Lalamoveがドイツに進出、ベルリンを拠点にヨーロッパでの事業を拡大

Lalamove Japan株式会社

オンデマンド配送プラットフォームのリーディングカンパニーであるLalamove（本社：香港)は、ドイツでの事業を正式に開始しました。これは、同社が継続しているEMEA展開における重要なマイルストーンとなります 。 ベルリン大都市圏を皮切りに、Lalamoveは実績のあるオンデマンド配送モデルをドイツの企業や消費者に提供し、中小企業（SME）が直面する日常的な業務上の課題を解決するために設計された、迅速かつシンプルで手頃な価格の物流の選択肢を提供します 。2013年に香港で設立されたLalamoveは、アジア、南北アメリカ、EMEAの17の市場で事業を展開し成長し続けています。



中小企業のオペレーション合わせて構築された柔軟な物流

ドイツの中小企業は長年にわたり、信頼性、手頃な価格、そして契約の負担なしに追跡可能なオンデマンド配送が不足しているという、物流のギャップに直面してきました。Lalamoveは、専用車両を維持する固定費をかけることなく、企業が配送能力を柔軟に拡張できるオンデマンドモデルによって、この問題を解決します。

年中無休・24時間利用可能なLalamoveは、即時のオンデマンド予約と最大30日前までの事前予約配送の両方をサポートしており、ベルリンの企業が定期的な配送を計画しながら、直前の依頼にも備えられるよう支援します。このサービスは、冷凍ペットフードの小売店や自転車修理店、お急ぎの書類を送る大学や研究機関、ケータリング会社など、幅広い地元企業にすでに利用されており、一部の顧客は毎日配送を予約しています 。

その一例が、これまで社内で配送を管理していたベルリンを拠点とする生花店です。デリケートな商品の性質上、配送は時間のかかるプロセスであり、繁忙期には対応能力に限界がありました。Lalamoveアプリを通じて配達パートナーを手配することで、特にバレンタインデーや母の日などの季節的なピーク時に、スタッフは店内の顧客対応に専念しつつより安定した配送サービスを提供できるようになりました 。また、各配送において個々の顧客はリアルタイムのGPS追跡機能で配送状況を把握できるため、完全な透明性が確保されています。さらに、配送に関する問い合わせにはライブチャットによるカスタマーサポートが対応可能です。1つのルートで複数の配送先を管理する企業の場合、1つの注文に最大20か所の配送先を追加することができ、これにより配送回数を集約し、全体的な配送時間とコスト削減が可能となります。



テクノロジーと拡大する配達パートナーネットワークによる成長の推進

市場参入以来、Lalamoveはベルリン全域の幅広い業界にまたがる顧客基盤を築き上げてきました。すでに本サービスを日常業務に組み込んでいる企業もあり、これは柔軟で信頼性の高いオンデマンド配送に対する同市の需要の高さを如実に示しています。 Lalamoveのベルリンでの事業展開を支えているのは、拡大し続ける配達パートナーのネットワークです。配達パートナー自身でスケジュールを決め、遂行したい注文を選択できる、完全に柔軟な勤務形態から恩恵を受けています。このモデルは、配達パートナーに副収入を得る機会とより大きな個人的な裁量を提供する一方で、中小企業が最も必要とする時に、信頼できる配送ネットワークへ継続的にアクセスできることを保証します 。

Lalamoveの最高執行責任者（COO）であるPaul Looは、次のように述べています。

「ドイツには340万社以上の中小企業が存在しており、彼らは日々の業務の現実に合わせて拡張できる物流を必要としています。ベルリンでのサービス開始は、ドイツ市場での基盤構築に向けた重要な第一歩です。柔軟かつ手頃な価格のオンデマンド配送オプションを提供することで、企業が商品や書類を迅速に輸送し、繁忙期をより効率的に管理し、集荷から配達までの全行程を可視化できるよう支援します。すでにベルリンでの運営を支える配達パートナーの数も増加しており、ドイツ国内のさらなる都市へ、そして将来的にはEMEA地域全体へと拡大していく中で、現地の需要に合わせて成長していくための体制が整っています。」

より広範なEMEA展開に向けた基盤の構築

ドイツ市場への参入による勢いを活かし、Lalamoveはドイツ全土およびEMEA地域の新たな市場へとサービス範囲を拡大するために積極的に取り組んでいます。これにより、中小企業を支援し、地域経済全体に貢献する、強固なEMEA全域にわたる物流ネットワークの構築に向けた取り組みを強化しています。詳細については、以下をご覧ください。

https://www.lalamove.eu/en-de/



Lalamoveについて

2013 年に香港で設立された Lalamove は、配送を迅速、シンプル、手頃な価格にすることでコミュニティを支援するというミッションのもとに生まれた即時配達アプリです。ボタンをクリックするだけで、個人、中小企業、法人が、プロの配達パートナーが運転する幅広い配送車両にアクセスできます。Lalamoveは、テクノロジーの力で人、車両、貨物、道路をシームレスにつなぎ、アジア、ラテン アメリカ、EMEA の 17の市場で重要なものを移動し、地域社会に利益をもたらしています。