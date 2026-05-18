動画制作会社向けに営業の属人化・単発案件化・継続率低下を解消する「社長の分身（動画制作会社向け）」サービスを正式リリース

■概要

株式会社ルミッション

株式会社ルミッション（東京都港区）はこのたび、

動画制作会社向け経営支援サービス「社長の分身（動画制作会社向け）」の提供を開始しました。

本サービスは、動画制作会社において属人化しやすい

営業・企画提案・制作進行・顧客管理・経営判断を整理し、

組織で共有・再現できる形にすることを目的とした経営支援サービスです。

動画制作会社では、

・案件ごとに利益率が大きく変動する

・ディレクターや編集者に依存して品質がバラつく

・単発案件が多く継続受注につながらない

・紹介が属人的で再現性がない

・制作後に顧客との接点が切れてしまう

・価格競争に巻き込まれやすい

・将来の収益モデルが見えず事業展開が描けない

といった重要な経営課題が日常的に発生しています。

しかし多くの動画制作会社では、これらの判断基準が属人化しており、

特定の社長、営業担当、ディレクター、編集者に依存する構造や、

日々の制作対応に追われ経営判断が後回しになっている状態が見られます。

また、案件獲得に注力するあまり、

納品後の運用提案・SNS活用・広告連携・継続提案などの設計が弱く、

結果として継続率低下や利益圧迫につながるケースも少なくありません。

本サービスでは、登録0円で

・動画制作会社特化の経営分析

・粗利・案件単価・LTV・収益構造の可視化

・継続契約と紹介を生む顧客関係設計

・属人営業・属人制作から脱却する判断基準の整理

・何度でも無料の経営相談

を受けられる点が特長です。

単なる案件獲得の増加ではなく、

顧客関係・収益・営業・制作・組織を同時に整える経営設計を支援します。



▶ サービス公式サイト

https://lp.lumission.world/

■背景

動画制作業界では、SNS動画市場の拡大、ショート動画需要の増加、AI編集ツールの普及、

価格競争の激化により、単なる制作受託だけでは差別化が難しくなっています。

その一方で、企業のブランディング、採用、SNS運用、広告運用、YouTube活用など、

動画制作会社に求められる役割は広がっています。

しかし現場では、

・制作後に顧客との関係が途切れる

・継続契約が安定しない

・担当者ごとに提案力が大きく変わる

・制作対応に追われ経営改善が進まない

といった課題が多くの動画制作会社で発生しています。

当社では、これらの問題の背景には

「納品後の価値提供設計と経営判断基準が整理されていないこと」があると考えています。

そこで、営業・制作・経営の判断基準を整理し、

組織で再現できる形にする支援として

「社長の分身（動画制作会社向け）」を提供開始しました。

■サービス特長

1．営業・制作・経営の判断基準を言語化

個人の経験や感覚に依存している企画提案・制作判断を整理し、

誰でも再現できる営業・制作・経営の判断軸に変換します。

2．顧客LTVと収益構造を可視化

動画制作単発からSNS運用・広告運用・YouTube支援・紹介までの流れを整理し、

収益を最大化する構造を明確化します。

3．継続受注と紹介導線を設計

納品で終わらない関係構築を仕組み化し、

自然に継続契約・紹介・口コミが生まれる導線を構築します。

4．無料・何度でも相談可能

現場課題から経営戦略まで、継続的に相談できる体制を提供します。

■導入企業の変化（一例）

当社の経営支援を受けた企業では、

・粗利率の改善

・顧客LTVの向上

・提案・制作進行の再現性向上

・継続契約率の改善

・社長依存からの脱却

といった変化が見られています。

当社では、これらの成果の背景には

「判断基準と関係構築の仕組み化」があると分析しています。

■なぜ“無料”で提供するのか

当社は、企業経営を

・会社良し

・従業員良し

・顧客良し

・世間良し

・次世代良し

の5つの視点で捉える「5方良し経営」を提唱しています。

動画制作会社は、企業のブランド価値や情報発信を支える重要な存在であり、

その価値は企業成長や社会への影響力にも大きく関わっています。

そのため、まずは経営判断と顧客価値の整理を支援する機会を提供することを目的として、

登録無料での提供を開始しました。

▼社長の分身 無料登録

https://lp.lumission.world/

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■ 今後の展開

今後は

・動画制作会社の成功事例の公開

・業種別LTV最大化レポートの提供

・動画制作会社向けセミナーの開催

・広告代理店・SNS運用会社・WEB制作会社との連携強化

などを通じて、動画制作会社の経営支援を強化していく予定です。

当社は、経営判断と顧客価値の整理を通じて、

動画制作会社の持続的成長と顧客満足の最大化に寄与してまいります。

■ 会社概要

会社名：株式会社ルミッション

所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F

事業内容：中小企業向け経営支援・コンサルティング

公式サイト：https://lumission.world/jp/

お問い合わせ：https://lumission.world/jp/contact