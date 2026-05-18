トーシンパートナーズホールディングスの情報システム部長が、第6回 デジタル化・DX推進展（ODEX）特別講演に登壇

株式会社トーシンパートナーズホールディングス

「不動産の新たな価値を創造し、一人ひとりの豊かな暮らしと、活力ある社会を実現する」というミッションを掲げ、投資用不動産の企画・開発、販売、そして管理までをグループ全体で手がける株式会社トーシンパートナーズホールディングス（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：小笠原 一義）の情報システム部長 有馬満男が、2026年5月13日（水）、第6回 デジタル化・DX推進展（ODEX）特別講演に登壇し、「苦労人の情シス部長が見つけた双子の法則 - 切り開いた『愛と螺旋』のDX」と題した講演を実施しました。

▼ トーシンパートナーズホールディングス公式サイト：https://www.tohshin-hd.co.jp/

▼ 第6回 デジタル化・DX推進展（ODEX）公式サイト：https://odex-expo.jp/tokyo/

■デジタル化推進に関わる方を対象に、実践事例をスライド形式で紹介

第6回 デジタル化・DX推進展（ODEX）特別講演に、当社の情報システム部長 有馬満男が登壇し、講演を実施しました。30分の登壇では、経済産業省DXセレクション2024準グランプリの受賞企業として、DXの推進において専門用語を使わずに現場の信頼を積み上げる独自のアプローチと、AI・DX推進の実践事例をスライド形式で紹介。企業の経営者・経営企画担当者、DX推進担当者、情報システム部門の責任者・担当者、バックオフィス（人事・総務・経理等）のデジタル化推進に関わる方を対象に、アナログ組織がDXの1歩を進めるための具体的な手法を公開しました。

【開催概要：第6回 デジタル化・DX推進展（ODEX）】

日時：2026年5月13日（水）～15日（金）

場所：東京ビッグサイト 西3・4ホール 南1～4ホール

展示会全体来場者数：10,000名（予定）

出展社数：220社（予定）

同時開催展示会あり

■現場の信頼を積み上げ、現場社員を主役にしたDXを推進

日本企業のDX推進において、技術的な課題よりも「現場の抵抗」が最大の壁となっています。今回の登壇は、同様の課題を抱える企業・自治体のDX担当者に向け、実践知を広く共有することを目的として実施しました。当社情報システム部では、電話・紙が現役のアナログ組織の中で、専門用語を使わずに現場の信頼を積み上げる手法でDXを推進。経済産業省「DXセレクション2024」準グランプリを受賞し、早期のAI活用により事業課題の解決を実現した実績が評価され、今回の特別講演へ招聘されました。

講演では、第三者評価につながった実践事例として、大規模投資なしで現場主導のDXを実現する「蚊取り線香戦略」や、IT未経験者を巻き込む実践的なコミュニケーション術を具体的に提示。コンサル・ベンダー視点ではなく、実際に現場でDXを推進してきた視点による講演を行いました。

当社では、今後も日経ＢＰ主催セミナー “経営課題解決シンポジウムPREMIUM DX & AI Insight 2026 夏”などでのパネルディスカッションへの登壇など、外部講演・メディア露出を通じたDX啓発活動を継続。当社グループのブランド認知向上を図ると同時に、データやAIによる業務とサービスの高度化をさらに加速し、「DXで日本を笑顔にする」という目標に向けた取り組みを発信し続けてまいります。

■トーシンパートナーズ関連サイトURL

▼ トーシンパートナーズ「ZOOM」シリーズ紹介ページ：https://tohshinpartners.com/zoom/

▼ トーシンパートナーズ公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/TOHSHINPARTNERS

▼ 将来価値で選ぶ不動産投資LENZ（レンズ）：https://www.tohshin.co.jp/lenz/

【会社概要】

会社名 株式会社トーシンパートナーズホールディングス

代表者 代表取締役 小笠原 一義

資本金 1億円

設 立 2021年11月8日

所在地 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-33-5

URL https://www.tohshin-hd.co.jp/

事業内容 グループ会社の経営統括・管理

【一般の方向けのお問い合わせ先】

企業名：株式会社トーシンパートナーズホールディングス

担当者名：高木

TEL：0422-68-9191