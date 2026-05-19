植物由来食品市場、2034年までに322億米ドルの収益を創出――10.50%という急成長率で拡大
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植物由来食品市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「植物由来食品市場：種類別、供給源別、流通チャネル別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
本レポートによると、世界の植物由来食品市場規模は2025年に131億米ドルと評価され、2034年には322億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は10.50%となる見込みです。アジア太平洋地域は現在市場を牽引しており、2025年には38.6%を超える大きな市場シェアを占めています。これは、植物由来食品を食べるという深い文化的伝統、急速に拡大する食品技術エコシステム、そして中国、日本、インド、韓国における代替タンパク質分野への強力な政府投資によって支えられています。
植物由来食品とは、野菜、果物、豆類、穀物、ナッツ、種子など、植物のみから作られ、肉、乳製品、卵といった動物由来食品の代替または補完として開発された食品を指します。この市場には、乳製品代替品（植物性ミルク、チーズ、ヨーグルトなど）、肉代替品（大豆、エンドウ豆、小麦、菌糸体由来製品など）、卵代替品、調味料、その他の植物由来食品イノベーションが含まれます。これらの製品は、スーパーマーケット、大型スーパーマーケット、コンビニエンスストア、オンライン小売プラットフォーム、フードサービスチャネルを通じて販売されています。
世界の植物由来食品市場は、2026年末までに212億3000万米ドルに達する見込みです。消費者は、クリーンラベル、ホールフードタンパク質、腸内環境の改善、食物繊維の摂取、心臓の健康を意識した食生活をサポートする成分を求めることで、市場の成長を牽引しています。クリーンラベル成分市場は、2026年には624億2000万米ドルに達すると予想されています。同時に、市場は戦略的な進化を遂げており、従来の肉の模倣品から、より本格的で栄養的に完全、かつ機能的に差別化された植物由来製品へと移行し、より幅広い一般消費者にアピールしています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。https://www.imarcgroup.com/report/ja/plant-based-food-market/requestsample
主要な市場推進要因
フレキシタリアン人口の増加と健康志向の消費者行動
肉の消費を完全にやめることなく減らす消費者、つまりフレキシタリアンの世界的な増加は、植物由来食品市場の主要な需要牽引要因となっています。初期の消費者は主にビーガンやベジタリアンでしたが、今日の植物由来食品の消費者は、植物のみの食生活へのイデオロギー的なこだわりではなく、健康上の利点、環境意識、食生活の多様性を動機とする主流の消費者です。2026年には、植物由来食品業界は消滅するのではなく進化を遂げ、植物由来の肉は従来の肉の模倣から、植物や菌類が本来持つ繊細なうま味、満足感のある食感、消費者が信頼できるシンプルな原材料へと移行し、菌類／キノコ由来のタンパク質と精密発酵が主要なイノベーション分野として台頭しています。
北米は、小売市場への浸透率の高さ、フレキシタリアンの増加、そして継続的なイノベーションに支えられ、2025年には36.86%のシェアを占め、植物性食品市場を牽引する一方、アジア太平洋地域は、中国、日本、インド、韓国で植物性タンパク質製品の需要が急速に増加し、最も成長著しい地域として台頭している。特に日本の植物性食品市場は、豆腐、テンペ、枝豆、味噌といった大豆を原料とした伝統的な食品が根付いており、次世代の植物性タンパク質製品の発売に文化的に馴染みのある基盤を提供している。
植物由来食品市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「植物由来食品市場：種類別、供給源別、流通チャネル別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
本レポートによると、世界の植物由来食品市場規模は2025年に131億米ドルと評価され、2034年には322億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は10.50%となる見込みです。アジア太平洋地域は現在市場を牽引しており、2025年には38.6%を超える大きな市場シェアを占めています。これは、植物由来食品を食べるという深い文化的伝統、急速に拡大する食品技術エコシステム、そして中国、日本、インド、韓国における代替タンパク質分野への強力な政府投資によって支えられています。
植物由来食品とは、野菜、果物、豆類、穀物、ナッツ、種子など、植物のみから作られ、肉、乳製品、卵といった動物由来食品の代替または補完として開発された食品を指します。この市場には、乳製品代替品（植物性ミルク、チーズ、ヨーグルトなど）、肉代替品（大豆、エンドウ豆、小麦、菌糸体由来製品など）、卵代替品、調味料、その他の植物由来食品イノベーションが含まれます。これらの製品は、スーパーマーケット、大型スーパーマーケット、コンビニエンスストア、オンライン小売プラットフォーム、フードサービスチャネルを通じて販売されています。
世界の植物由来食品市場は、2026年末までに212億3000万米ドルに達する見込みです。消費者は、クリーンラベル、ホールフードタンパク質、腸内環境の改善、食物繊維の摂取、心臓の健康を意識した食生活をサポートする成分を求めることで、市場の成長を牽引しています。クリーンラベル成分市場は、2026年には624億2000万米ドルに達すると予想されています。同時に、市場は戦略的な進化を遂げており、従来の肉の模倣品から、より本格的で栄養的に完全、かつ機能的に差別化された植物由来製品へと移行し、より幅広い一般消費者にアピールしています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。https://www.imarcgroup.com/report/ja/plant-based-food-market/requestsample
主要な市場推進要因
フレキシタリアン人口の増加と健康志向の消費者行動
肉の消費を完全にやめることなく減らす消費者、つまりフレキシタリアンの世界的な増加は、植物由来食品市場の主要な需要牽引要因となっています。初期の消費者は主にビーガンやベジタリアンでしたが、今日の植物由来食品の消費者は、植物のみの食生活へのイデオロギー的なこだわりではなく、健康上の利点、環境意識、食生活の多様性を動機とする主流の消費者です。2026年には、植物由来食品業界は消滅するのではなく進化を遂げ、植物由来の肉は従来の肉の模倣から、植物や菌類が本来持つ繊細なうま味、満足感のある食感、消費者が信頼できるシンプルな原材料へと移行し、菌類／キノコ由来のタンパク質と精密発酵が主要なイノベーション分野として台頭しています。
北米は、小売市場への浸透率の高さ、フレキシタリアンの増加、そして継続的なイノベーションに支えられ、2025年には36.86%のシェアを占め、植物性食品市場を牽引する一方、アジア太平洋地域は、中国、日本、インド、韓国で植物性タンパク質製品の需要が急速に増加し、最も成長著しい地域として台頭している。特に日本の植物性食品市場は、豆腐、テンペ、枝豆、味噌といった大豆を原料とした伝統的な食品が根付いており、次世代の植物性タンパク質製品の発売に文化的に馴染みのある基盤を提供している。