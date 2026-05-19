三井不動産×NewsPicks　日本最大級の地域経済の祭典　「POTLUCK AWARD‘26」　9月2日（水）開催決定！

三井不動産株式会社

三井不動産株式会社（本社：東京都中央区 代表取締役社長：植田俊）と株式会社ユーザベース（本社：東京都千代田区 代表者：稲垣裕介）は、「東京ミッドタウン八重洲」を拠点に推進している地域経済創発プロジェクト「POTLUCK YAESU（ポットラック ヤエス）」の一環として、「POTLUCK AWARD‘26」を、9月2日（水）に開催することを決定し、エントリーの受付を開始したことをお知らせします。

「POTLUCK AWARD」は、国内最大規模の地域経済カンファレンス「POTLUCK FES」の一環として過去2回開催され、毎回全国から100件を超える応募をいただいています。このアワードでは、地域において既存の組織の枠組みを超え、連携しながら新たな価値を創出する取り組みを募集・表彰し、その成果を全国へ発信していきます。今年も600名規模の参加者を予定しており、地域経済の未来を切り拓く場としてさらなる進化を目指します。

詳細は「POTLUCK AWARD‘26」公式WEBサイト（https://award.potluck-yaesu.com）をご覧ください。また、昨年の「POTLUCK AWARD‘25」の様子は、こちらのサイト（https://www.potluck-yaesu.com/magazine/20251023/3636/）からご覧いただけます。

「POTLUCK AWARD‘25」の様子「POTLUCK AWARD‘26」のキービジュアル



１．POTLUCK AWARD‘26 イベント概要

- 開催日程：2026年9月2日（水） 13:00 ～21:00（予定）- 会 場：東京ミッドタウン八重洲カンファレンス 4階：トークセッション他、5階：AWARD（最終プレゼンテーション）を予定。- 定 員：最大800名（有料）- 一般参加申し込みページ：登壇者情報の公開と合わせ、7月上旬頃のページ公開を予定しております。



２．POTLUCK AWARD‘26 応募概要

- アワード概要：地域経済の創発、活性化に資する取組やプロジェクトに関するアワードです。 １.地域貢献性、２.創発性、３.事業性の視点から総合的に評価を行います。詳細は下記応募ページをご参照ください。- 応募資格：地域の未来に貢献するための活動に取り組む、日本国内の企業、NPO、自治体、個人など- 応募方法：応募サイト内のフォームより、応募者情報およびプロジェクト内容を記入してお申し込みください。- 応募締切：2026年6月19日(金) 23：59- 審査方法：応募締切後、一次審査員にて書類審査を行います。7月上旬を目途に応募者全員へ選考通知をメールにてお送りいたします。一次審査通過者は、9月2日（水）に開催される最終審査会へご参加いただき、最終審査員及び来場者の皆様を前にプレゼンテーションを行って頂きます。- AWARD応募ページ：https://award.potluck-yaesu.com- グランプリ賞金：50万円- 一次審査員（予定）猪熊 真理子（株式会社OMOYA 代表取締役）加藤 寛之（都市計画家 / 株式会社サルトコラボレイティヴ代表 / 一般社団法人バイローカル代表）古里 圭史（株式会社リトルパーク 代表取締役）水口 怜斉（経済産業省商務・サービスグループヘルスケア産業課 課長補佐）和田 智行（OWB株式会社 代表取締役）- 最終審査員（予定）

※一次審査員、最終審査員はともに、今後追加・変更の可能性がございます。



３．POTLUCK YAESUについて

三井不動産とNewsPicks Re:gionは、地域経済創発（※）のキッカケを生み出すために、東京ミッドタウン八重洲5 階に構えたパブリックスペースを活動拠点として、地域の挑戦者が集い、繋がりを深める「場」と「機会」を提供している。

※地域に関わりたい人が都市と地域の枠を越えて繋がることで、地域を起点にしたイノベーションを創出すること

４．NewsPicksについて

NewsPicks編集部オリジナル記事や動画番組に加え、国内外100以上のメディアのニュースを配信。各業界の著名人や有識者をはじめ、ユーザーが投稿したコメントと共に、多角的にニュースを読み解くことができます。

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【三井不動産グループのサステナビリティについて】

三井不動産グループは、「共生・共存・共創により新たな価値を創出する、そのための挑戦を続ける」という「＆マーク」の理念に基づき、「社会的価値の創出」と「経済的価値の創出」を車の両輪ととらえ、社会的価値を創出することが経済的価値の創出につながり、その経済的価値によって更に大きな社会的価値の創出を実現したいと考えています。

2024年4月の新グループ経営理念策定時、「GROUP MATERIALITY(重点的に取り組む課題)」として、「１．産業競争力への貢献」、「２．環境との共生」、「３．健やか・活力」、「４．安全・安心」、「５．ダイバーシティ＆インクルージョン」、「６．コンプライアンス・ガバナンス」の６つを特定しました。これらのマテリアリティに本業を通じて取組み、サステナビリティに貢献していきます。



【参考】

「グループ長期経営方針」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/innovation2030/

「グループマテリアリティ」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/approach/materiality