお問い合わせください。

■コラボ作品紹介

◆『クローズド・ノート』雫井脩介

切なく暖かい、運命的なラブストーリー。

自室のクローゼットで見つけたノート。それが開かれたとき、私の日常は大きく変わりはじめる――。『犯人に告ぐ』の俊英が贈る、切なく温かい、運命的なラブ・ストーリー！

発売日：2008年06月25日

定価：1,040円（税別）

判型：文庫判

ページ数：448ページ

ISBN：9784043886012

発行：株式会社KADOKAWA

作品情報：https://www.kadokawa.co.jp/product/200704000310/

◆『夏美のホタル』森沢明夫

瑞々しい筆致で描く、人生のラブレター

写真家志望の大学生・慎吾。卒業制作間近、彼女と出かけた山里で、古びたよろず屋を見付ける。そこでひっそりと暮らす母子に温かく迎え入れられ、夏休みの間、彼らと共に過ごすことに……。心の故郷の物語。

発売日：2014年08月23日

定価：960円（税別）

判型：文庫判

ページ数：352ページ

ISBN：9784041016879

発行：株式会社KADOKAWA

作品情報：https://www.kadokawa.co.jp/product/321403000074/

◆『エミリの小さな包丁』森沢明夫

傷ついた心を癒やしてくれたのは、おいしいごはんとおじいちゃんだった。

恋人に騙され、仕事もお金も居場所さえも失った25歳のエミリ。15年ぶりに再会した祖父の家に逃げ込んだものの、寂れた田舎の海辺の暮らしには馴染めない。そんな傷だらけのエミリの心を救ったのは祖父の手料理と町の人々のやさしさだった。胃袋からじんわり癒される、心の再生を描いた感動作！

発売日：2019年06月14日

定価：980円（税別）

判型：文庫判

ページ数：416ページ

ISBN：9784041080542

発行：株式会社KADOKAWA

作品情報：https://www.kadokawa.co.jp/product/321812000088/