短鎖脂肪酸が、妊活を″自分仕様″に変える。「腸脳活」新サービス、開発開始

株式会社momo

株式会社momo（東京都豊島区）および一般社団法人ウーマンフードヘルス協会（沖縄県中頭郡）は、累計LINE登録者35,000名超を擁する「腸妊活(R)」プログラムの次世代展開として、腸と脳のつながりに着目した新サービス「腸脳活」の開発を開始したことをお知らせいたします。本サービスでは、近年研究が進む腸内代謝物「短鎖脂肪酸」を測定するマイクロバイオーム分析サービスの導入も含めて開発を進めています。"整える妊活"を、一人ひとりの体質に合わせて"見える化"し、より納得感のある毎日へ。新たな伴走のかたちを構築してまいります。

※1：2026年5月現在

※2：満足度90.1%は2024年～2025年まで実施の卒業生に対する自社アンケート（n=382）による結果

■ 背景 ──「整える」その先にある、"自分仕様"の妊活サポートへ

「腸妊活(R)」は、腸内環境を整えることで妊活に取り組む方の毎日をサポートする日本初のパーソナル妊活プログラム※として、累計35,000名超の方々にご活用いただいてきました。

プログラム運営の中で、ユーザーのみなさまから多く寄せられてきたのが、

・「自分の腸が今どんな状態なのか、客観的に知りたい」

・「自分の状態や生活習慣に合った取り入れ方を考えたい」

という声です。

腸内環境は一人ひとり異なります。同じ食事・同じ生活習慣でも、整い方は人によって変わるとされています。「整える」を一律のメソッドではなく、自分の体質にフィットした選択肢として届けたい。そう考え、当社は腸と脳のつながり（腸脳相関）に着目した新サービス「腸脳活（ちょうのうかつ）」の開発を開始しました。「がんばり続ける妊活」から「整えながら進む妊活」へ、新たな選択肢を提案してまいります。

※2024年4月、未来トレンド研究機構による第三者調査において「腸妊活 × パーソナル × 講座・指導・コーチング」に関する市場調査・知財調査の結果、「日本初」のサービスとして認定（証明書番号：第333620088号）。

■ 注目するのは、腸内細菌が生み出す「短鎖脂肪酸」

新サービスの設計にあたり、当社が着目しているのが短鎖脂肪酸（Short-Chain Fatty Acids／SCFA）です。

人の腸内には約千種・約百兆個ともいわれる腸内細菌が共存し、「マイクロバイオーム」と呼ばれる微生物の生態系を形成しています。バランスの取れたマイクロバイオームは、短鎖脂肪酸・ビタミン・抗菌ペプチドといった"ポストバイオティクス"を産生し、消化や免疫だけでなく、様々な体内のはたらきに関わるとされています。

なかでも短鎖脂肪酸は、腸内細菌が食物繊維などを発酵することで生まれる物質で、腸内環境のコンディションを測る指標として国内外で研究が進む存在。さらに、気分や睡眠など"こころのコンディション"に関わる物質の一部も腸で作られると報告されており、「腸脳活」のサービス設計において参考としている研究領域です。

短鎖脂肪酸を含むマイクロバイオームの状態を可視化することで、これまで感覚的に語られてきた"腸の状態"を、より客観的に捉えられる可能性があります。

■ 検討中のサービスコンセプト：3つのキーワード

1. 【測る】マイクロバイオーム分析サービスの導入

自宅で採取した検体を専門機関で分析し、腸内細菌の構成や短鎖脂肪酸量を可視化。「なぜ整えるのか」を納得して取り組める設計を構築します。

2. 【整える】腸脳妊活プログラムの個別最適化

これまでの腸妊活(R)で培ってきた食事・生活習慣のメソッドに腸脳相関の視点を統合。分析結果を生活習慣を見直すための参考情報として活用し、一人ひとりの食習慣や生活リズムに寄り添ったサポート設計を検討しています。

3. 【続ける】専門家チームによるパーソナル伴走

医師監修のもと、管理栄養士やNLPメソッドを学んだ認定講師ネットワーク（累計LINE登録者35,000名超を支える伴走体制）を通じて、データを"見るだけで終わらせない"継続支援に取り組みます。

■ 今後の展望

新サービスは現在、開発・検証フェーズにあります。今後は、

・専門家・医師・分析サービス事業者との連携体制の構築

・腸内環境および短鎖脂肪酸に関する一般的な知見の整理

・ユーザーモニターによる体験設計の検証

を通じて、安心して取り組める形へと磨き上げてまいります。

サービスの正式リリース時期や詳細については、決定次第、公式LINEにてご案内いたします。

「妊活は、長くて辛いもの」という常識を、整えながら前に進める日々へ。当社はこれからも、専門家チームと連携しながら、"わたしらしく、整える"妊活サポートを育ててまいります。

■ 一般社団法人ウーマンフードヘルス協会 代表理事 川添あき コメント

一般社団法人ウーマンフードヘルス協会 代表理事 川添あき

「『腸脳活』を発表してから、本当に多くの方から『自分の腸の状態を知りたい』というお声をいただきました。

これまでの妊活サポートでは、"続けてみてはじめて変化を感じる"ことが多く、その入口で立ち止まってしまう方も少なくありませんでした。短鎖脂肪酸という指標を取り入れることで、自分の腸の"いま"を知り、納得して整えていく。そんな体験をお届けしたいと考えています。

完璧を目指さなくていい。"今日できることを少しだけ"。新しい腸脳活では、データに頼りすぎず、でも自分の体と丁寧に向き合えるような、優しい伴走のかたちを育てていきたいと思っています」

■ 株式会社momoについて

妊活をもっと“わたしらしく”

■会社概要

株式会社momo

東京都豊島区池袋2-47-6第2オンダビル6F

HP：https://www.momooo.co.jp/pregnancy/

■共同参画

一般社団法人ウーマンフードヘルス協会

※当サービスは医療行為ではなく、生活習慣改善や栄養指導を主としたものです。

※2024年4月、未来トレンド研究機構による第三者調査において「腸妊活 × パーソナル × 講座・指導・コーチング」に関する市場調査・知財調査の結果、「日本初」のサービスとして認定（証明書番号：第333620088号）。

※本リリースに記載の新サービスは現在検討段階であり、内容・提供時期等は変更となる可能性があります。

【注釈・出典】

短鎖脂肪酸と腸内環境に関する一般的知見：

Cryan JF, Dinan TG. Mind-altering microorganisms: the impact of the gut microbiota on brain and behaviour

https://www.nature.com/articles/nrn3346

Koh A, et al. From Dietary Fiber to Host Physiology: Short-Chain Fatty Acids as Key Bacterial Metabolites

https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(16)30592-X

Silva YP, et al. The Role of Short-Chain Fatty Acids From Gut Microbiota in Gut-Brain Communication

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2020.00025/full

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社momo：広報担当

Mail：info@momooo.co.jp