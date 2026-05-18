博報堂、新卒採用サイトをフルリニューアル「汗かいて、心を動かす。」 社員や事例紹介などを新たに公開

株式会社博報堂

株式会社博報堂（本社：東京都港区、代表取締役社長：名倉健司、以下 博報堂）は、新卒採用サイトをフルリニューアルし、本日公開いたしました。

https://hakusuku.jp/recruit/

新たな採用メッセージ「汗かいて、心を動かす。」には、「安易な正解が溢れる時代だからこそ、仲間と共に脳に汗をかき、細部まで考え抜く熱量とクリエイティビティこそが、社会を変え、人々の心を動かす原動力になる」という想いを込めています。

サイト内では、様々な年次や職種の社員を紹介する記事や、世の中にインパクトを残したプロジェクトの裏側で汗をかきながら挑戦し続ける社員の様子に迫る業務事例を紹介しています。さらに、働く環境を具体的にイメージできるオフィスツアー、福利厚生、社員の成長環境などのコンテンツを多数掲載しており、今後も随時拡充して参ります。

■ 新採用メッセージ「汗かいて、心を動かす。」に込めた想い

タイパや効率が重視され、疑問が出たらすぐに調べて“正解”を見つけられるこの時代。「汗をかく」という言葉は、少し不器用で、遠回りのように聞こえるかもしれません。

私たち博報堂の仕事に、最初から用意された正解はありません。生活者の「心を動かす」ために、パートナーの想いに応えるために、そして社会の課題を解決するために。私たちは脳に汗をかきながら、仲間と本気で議論を重ねます。そうして考え抜いて生み出したアイデアこそが、新しい文化や社会のカタチを創っていくと信じています。

私たちが辿る道は、決して楽なものではありません。それでも、どんなに時代が変わっても、最後に人の心を揺さぶるのは「人の熱量」と「クリエイティビティ」だと信じています。そして、大きな壁を前に仲間と考え抜く時間や、その先で出会う景色は、何物にも代えがたい経験になるはずです。等身大のあなたが持つ「心を動かしたい」という真っ直ぐな情熱を、私たちに全力でぶつけてください。

私たちは、就職活動を学生と企業の対等なマッチングの場であると考えています。一見、企業が学生を選ぶ立場という視点が強いとされる就職活動ですが、私たちもまた、学生の皆さんから選んでいただく立場です。これまで以上に博報堂の情報をできる限りオープンにすることで、皆さんにも私たちの会社を見極める材料をたくさん持っていただきたいと思っています。

■ 新卒採用ムービー2026について

社員の働くリアルな風景と博報堂が取り組んだいくつかの事例を、オリジナル楽曲にのせた「新卒採用ムービー」もサイト内で公開しています。オフィス内外の「広告が生み出される現場」で撮影を行い、自らの特性を発揮しつつ、仲間と議論し、悩み、笑い、時には職種を超えて試行錯誤する姿を捉えました。

就職活動をおこなう学生の背中を押す「応援歌」となるよう、博報堂のコピーライターが、書き下ろした歌詞にもぜひご注目ください。

https://youtu.be/Dso87EK2Cx0?si=rY8UqbiYpRtD0IR9

■ 自社説明会「博FES」開催のご案内

博報堂のオンライン自社説明会「博FES」を2026年6月8日(月)17時から開催いたします。これから就職活動をはじめる方や、広告業界・博報堂の仕事や文化を知りたい皆さんに向けて、様々な企画を通じてご紹介します。 皆さんが普段目にしているブランドやサービス、イベントなど、「汗かいて、心を動かす。」仕事の裏側に迫る事例紹介も実施予定です。また、就職活動に取り組む皆さんへのスペシャルコンテンツや、博報堂のワークショップ・夏インターンシップの最新情報もお届けします。1年の中で最も、博報堂を深く知ることができる機会となっておりますので、ぜひご視聴ください。

＞「博FES」の予約はこちら：

https://job.mynavi.jp/conts/2028/tv/article.html?sid=162