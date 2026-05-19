【手首から、熱中症リスクを警告】 “人を預かる”すべての現場へ。倒れる前に、伝わる。厚さ11mmの超薄型設計・二段階アラート、熱中症対策バンド「Heat Core Band」発売｜株式会社メイカーズ

株式会社メイカーズ

株式会社キーエンス100％出資の新規事業会社、株式会社メイカーズ（本社：大阪市北区、代表取締役社長：橋本洋平）は、熱中症対策バンド「Heat Core Band」を自社オンラインストアにて販売開始しました。

2025年6月、改正労働安全衛生規則が施行され、暑さ指数（WBGT）が28度以上または気温が31度以上の環境で、連続1時間以上または１日当たり4時間を超えて作業が発生する事業者に対し、作業者の異変に「気づく仕組み」を用意する義務が生じました。違反した場合、労働安全衛生法に基づき、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります。2024年の職場における熱中症死傷者数は1,257人と過去最多を記録。事業者には法令対応と現場の安全確保の両立が強く求められています。

Heat Core Bandが両立させたのは、厚さ11mmの超薄型設計と、充電不要・約5か月稼働。超低消費電力回路の独自設計により、薄さと省電力性能を同時に実現しました。つけていることを忘れる薄さで、ワンシーズン守り続けます。

Heat Core Bandは「誰でも、すぐに、迷わず使えること」「作業の邪魔にならないこと」「毎日つけやすいデザインであること」この3つにこだわって開発した、熱中症対策デバイスです。

■Heat Core Band（熱中症対策バンド）

型式：HC-BD-01

価格：5,890円（税抜）／ 10個セット 55,900円（税抜）

※まとめ買いのご相談も承ります

自社オンラインストア

https://www.makerz.co.jp/electronic/product/heat_core_band/index.html(https://www.makerz.co.jp/electronic/product/heat_core_band/index.html?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=PR011-HCBD)

特長

手首から、熱中症リスクを警告

体表面温度センサと環境温度センサの2つのセンサからデータを取得し、独自のアルゴリズムで熱中症リスクを判定。体表面温度だけでは捉えきれないリスクも、倒れる前に検知して警告します。

2段階アラート。本人にも、周囲にも

リスクレベルに応じてLED・ブザー（79dB）・振動の3つの手段で警告。「注意」段階では振動、「警報」段階では警告音と振動が作動し、装着者本人だけでなく周囲の人間にも危険を伝えます。

厚み11mm。作業の邪魔をしない薄さ

本体厚みわずか11mm。袖口に引っかからず、工具を持つ手を妨げません。マットブラックの仕上げで現場に溶け込み、存在感を極限まで抑えています。

操作不要。充電不要。つけるだけで5か月稼働

超低消費電力回路設計により、CR1632コイン電池1個で約5か月動作。一切の操作も充電も不要で、毎朝つけるだけ。それだけで、ワンシーズン守り続けます。

IP67対応。つけたまま洗える

雨天や手洗いなど、水が飛び交う環境でも取り外し不要。

マグネットバンドで、手袋のまま装着

バックル穴のないマグネットシリコンバンドを採用。任意の位置にパチンと固定でき、大人から子どもまで手首の太さを問いません。作業手袋を着けたまま片手でワンタッチ装着・取り外しが可能。作業の手を止めません。

導入シーン

製造業だけではありません。「人を預かる」すべての現場へ。- 工場・製造現場 空調の届きにくいライン作業、炉前作業など高温環境での安全管理に- 建設・工事現場 屋外の炎天下作業。安全衛生責任者の義務としての熱中症予防措置に- 物流・倉庫 空調設備のない大型倉庫、トラック荷下ろし作業時の安全確保に- スポーツ指導 部活動・クラブチーム指導者が選手の体調変化を客観的に把握するために- イベント運営 夏季イベント・フェスのスタッフ安全管理。運営側の責任として

本製品は医療機器ではありません

熱中症リスクの高い状況をお知らせするための補完的安全装備であり、熱中症およびその他疾病の診断・治療の目的で使用できません。医師によって熱中症と診断される場合でも発報しない場合があります。暑熱環境下でのすべての体調不良をお知らせするものではありません。発報の有無に関わらず、体調確認を適宜行い、熱中症その他疾病が疑われる場合には適切な医療措置を受けてください。※仕様は製品改良のため予告なく変更する場合があります。

仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/159777/table/18_1_042f5af4fa04690dceb353fa6f20fcac.jpg?v=202605191151 ]

【お問い合わせ】

商品に関する詳細やご質問は、以下の連絡先までお問い合わせください。

お問い合わせフォーム｜MAKERZ(メイカーズ)オンラインストア(https://www.makerz.co.jp/contactUs/contactForm?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=PR011-HCBD)

■株式会社メイカーズについて

私たちメイカーズは、世界の製造現場に向けて50年以上にわたり付加価値を提供してきた株式会社キーエンスが、100%出資により設立した新規事業会社です。その技術と信頼を背景に、プロの現場で磨かれた品質を、日常でも扱いやすい設計に落とし込み、商品としてお届けします。初めての方にも配慮した使いやすさと、使い続けるほどに実感できる確かな性能。ものづくりで培った知見は、単なる商品のスペックを超えて、使う人の創作意欲や日常の楽しみを支える力になると考えています。私たちは、心惹かれるデザインと、本当の意味で役に立つ実用性を両立させ、暮らしや作業を支えるパートナーであり続けたいと願っています。