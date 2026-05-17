YouTube総再生数200万回超突破の『Poppin-Play Kitchen』続編制作が決定！クリエイター・Zemyataの描き下ろしビジュアル＆コメント公開「期待を超えていくことをお約束します」

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、次世代アニメクリエイターとともにオリジナルアニメ作品の創出を目指すプロジェクト「Project PRISMation（プロジェクト プリズメーション）」において、第1弾作品『Poppin-Play Kitchen』（原案・監督・脚本・制作：Zemyata）が国内外からの反響を受け、続編制作が決定したことをお知らせいたします。

「Project PRISMation」は、個人や少数精鋭のチームでアニメーション作品を発信しているクリエイターの皆様と、オリジナルアニメのパイロットフィルムの共作に取り組むことで、作品を見る人の心に残るような物語作りや、クリエイターの皆様の刺激になるようなクリエイティブ作りのサポートをしていくプロジェクトです。プロジェクト名の「Project PRISMation」は「PRISM（プリズム）」と「Animation（アニメーション）」に由来しており、白い光がプリズムを通して多彩な色に分かれるように、多彩な才能が集まりアニメ作品として光輝く場所を提供するという意味が込められています。

このたび続編の制作が決定した『Poppin-Play Kitchen』は、「Project PRISMation」第1弾として公開されたオリジナルアニメのパイロットフィルムです。ビビッドな色使いやダークでポップな世界観が人気を誇るタイを拠点に活動するクリエイター・Zemyataが手掛けた本作は、公開から10日でYouTube総再生回数100万回を突破（※）。「ハラハラした」「クオリティすごい」「ビジュアルと構成が天才的」「可愛くてポップなのにホラーで素晴らしい」など独自の世界観に注目が集まるとともに、「とんでもない作品に出会ってしまった」「今後も楽しみ」「日本もインディーズアニメ流行ってきて嬉しい」など、日本のみならず海外からのコメントも多く寄せられ、国際的な映像広告賞『第47回テリー賞 People's Telly部門』にもノミネートされました。

※２０２６年5月14日時点では213万回再生突破、ABEMA調べ

今回の続編制作決定に際し、初公開となる描き下ろしビジュアルに加え、Zemyataからのコメントも到着。「喜びで胸がいっぱいです。皆さんが抱いてくれたその想いを大切に、さらにその期待を超えていくことをお約束します」「あまり長くはお待たせしません...ですから、これからも楽しみに待っていてくださいね！」と、続編制作への喜びと意気込みを語りました。（※以下に全文掲載）

（『Poppin-Play Kitchen』：https://www.youtube.com/watch?v=NFhaUF5gElQ）

また「Project PRISMation」では、新たな物語を共に作り上げる次世代の才能を発掘するため初の企画公募を開始いたしました。募集するのは「短編オリジナルアニメの企画」と、その先の未来を描く「展開案」。「ABEMA」による厳正な審査を経て選ばれた企画には、短編オリジナルアニメの制作費のほか、プロモーションや商業展開まで作品を世界へ届けるための包括的なサポートを提供いたします。

応募資格は不問で、プロ・アマチュア、年齢、性別、国籍を問わず応募可能です。頭の中にある「魅力的なキャラクター」と「強烈な世界観」を形にした企画を、ぜひご応募ください。

応募〆切：2026年8月31日（月）23:59（日本時間）

公募要項：https://project-prismation.com/pitchguidelines/

なお、「ABEMA」を提供するサイバーエージェントグループでは、アニメ業界に新たな価値を提供することを目指す中で、"良いIPはクリエイターの情熱と創造性から生まれる"という思いから、「クリエイターファースト」という考え方を大事にしています。本プロジェクトの参加クリエイターを応援することはもちろん、視聴者の皆さまにとって新たなアニメ作品との出会いのきっかけにつながる取り組みを今後も積極的に行ってまいります。

■Zemyataコメント全文

視聴者の皆さん、ファンの皆さん、そしてたまたま知ってくれた皆さんも、こんにちは！『Poppin-Play Kitchen』の作者として、素晴らしいニュースをお届けできることにワクワクしています......ついに、続編制作が決定しました！

