ユーソナー、ｍソナーに「組織俯瞰図」機能を実装～保有する特許技術と法人データ基盤を生かし、営業戦略の立案を支援～

ユーソナー株式会社

ユーソナー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役会長：福富 七海）は、企業情報＆名刺管理アプリ「ｍソナー」※1に、「組織俯瞰図」を実装しましたのでお知らせします。

「組織俯瞰図」には、ユーソナーが保有する名刺情報と法人データの統合・構造化・可視化に関する特許技術※2を活用しています。これにより、「次に誰にアクションすべきか」等を把握できます。

この特許は、未保有の名刺または部署・役職のホワイトスペースを判別する特許で、これと類似の表現は、特許の範囲に触れることになります。

■今回の実装の背景

近年、意思決定に関わる人物・部署を把握し、また自社との接点を踏まえたうえで次のアプローチ先を攻略する営業の重要性が高まっています。

こうしたニーズに応えるため、日本最大の企業データベース「LBC」※3 と、保有する特許技術を活用し、企業組織の可視化、自社接点の有無の整理、未接点の組織・担当領域の把握を支援する機能を開発しました。

■「組織俯瞰図」の特徴

部署と役職をツリー形式で一覧表示し、自社との接点（名刺交換の有無）をひと目で確認できる機能です。アプローチできていない部署や役職層（ホワイトスペース）を視覚的に把握し、次のアクションを素早く判断できるようになります。

＜タップして階層を展開したイメージ＞

＜操作方法＞

ｍソナー（ガイドソナー）を開く→「企業」タブ→「企業詳細」画面→「組織俯瞰図」

・部署をタップすることで、組織の階層関係、部署に所属する人名の表示

・すでに名刺受領した人かどうかを、色別に表示

・その部署内で得た接点の割合を表示

※ｍソナーのPCブラウザ版である「ガイドソナー」にて先行し、ｍソナーにも実装してまいります。

※1: 企業情報＆名刺管理アプリ「ｍソナー」について

「手のひらで、法人データ丸わかり。」がキャッチフレーズ。日本最大の企業データベースを搭載した「名刺管理アプリの進化系」です。企業調査から名刺管理、社内コミュニケーションまで、ビジネスにおける速やかな情報流通をひとつのスマホアプリに集約。スマホまたはスキャナーで名刺を取り込むと瞬時にデータ化、該当する企業データと連携します。名刺でわかる以上の情報をチェックできるほか、CRM/SFAと連携しての活用はもちろん、チャットや内線機能付きなので別アプリを立ち上げてのコミュニケーションも不要です。PCブラウザ版の「ガイドソナー」もあります。

https://usonar.co.jp/content/msonar/(https://usonar.co.jp/content/msonar/)

※2：法人データの統合・構造化・可視化に関する特許について

企業情報＆名刺管理アプリ「ｍソナー」をはじめとするユーソナーサービスにおいて、名刺情報とLBCをはじめとする法人データを統合する技術を自社の特許として保有しております。

https://usonar.co.jp/news/20260331_1718.html(https://usonar.co.jp/news/20260331_1718.html)

※3：企業データベース「LBC」について

ユーソナーが独自に構築した日本最大の企業データベースです。（日本最大：自社調査結果2026/3/31）日本全国約1250万拠点の事業拠点に11桁の管理コードを付与。法人番号・業種・売上規模・資本系列・本社／事業拠点関係等の属性情報を保持し、全国規模・系列構造まで把握可能です。商業登記簿などのオフラインデータからWeb上の企業情報まで幅広くカバーし、120項目以上の情報を統合・蓄積しています。

https://usonar.co.jp/service/usonar/#serviceLbc(https://usonar.co.jp/service/usonar/#serviceLbc)

＜ユーソナー株式会社について＞

1990年の設立当初より、法人間取引(ＢtoＢ)データ関連の課題に対応すべく、「法人データの専門商社」として日本最大の企業データベース「LBC」※を独自に構築・維持してきました。高度なデータクレンジング・名寄せ・データ統合技術により企業データを整備・構造化し、営業・マーケティング、ABM、新規開拓、与信管理、名刺管理、CRM/SFA活用までを支援します。さらに、AI活用を支える高品質な法人企業データ基盤として、企業活動全体の高度化を実現しています。経営戦略プラットフォーム「プランソナー」や、名刺&企業情報管理アプリ「ｍソナー」、登記情報ダウンロードツール「登記ソナー」などお客様の課題を解決できる様々なクラウドサービスを展開しています。

※企業データベース「LBC」について

日本全国の事業拠点に11桁の管理コードを採番した、日本最大の法人企業データベース。業種や売上高、利益、従業員数、固定IPアドレスなど豊富な企業の属性情報を紐付けて一元管理しています。取引先データを「ＬＢＣ」と突合することで、取引先データのクレンジング、属性拡充、未取引企業の可視化をはじめ精微なターゲティングを可能にします。

日本最大…日本企業の本社及び事業拠点データ保有数の自社調査結果から（2026/3/31）

https://usonar.co.jp/service/usonar/#serviceLbc

サイト：https://usonar.co.jp/service/usonar/

会社名:ユーソナー株式会社

所在地:東京都新宿区西新宿3丁目20-2 東京オペラシティ15階

代表者:代表取締役会長 福富 七海、 代表取締役社長CEO 長竹 克仁

設立:1990年9月10日

株式市場:東京証券取引所 グロース市場 証券コード ４３１A

業務内容:データベースマーケティング支援事業

URL:https://usonar.co.jp/

本件お問い合わせ先：ユーソナー株式会社広報担当（桧山・高橋） メール：pr@usonar.co.jp