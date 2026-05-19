Control Risks、Bill Udellの最高経営責任者（CEO）就任を発表





ロンドン, 2026年5月18日 /PRNewswire/ -- 世界的な戦略的インテリジェンスおよびセキュリティ企業であるControl Risksは、Bill Udellが2026年6月1日付で最高経営責任者（CEO）に就任することを発表しました。Udelは、25年間にわたり同社に在籍し、そのうち7年半を最高経営責任者（CEO）として務めたNick Allanの後任となります。



Bill Udell will become CEO of Control Risks on 1 June 2026



Allanと取締役会は、会社を大きく発展させ、世界的な地位を強化し、戦略的な方向性を形成してきた今こそ、事業を前進させ、次の段階へと進化させるための新たなリーダーシップが必要な時だと考えています。

Udellは現在、グローバル・セキュリティ担当マネージング・パートナーを務めており、取締役会および執行委員会のメンバーでもあります。彼は、アドバイザリー、運用支援、複雑なリスク管理にまたがる統合セキュリティおよび戦略的インテリジェンス機能の提供を統括しています。以前は同社の米州事業を率いており、Control Risksの統合的でインテリジェンス主導のアプローチを強化するうえで重要な役割を果たしてきました。

取締役会は、 Udellのビジネスチャンスに対する明晰な洞察力、将来に対する実践的かつ説得力のあるビジョン、そして事業全体の変革を主導してきた実績を高く評価し、彼を選出しました。

Control RisksのDominic Casserley会長は次のように述べています。「ビルは、その明晰な思考、会社が発展すべき方向性への深い理解、そして戦略的ビジョンと規律ある実行を結びつける能力において、選考過程で際立っていました。彼は、Control Risksの次の段階をリードし、世界中のクライアントに対する戦略的インテリジェンスおよびセキュリティ・パートナーとしての地位を強化するために、経験、エネルギー、展望の適切なバランスをもたらしてくれます。」

Udellは就任について次のように述べています。「この素晴らしい企業の最高経営責任者に選ばれたことを光栄に思います。お客様の進化するニーズに力を注ぐことで、Control Risksは市場での地位をさらに強化することができると確信しています。」

リスクの管理

Control Risksは、Fortune 500の80％、Fortune Global 500の62％から信頼されるパートナーとして、戦略的インテリジェンスとセキュリティを提供するグローバル企業です。当社のグローバル・チームは、178カ国における50年以上の経験を生かし、アドバイスからデリバリーに至るまで、戦略からオペレーションまでを決定的に明確にします。私たちは、役員室から最も複雑でリスクの高い環境まで、クライアントがリスクを予測し、人材、資産、評判を保護し、チャンスを追求できるよう支援します。先行きが不透明で、重大な局面に直面したとき、私たちは洞察力と行動力で対応します。

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（日本語リリース：クライアント提供）

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