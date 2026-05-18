ラボたま、埼玉県の「北部地域振興交流拠点における『食と農のイノベーション拠点』調査検討業務を受託

株式会社地域デザインラボさいたま

りそなグループの地域デザインラボさいたま(社長 園田 孝文 、以下「ラボたま」)は、埼玉県から「北部地域振興交流拠点における『食と農のイノベーション拠点』調査検討業務」を2026年4月9日に受託しましたのでお知らせいたします。

事業背景

埼玉県が熊谷市に整備する北部地域振興交流拠点（以下、「北部拠点」）については、北部地域振興交流拠点基本計画（令和８年４月３０日策定）に基づき、「地域の活力向上機能」と「未来の県庁の先行モデル機能」の異なる2つの機能ごとに整備されます。このうち「地域の活力向上機能」を持つA棟（仮称）のうち、産業振興施設は、県内有数の農業地帯である北部地域の特色を活かし、「食と農のイノベーション拠点」として整備されます。

本件は、北部拠点の産業振興施設の在り方を検討するため、食と農業関係の企業、農家等へのニーズ調査及び他のインキュベーション施設入居者へのアンケート調査等を行い、ターゲットごとに必要な施策等の検討を行うものです。

北部地域振興交流拠点基本計画（令和8年4月30日策定） - 埼玉県(https://www.pref.saitama.lg.jp/a0104/hokubu/basic-plan.html)

業務内容

本事業において、ラボたまは以下の業務を担当いたします。

（１）「食と農のイノベーション拠点」ステークホルダーへのニーズ調査

（２）インキュベーション施設入居者へのアンケート調査

（３）ユーザーごとに必要な施策等の提案

（４）産業振興施設検討のためのサポート業務

今後について

これまでの官民連携事業で得たノウハウを活用し、北部拠点の産業振興施設のあるべき姿について効果的な提案をします

ラボたまは、これまで実施した企業・大学・有識者へのヒアリング・サウンディング調査、基本計画策定支援を通じて得たノウハウやりそなグループが持つ幅広いネットワークを活用し、北部拠点の価値を最大化するために、各種ステークホルダーのニーズを反映した有効な検討・提案を行います。

会社概要

名称：株式会社地域デザインラボさいたま

HP：https://www.saitamaresona.co.jp/labtama/

公式note：https://note.com/labtama

公式Instagram：https://www.instagram.com/labtama_official/

所在地：埼玉県さいたま市浦和区常盤7-4-1

お問合せ

株式会社地域デザインラボさいたま

E-mail：otoiawase.labtama@labtama.saitamaresona.co.jp

【ご参考】北部地域振興交流拠点について

北部地域振興交流拠点は、県北部地域における産業振興等の促進及び県民・職員双方にとっての利便性向上等を目的として、「地域の活力向上機能」を持つA棟と「未来の県庁の先行モデル機能」を持つB棟の2つの施設として整備される。

※北部地域振興交流拠点基本構想より抜粋※北部地域振興交流拠点基本構想より抜粋