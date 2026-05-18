アイザック株式会社、花粉のない地域でのワーケーション費用を最大30万円補助する「Performance Boost」、実施レポートを公開

アイザック株式会社

アイザック株式会社（本社: 東京都渋谷区／代表取締役CEO: 田中 和希、以下「アイザック」）は、2022年2月に導入した、メンバーの挑戦を加速させる「Performance Boost」制度の活用状況を発表いたします。本制度は、季節的要素に左右されない安定した高パフォーマンス環境の提供を目指す取り組みの一つで、毎年2月15日～4月15日を対象期間とし、花粉のない地域でのワーケーション費用を最大30万円補助するものです。

本制度は2022年の開始以来、毎年社員の約15%が活用しており、5年目となる今年も同水準となりました。メンバーからは、「現地に着いた日から症状がほぼなくなり、頭がクリアなまま開発に集中できる」「アウトプットの質自体が変わる体験だった」など、パフォーマンスの向上に関する多数の報告が寄せられています。

◼︎挑戦者が最高のパフォーマンスを発揮できる環境をつくる

アイザックは「全ての挑戦者が、生涯働きたいと思える場所をつくる」をパーパスに掲げており、本制度はその一環として2022年に開始しました。花粉症による生産性低下は、集中力と創造性がアウトプット量を左右するエンジニアやPdMなどの企画開発職においてとりわけ深刻です。アイザックではこうした環境要因を「個人の体質の問題」ではなく「挑戦を妨げる経営課題」と捉え、従来よりオフィスへの空気清浄機の導入や高級保湿ティッシュの常備を行ってきましたが、2022年以降、より根本的な環境改善策として本制度を導入しました。

制度開始以来毎年アップデートを重ね、2025年には「メンバーの挑戦を後押しする」という制度設立の意図をより明確にするため名称を「Tropical Escape」から「Performance Boost」へ変更。さらに子育て世代も利用しやすいよう託児費補助も新設するなど、より多様なメンバーの挑戦をサポートできる制度へと進化してきました。

◼︎「Performance Boost」制度概要

・対象期間: 2026年2月15日～4月15日

・対象地域: 花粉の飛散がないと各メンバーが判断した地域（沖縄や奄美大島など）

・対象: 正社員

・補助内容:

・宿泊費（1泊3,000円まで）

・託児費（1日2,000円まで）※新設

・現地コワーキングスペース利用料

・補助上限: 月額15万円（期間内最大30万円）※前年比1.5倍に増額

◼︎2026年実施結果

制度開始以来、毎年社員の約15%が本制度を活用しており、今年も同水準となりました。5年間にわたって安定して活用されており、期間中に集中して業務に取り組んだメンバーから、パフォーマンスの向上に関する多数の報告が寄せられています。

実際に活用したメンバーのうち、90%が「生産性が向上した」と回答し、うち80%が「明らかに向上した」と答えるなど、パフォーマンス向上への効果が数字としても確認されています。

滞在先は、花粉の飛散が少なく温暖な南の島が人気で、宮古島への滞在が最も多く、沖縄本島・奄美大島、石垣島と続きました。

◼︎人事・福利厚生制度「Boost Lab」今後の展望

＜メンバーの声＞- 花粉シーズンは、くしゃみや目のかゆみとの戦いに作業時間の1割近くが消えていく感覚です。現地に着いた日から症状がほぼなくなり、頭がクリアなまま開発に集中できる。通常1週間以上かかる開発作業を前倒しで実装できたこともあり、生産性が確実に上がっていると感じています。（30代・エンジニア／宮古島滞在）- 症状がひどい日は、1日の終わりに「今日は全然進まなかった」という感覚で終わることも。現地ではそれがなく、じっくり考えたい仕事がちゃんと前に進みます。普段と違う環境のおかげか、企画のアイデアが自然と浮かんでくる感覚もあり、アウトプットの質自体が変わる体験でした。（20代・マーケティング担当／奄美大島滞在）

アイザックでは、メンバーの挑戦を多角的に支える人事・福利厚生制度「Boost Lab」を展開しています。一時的なコンディション低下の回避から、環境整備・ウェルネスまで、挑戦に直結する仕組みを整えることを目的としています。「Performance Boost」もこうした取り組みの一環であり、今後も季節や環境の変化に左右されることなく、メンバーが最高のパフォーマンスを発揮できる環境づくりを推進していきます。

■会社概要

＜人事・福利厚生制度「Boost Lab」の一部＞- aisaac dormitory（社員寮制度）上京・引越しなど、挑戦のための環境変化をサポートする寮制度。新しい場所での挑戦を、住まいの面から後押しします。- Get Wellness（健康増進支援）グループ会社が運営する恵比寿のジムを無料で利用可能。メンバーの健康維持・増進を通じて、持続的な挑戦を支えます。- 事業合宿の推奨新規事業やチームプロジェクトの集中合宿に対し、宿泊費・交通費を補助。日常から離れた環境での挑戦を加速させます。

アイザックグループは、「世の中を、実験しよう。」をミッションに掲げるラボラトリーカンパニーです。

100％自己資本・黒字経営という揺るぎない基盤のもと、次世代の“エゴ”にベットし、常に新たな時代の選択肢を創造し続けています。主なグループ会社には、ArtX株式会社（アート×テクノロジー）、リンク株式会社（マッチングサービス）などがあります。

会社名: アイザック株式会社 / aisaac inc.

代表取締役CEO: 田中和希

設立: 2015年12月

所在地: 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-10-1 フジワラビルディング 2F

事業内容: Webサービスの企画・開発・運営

コーポレートサイト: https://aisaac.jp/

X: https://x.com/aisaaclab

note: https://note.com/aisaac_inc