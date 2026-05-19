Gap、レトロでスポーティなThe Athletic Editコレクションを5月19日(火)より発売

ギャップジャパン株式会社

1969年にアメリカ・サンフランシスコで創業以来、世界的なカジュアルファッションブランドとして、常にモダンなアメリカンカジュアルを提案し続けるGap（ギャップ）。

Gapは、レトロでスポーティなヘルシースタイルなど、夏のコーディネートに躍動感をプラスする「The Athletic Edit」コレクションを、2026年5月19日(火)より全国のGapストアとGap公式オンラインストアで発売します。

本コレクションは、アメリカ国旗やGapのアイコンキャラクター”Brannan(ブラナンベア)”を、スポーティなテイストで表現したアイテムを展開します。Gapのアイコニックなロゴスウェットのセットアップをはじめ、豊富なカラーバリエーションやグラフィックが魅力のTシャツ、環境に配慮したリサイクルナイロンを100%使用したシャツやショーツ、スポーツウェアとしても活躍する汎用性の高いタンクトップやスコートなど、多彩なスタイルとシーンにフィットするアイテムが揃います。

主要アイテム ※価格は全て税込み

ウィメンズ

l フレンチテリー オーバーサイズ GAPロゴ Vネック スウェットシャツ (6,990円) / フレンチテリー GAPロゴ ドルフィン ショートパンツ (4,990円): 心地良い肌触りのコットン混フレンチテリー素材を使用した、スウェットシャツとショートパンツのセットアップ

l モダンリブ リンガーTシャツ (3,990円): 肌なじみの良いコットンモダール混を使用した、快適な着心地のリンガーTシャツ

l オーガニックコットンポプリン リラックスフィット イージーウエスト ストライプパンツ (11,900円): 100%オーガニックコットンを使用した、肌にやさしくリラックス感のあるバレルパンツ

メンズ

l ヴィンテージソフト フレンチテリー GAPクラシックロゴ 1/4ジップアップ プルオーバー (6,990円)： ブラッシュ加工を施し、生地表面を毛羽立たせたヴィンテージ感のある風合いと、やさしく心地良い肌触りが特徴のジップアップ プルオーバー

l ヴィンテージソフト リラックスフィット ストライプ スウェットショートパンツ (5,990円): ジップアップ プルオーバーと同素材を使用し、ヴィンテージ感を楽しめるリラックスフィットのスウェットショートパンツ

l リラックスフィット GAPロゴ ラグビーシャツ (8,990円): 定番カラーをベースにしたオーバーサイズシルエットのラグビーシャツ

l リラックスフィット ブラナンベア GAPロゴTシャツ (4,990円): キャップとフーディーを身に着けたブラナンベアをプリントした、キュートなグラフィックTシャツ

キッズガールズ (110~150cm)

l レーサーバック アクティブタンクトップ (2,490円)： デイリーからアクティブシーンまで活躍する、汎用性の高いタンクトップ

l アクティブ スカート・スコート (4,990円)： インナーパンツ付きで、快適な着心地と機能性を兼ね備えたスコート

l オーバーサイズ グラフィックTシャツ (2,990円)： ヴィンテージの風合いがレトロなムードを演出するグラフィックTシャツ

l クロシェ オーバーサイズ アメリカーナ セーター (4,990円): アメリカ国旗のデザインをあしらった、クロシェ編みのオーバーサイズセーター

キッズボーイズ (110~160cm)

l リラックスフィット GAPロゴTシャツ (3,990円)： GAPロゴとブラナンベアを組み合わせたデザインのロゴTシャツ

l リサイクル100％ リラックスフィット カラーブロック ナイロンシャツ (4,990円) / リサイクル100％ リラックスフィット カラーブロック プルオンショートパンツ (5,990円)： 軽やかで動きやすく、アクティブなシーンに最適なリサイクルナイロン素材のアイテム

l グラフィックTシャツ (2,490円): アメリカ国旗を魚で表現した、遊び心あるユニークなグラフィックTシャツ

トドラー (70~110cm)

l ブラナンベア アメリカーナ ニットタンクトップ (3,990円)： 柔らかく心地よいクロシェ編みコットンニット素材を使用したタンクトップ

l ヴィンテージソフト フレンチテリー ドルフィン スウェットショートパンツ (2,990円)： コンパクトなシルエットで動きやすい軽やかな着心地のスウェットショーツ

l ブラナンベア GAPロゴ ベースボール ジャージーTシャツ (4,990円)： 野球のユニフォームからインスパイアされた、スポーティなTシャツ

l オーバーサイズ ブラナンベア バーシティスタイル グラフィック GAPロゴTシャツ (3,490円): テニスを楽しむブラナンベアとGAPロゴを組み合わせたキュートなバーシティスタイルのロゴTシャツ

ニューボーン (50~90cm)

l はじめてのお気に入り オーガニックコットン グラフィック ボディスーツ (2,490円)： 敏感な新生児の肌にもやさしいオーガニックコットンを100%使用したボディスーツ

l はじめてのお気に入り オーガニックコットン カバーオール (4,990円)： 足を動かしてもはだけにくいオーガニックコットン素材のカバーオール *50~70cm展開

l ブラナンベア アメリカーナ セーター (4,490円)： 環境に配慮したベターコットン素材を100%使用したサマーセーター *60~90cm展開

l ブラナンベア ピケポロシャツ コーデセット (4,990円): 伸縮性があり動きやすく、快適な着心地を実現するベビー向けのコーディネートセット *60~90cm展開

@gap_jp、@gapkids_jpをフォローして、「The Athletic Edit」コレクションの最新情報をご覧ください。

「The Athletic Edit」概要

Gap公式オンラインストア

https://www.gap.co.jp/gap/featured/shop-new-arrival-1194622?tid=gjme001649

Gapについて

Gapはアメリカンカジュアルスタイルのアイコンとして世界中に知られるブランドです。1969年にサンフランシスコで創業したGapは、愛されるエッセンシャルアイテムを創り出し、さまざまなカルチャーの中で個性を称えるエクスペリエンスを生み出すことで、個性を擁護しています。ウィメンズ、メンズのアパレルとアクセサリー、GapKids、babyGap、GapMaternity、GapBody、GapFitといったコレクションを展開しています。また、価格重視のお客様に向けてGap OutletとGap Factory店舗向けに特別にデザインされたコレクションも提供しています。Gapは世界有数の専門小売企業、Gap Inc. （NYSE: GAP）の社名を冠したブランドであり、世界各地で展開するオンラインストアおよび直営店ならびにフランチャイズ店を通じ、お客様に商品とサービスをお届けしています。さらに詳しい情報はgap.co.jp(https://www.gap.co.jp/)にアクセスしてください。