大同（TATUNG）日本市場向け「2026年トップランナー基準」対応の新型モールド変圧器「T-NEXシリーズ」を発表

一般社団法人 情報連携推進機構

大同（TATUNG）日本市場向け「2026年トップランナー基準」対応の

新型モールド変圧器「T-NEXシリーズ」を発表

～国内210万台の老朽化更新ニーズに対応する、確かな台湾製品質と驚きの短納期～

台湾の総合電機メーカー大同（TATUNG）の日本法人である大同日本株式会社は、2026年4月より日本で義務化される「第三次判断基準（2026Top Runner）」に完全対応した新型モールド変圧器「T-NEXシリーズ」を発表いたします。 本製品は「JECA FAIR 2026」（小間番号：3-44）にて実機展示を行うとともに、会期中には弊社社長より直接、新製品に関する発表を実施いたします。日本国内で急速に高まる変圧器の更新ニーズと深刻な納期遅延の課題に対し、「確かな品質を、驚きの短納期で」提供し、お客様のプロジェクトを停滞させないパートナーとして貢献します。

■ 背景：2026年トップランナー基準の義務化と更新課題

日本では脱炭素社会の実現に向けた省エネルギー推進のため、2026年4月1日より変圧器の「第三次判断基準」が義務化されます。この新基準では、2014年の基準（第二次）と比較して約11.4%～15%の効率向上が求められています。 現在、日本国内で稼働する約380万台の配電用変圧器のうち、推奨更新時期（20年以上）を超えた老朽化設備は約210万台（全体の約60%）に上ります。2026年の法規強制化に伴い、これら老朽化設備の更新需要が急増する一方で、国内メーカーの新製品への切り替えによる産能逼迫や交期の長期化が懸念されています。

■ 大同「T-NEXシリーズ」の主な特長

1. 新JIS規格への完全適合と、独自の生産体制による圧倒的なスピード供給

大同が長年培ってきた深厚な変圧器設計とテスト経験を活かし、日本の新規格（JIS C 4306:2024等）に完全適合するよう設計・検証を行っています。国内メーカーの供給が不安定になりがちな中、独自の生産体制により交期（リードタイム）を大幅に短縮し、市場の常識を覆す圧倒的なスピードで安定した供給源として機能します。

2. 大幅な省エネ性能の向上と優れたコストパフォーマンス

トップランナー制度導入前の老朽化した旧型変圧器と比較した場合、最大約50%もの効率向上を実現します。電力損失の大幅な削減による電気代低減効果に加え、製品自体も高いコストパフォーマンスを備えており、予算や納期に敏感な民間工場・商業ビルの設備更新（リプレース）に最適です。

3. 大同日本による「Face to Customer」の安心サポート体制

日本市場における海外製品への不安を払拭するため、大同日本株式会社が輸入元として直接の窓口（Face to Customer）となります。日本の厳しい基準に基づく品質保証（QA/QC）の徹底はもちろん、法的手続き、保証条項、耐震設計などの対応も日本国内の企業として実施し、導入の心理的ハードルを大幅に下げています。

■ 大同日本株式会社 社長コメント

「2026トップランナー適合の新型変圧器を発表します。深刻な納期遅延を独自の生産体制で打破し、圧倒的短納期を実現しました。高効率かつ既設適合な本製品で、脱炭素経営と日本のエネルギー転換を台湾品質で強力に支援します。」

※発表会当日の冒頭挨拶でも、社長より直接日本語で皆様にお伝えする予定です。

■ JECA FAIR 2026 展示機・製品仕様

確かな品質を、驚きの短納期で。ビジネスを加速させるパートナーとして、JECA FAIR 2026の弊社ブース（小間番号：3-44）にてお待ちしております。

発表：2026年5月27日(水)14:00～ 場所:東京ビッグサイト 東３ホール 小間番号：3-44

T-NEXシリーズは、ブースに常時展示しております。

【大同2026トップランナー変圧器（モールド）「T-NEX シリーズ」】

展示機仕様: モールド変圧器 三相 500kVA 50Hz 6,600V / 420-242V

寸法/質量: 幅(W) 1,080mm × 奥行(D) 660mm × 高さ(H) 1,195mm / 総質量 1,530kg

ラインアップ:

単相（一次 6,600V / 二次 210-105V）: 150kVA, 200kVA, 300kVA, 500kVA

三相（一次 6,600V / 二次 210V, 420-242V, 440-254V 等）: 200kVA ～ 最大2000kVA （仕様により異なります）

【会社概要】 大同日本株式会社（台湾企業 日本法人 ブランド）

商号: 大同日本株式会社（TATUNG COMPANY OF JAPAN, INC.）

所在地: 〒101-0021 東京都千代田区外神田六丁目十四番七号 VORT末広町

設立: 1975年（昭和50年）8月1日

資本金: 連結で850億円（233.95億台湾ドル）、単独で9,000万円

代表者: 代表取締役 游明徳

主たる製品目: 変圧器、配電盤、ケーブル、電動機、水力発電機、

スマートメーター、調理家電など

【本件に関するお問い合わせ先・当日の取材受付】

大同日本株式会社 担当者名：片野

電話番号：03-5688-2185 メールアドレス：katano＠tatung.co.jp

＜当日の取材受付について＞

JECA FAIR会期中、ブース内プレス受付にて取材を承ります。

当日連絡先：090-9803-3816（担当：蔡）