シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル 「千葉×メロン スイーツ＆ベーカリー」6月1日（月）より開始

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル（浦安市舞浜）のカフェ「トスティーナ」では、2026年6月1日（月）より、「千葉×メロン スイーツ＆ベーカリー」を開催いたします。毎年6月15日に制定されている千葉県民の日を記念し、地元・千葉県の食材と旬を迎えるメロンを主役にした、スイーツやベーカリーをご用意しました。やわらかな陽ざしに包まれるこの季節にふさわしい、初夏の味わいをお楽しみください。

【千葉×メロン スイーツ&ベーカリー】

・期間：2026年6月1日（月）～6月30日（火）

・店舗：カフェ「トスティーナ」（ホテル2F）10:00～23:00

・お客様の問合せ：047-355-5555（代）カフェ「トスティーナ」

※仕入れ状況等により、内容が変更となる場合がございます。

◆マンスリースイーツ

・ミルメロ 1,000円

ミルティーユ（フランス語でブルーベリー）とメロンを合わせ、「ミルメロ」と名付けたムースです。赤肉メロンのゼリー、青肉メロンのムース、そして千葉県産ブルーベリーのムースを重ねました。添えた果実とともに、甘酸っぱさが広がります。

・ミエロン 1,000円

フランス語で“はちみつ”を意味する「ミエル」とメロンから名付けたスイーツです。千葉県産はちみつを使ったレアチーズケーキに、メロンのジュレを閉じ込めました。飾ったハチの巣型のホワイトチョコレートとメロンの果肉が目を引きます。

・メロンフレジェ 1,000円

フランス菓子“フレジェ”を千葉県産メロンでオリジナルアレンジした一品です。メロンのムースリーヌに、赤肉と青肉のキューブ型メロンムースを配し、美しい市松模様に仕上げました。トップに添えた透明感溢れるメロンのゼリーと果肉が、初夏の爽やかさを演出します。

◆マンスリーベーカリー

・千葉県産ピーナッツデニッシュ 650円（写真上）

千葉県産ピーナッツの魅力を随所に取り入れたデニッシュです。クロワッサン生地に粒あんとピーナッツカスタードを塗り、巻いて焼き上げました。ピーナッツ風味のグレーズでコーティングし、香ばしさと甘みを引き立てています。

・千葉県産メロンクリームパン 650円（写真下）

メロンパン生地にクッキー生地を重ねて焼き上げたメロンクリームパンです。シャンティクリームとメロンクリーム、さらに千葉県産メロンの果肉をサンドしました。果実の甘みとやさしい口どけをお楽しみいただけます。

◆シェラトンスイーツボックス

6月のマンスリースイーツを含む、ミニサイズ6種のスイーツを詰め合わせました。フルーツの甘みが広がる、この季節ならではのラインナップです。

・料金：3,400円

・店舗：カフェ「トスティーナ」（ホテル2F）

※毎日数量限定販売。3日前までの事前予約制。

※お引き取り時間は12:00～21:00となります。

◆アフタヌーンティー ※1日10セット限定

爽やかな初夏の空気をまとった、メロンが主役のアフタヌーンティーです。季節の移ろいを感じながら、心ほどけるひとときをお過ごしください。

・店舗：カフェ「トスティーナ」（ホテル2F）

・時間：12:00～18:00

・料金：3,900円 / 1ドリンク付き（ティーセレクションより1種）

※2日前17:00までの事前予約制。お席のご指定は承っておりません。

※滞在時間に制限はございません。

・予約（シェラトンスイーツボックス／アフタヌーンティー共通）：

https://www.tablecheck.com/ja/shops/sheratontokyobay-toastina/reserve

◆毎週金曜日開催「フライデースイーツブッフェ」

毎週金曜日には、カジュアル・ダイニング「ガレリアカフェ」にて「フライデースイーツブッフェ」を開催しております。華やかなスイーツに加え、サンドイッチなどのセイボリーも楽しめる満足感あふれるスイーツブッフェです。ホテルならではの贅沢なひとときを心ゆくまでご堪能ください。

・期間：2026年6月5日（金）～6月26日（金）の毎週金曜日

・店舗：カジュアル・ダイニング「ガレリアカフェ」（ホテル1F）

・時間：1部 12:00～13:40 2部 14:15～15:55 ※入れ替え制

・料金：大人 4,500円 4～12歳 2,250円 ※ドリンク付き

・予約：https://galleriacafe.sheratontokyobay.com/

もしくは電話047-355-5555（代）カジュアル・ダイニング「ガレリアカフェ」

※オンラインでの事前決済で5%オフとなります。

※開催日当日は混雑が予想されますので、事前のご予約をお勧めいたします。