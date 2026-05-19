エネルギー管理システム市場、2034年までに1,699億米ドル規模に到達――年平均成長率（CAGR）10.54%で成長

エネルギー管理システム市場、2034年までに1,699億米ドル規模に到達――年平均成長率（CAGR）10.54%で成長