miiveとベネフィット・ワン、「ベネワン スマート食事補助 powered by miive」を提供開始。第一生命が参画し、お客さまへの展開を加速

株式会社miive

株式会社miive（本社：東京都渋谷区、代表取締役：栗田 廉、以下「miive」）と株式会社ベネフィット・ワン（代表取締役会長兼社長：松田 清人、以下「ベネフィット・ワン」）は、業務提携に基づく新サービス「ベネワン スマート食事補助 powered by miive」の提供を2026年5月18日より開始いたします。

また、本取組みには、第一生命保険株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：隅野 俊亮、以下「第一生命」）が参画し、第一生命が有する顧客基盤および法人営業チャネルによる総合提案力を活用した共同展開を推進してまいります。

左より：第一生命保険株式会社 専務執行役員 ホールセール事業統括役員 奥村 嘉孝氏、同社 常務執行役員 兼 株式会社ベネフィット・ワン 取締役専務執行役員 緒方 賢太郎氏、株式会社ベネフィット・ワン 取締役専務執行役員 営業本部長 瀧田 好久氏、株式会社miive 代表取締役CEO 栗田 廉、同社 COO 最高執行責任者 鈴木 貴丸

■ ３社の取組みと背景

近年、物価上昇や人材獲得競争の激化を背景に、企業は賃上げ以外の手段として福利厚生の活用を加速させています。こうした中、2026年4月の食事補助非課税上限（※）の引き上げは、その流れを後押しする大きな契機となっています。

これまでmiiveが実現してきた利用率の高いプロダクト設計と、ベネフィット・ワンが築き上げた福利厚生領域における顧客基盤と実績と運用ノウハウに加え、第一生命が長年にわたり築き上げてきた顧客基盤および多様なソリューションを活用した総合提案力を掛け合わせることで、企業と従業員をつなぐ日常のインフラを構築してまいります。これにより、従業員一人ひとりのライフステージや価値観に寄り添った支援を実現し、より実効性の高い人的投資を推進してまいります。



※「所得税基本通達の制定について」の一部改正について（法令解釈通達）

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/260331/index.htm





■ 「ベネワン スマート食事補助 powered by miive」の概要と特徴

本提携の第一弾として、5月18日よりmiiveのプロダクト基盤を活用した「ベネワン スマート食事補助 powered by miive」の共同提供を開始します。

本サービスは、Visaカードとアプリを活用し、全国のVisa加盟店で利用可能な食事補助サービスです。企業は、利用できる飲食店や利用条件を設定してポイントを付与し、従業員は専用のVisaカードで決済を行うことで、付与されたポイントを食事補助として利用することが可能です。

- 食事補助非課税運用の自動化法令が定める非課税要件（企業負担50％／従業員負担50％）をシステムで自動処理- 日常利用を前提とした設計Visaカードとアプリ決済に対応し、従業員は申請不要で利用可能- 高い利用率利用率90％を超えるmiiveのプラットフォームを活用会社からのポイントと自己負担をmiive上で自動処理

また、３社は今後も福利厚生の各領域にわたるサービス展開を段階的に推進してまいります。昨今の働き方やライフスタイルの変化を背景に、福利厚生のあり方そのものを見直し、従業員が日常的に利用できる新しい福利厚生の形を提供してまいります。

【サービス導入に関するお問合せ先】以下ホームページへアクセスください。

https://corp.benefit-one.co.jp/service/bs/smart_mealcoupon



■ 今後の展開

この度の取組みでは、食事補助を起点に、福利厚生サービスのさらなる拡充を進めてまいります。今後は、割引クーポンやカフェテリアプランの共同展開や、利用データをもとにした利用促進施策を推進し、従業員にとってこれまでにない新しい福利厚生体験を段階的に実装してまいります。

また、各社のデータ基盤を統合し、AI技術を活用した体験の高度化やパーソナライズ機能の開発にも取り組んでまいります。従業員一人ひとりの利用傾向やライフイベントに応じて、最適な福利厚生を提案する次世代の体験設計を実現することで、福利厚生を「制度」から「企業の意思を届ける人的投資」へと進化させてまいります。

【会社概要】



商号：第一生命保険株式会社

設立：1902年9月15日

代表者：代表取締役社長 隅野 俊亮

本社：東京都

千代田区有楽町1-13-1

事業内容：生命保険業

URL：https://www.dai-ichi-life.co.jp/

商号：株式会社ベネフィット・ワン

設立：1996年3月15日

代表者：代表取締役会長兼社長 松田 清人

本社：東京都新宿区西新宿三丁目7番1号 新宿パークタワー37階

事業内容：福利厚生事業、ヘルスケア事業、インセンティブ事業、購買・精算代行事業、

パーソナル事業、CRM(Customer Relationship Management)事業 他

URL：https://corp.benefit-one.co.jp

商号：株式会社miive

設立：2020年7月2日

代表者：代表取締役 栗田 廉

本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿 16F

事業内容：福利厚生プラットフォーム「miive（ミーブ）」の開発・運営

URL：https://miive.jp/about-company