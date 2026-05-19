TableCheck飲食店向けPOS「USENレジ」と連携開始

株式会社TableCheck

株式会社TableCheck（読み：テーブルチェック、本社：東京都中央区、代表取締役社長 CEO：谷口優、以下、TableCheck）は、TableCheckが提供する飲食店向け予約・顧客管理システム

「TableCheck」とUSEN＆U-NEXT GROUPの株式会社USENが提供する飲食店向けPOS「USENレジ」の連携を開始したことをお知らせします。

本取り組みにより、「TableCheck」で管理される予約情報と『USENレジ』の会計情報を一気通貫で連携させることで、入退店から再来店に至るまでの顧客データを一元管理し、飲食店における生産性向上と継続的な顧客関係構築を支援します。

TableCheck

世界中のレストランとゲストをつなぐ、飲食店向けの次世代予約・顧客管理プラットフォームです。

世界約13,000軒以上の店舗で導入され、23言語に対応するなど、国内のみならずグローバルな予約

管理を支援します。送客手数料のかからない公式ウェブ予約機能に加え、「キャンセルプロテクション」による無断キャンセル対策、クレジットカード情報の事前登録でスマートな会計を実現する

「TableCheck Pay」など、飲食店の収益最大化とオペレーションの効率化を両立する機能を多数搭載しています。また、詳細な顧客データの蓄積・分析ツール「インサイト予測」を活用することで、感覚的な経営からデータに基づいた戦略的なマーケティングへの転換を可能にします。

https://www.tablecheck.com/ja/join/

USENレジ

専用ハードウェアとソフトウェアが一体となった高機能な飲食店向けPOSレジです。多機能でありながら、誰でも直観的に操作できるPOSシステムとセルフオーダーシステム、これらの柔軟な連携により幅広い業態に対応できます。業務効率化をはじめとした様々な店舗のニーズに応えます。また、独自設計のPC・ルーターで安定稼働を実現するとともに多言語対応や遠隔監視・サポートも備え、店舗運営を手厚く支援します。

https://usen.com/service/pos/

株式会社TableCheck

TableCheckは、「Dining Connected ～世界中のレストランとゲストをつなぐプラットフォーム～」

をミッションに事業を展開する日本発レストランテックカンパニーです。テクノロジーを活用した

次世代の「おもてなし」を実現します。現在、展開している主なサービスは、飲食店向け予約・

顧客管理システムと、ゲスト向け飲食店検索・予約サイトです。24時間365日リアルタイムの空席

情報を把握することで、飲食店にもゲストにもより良いレストラン体験の実現をサポートしています。

サービスサイト ：https://www.tablecheck.com/ja/join/

会社名 ：株式会社TableCheck（カブシキガイシャテーブルチェック）

所在地 ：東京都中央区銀座二丁目15番2号 KR GinzaII5F

コーポレートサイト ：https://www.tablecheck.com/ja/company/

創立年月 ：2011年3月

資本金 ：1億円（累計調達総額17.89億円）

事業内容 ：クラウド型レストランマネジメントシステム及び飲食店検索・ネット予約システムの開発・提供

拠点 ：日本２拠点：東京（本社）、大阪

海外９拠点：韓国、シンガポール、インドネシア、タイ、UAE、オーストラリア、香港、中国、インド

株式会社USEN

USENは、BGMサービスのリーディングカンパニーとして成長を遂げてきました。その安定的な収益

基盤を柱に、デジタル技術を活用したエンターテインメント事業の推進、業務効率化ソリューションの提供（店舗BGM、アプリ、インフラ、POSレジ、配膳ロボット、保証など）を行っています。私たちは【音楽配信の会社】から、ゲストの課題に応える【総合ソリューション企業】への挑戦を続けています。

会社名：株式会社USEN

所在地：東京都品川区上大崎三丁目1番1号 目黒セントラルスクエア

代表者：代表取締役社長 貴舩 靖彦

事業内容：店舗DX事業、エンターテインメント事業、音楽配信事業、メディア事業、ロボティクス事業

URL：https://usen.com

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