このニュースを聞いたときの興奮と感謝の気持ちはとても言い表せませんが、精一杯の言葉でお伝えしたいと思います。パイロット版を支えてくれた全てのファンの皆さんの応援、数々の考察や素晴らしいファンアートに心から感謝します。この小さなプロジェクトがこれほど多くの人の心に届いたのだと知り、喜びで胸がいっぱいです。

私たちは、皆さんが抱いてくれたその想いを大切に、さらにその期待を超えていくことをお約束します。恐ろしくて、カラフルで、紙吹雪の舞うこの世界の続きをお見せするのが、今から待ちきれません！

あまり長くはお待たせしません...ですから、これからも楽しみに待っていてくださいね！

■「Project PRISMation」概要

公式HP（日本語）：https://project-prismation.com/

公式HP（英語）：https://project-prismation.com/en/

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@ProjectPRISMation_ABEMA

公式Xアカウント：https://x.com/PRISMationABEMA

公式TikTokアカウント：https://www.tiktok.com/@prismation_abema

■「Project PRISMation」第1弾作品『Poppin-Play Kitchen』概要

◇『Poppin-Play Kitchen』（原案・監督・脚本・制作：Zemyata）

https://www.youtube.com/watch?v=NFhaUF5gElQ

「皆さん、おかえりなさい！ポッピン・プレイ・キッチンの時間です。」

まるでドールハウスのような、カラフルでキュートなセットで繰り広げられるクッキングショー。

司会のPちゃん・Cちゃん・Uちゃんが、かつてない料理の冒険へとあなたを誘います。

3人は、舞台裏に潜む謎の存在を楽しませながら、この奇妙なショーを無事乗り切ることができるのか？

...それとも、プレッシャーに押しつぶされ「ポッピン」してしまうのか？

それではスリリングなクッキングショーの幕開けです。Let’ get cooking!

◇Zemyata

アニメーター、監督、そしてあらゆる恐ろしいものを愛する者！

タイを拠点に、インディークリエイターとして「アニメーションミーム(※)」からアニメーション活動を開始。(※)既存の音楽を活用した短いアニメーションMV

その後、主に日本のアーティストとタッグを組んだフル尺MVへと活動の幅を広げる。代表作に、Eve『夜は仄か』MV、Alice Schach and the Magic Orchestra『QUEEN FLY』MVなど。

■その他「Project PRISMation」第1弾公開作品・クリエイター紹介

◇『Gluttomy』（原案・監督・脚本・制作：rapitus）

https://www.youtube.com/watch?v=4zHAu9REWZc

エリート私立高校に特待生として入学した努力家の"アペル"。

新たな学園生活に胸を躍らせる彼を待ち受けていたのは、全く予想外の波乱だった。

アペルに異様な興味を示す、謎めいたピンク髪の双子 "グリスタ"と"グライド"。

優しく明るいオーラとは裏腹に、2人はアペルの生活をじわじわと侵食していく。

静かだった日常が腐敗する前に、アペルは双子の本性を暴くことができるのか？

興味と狂気は紙一重、リンゴの中心にはすでにイモ虫が巣喰っている-

◇rapitus

最近卒業したばかりの2人のリーダーと、そのクリエイティブな仲間たちによって結成されたアニメーション制作集団。小さな独立した実験から始まり、アイデアを試しながら学び、最初の共同プロジェクト『Children Under the Reed Field』（YouTubeで視聴可能）へと発展。それ以来さまざまなスタイルを探求しながら短編コンテンツを制作し、何が効果的かを模索中。

◇『ザ・ホラーズ・ホラー・ホーム』（原案・制作：うぐいす工房、監督：森山瑠潮、脚本：松崎悠弥）

https://www.youtube.com/watch?v=ui3QWrnrj_w

人の血をすすり数百年を生きる吸血鬼と、テレビを介し呪いを広げる現代日本の怨霊。

二人の怪異が洋の東西を越えて愛の盟約を結び、やがてその血と恐怖を受け継いだ娘を授かった…

吸血鬼のパパ……ドラキュール！

怨霊のお母様……サヤコ！

そして二人の娘……アリス！

（謎の猫、ダークマターもいる！）

これは、そんなホラーズ一家による

戦戦慄慄、阿鼻叫喚のホームドラマである

◇うぐいす工房

武蔵野美術大学映像学科卒のメンバーを中心に結成されたアニメーション制作集団。

クラシカルなカートゥーンスタイルを出発点に、在学中から自主制作を継続。卒業後も、それぞれのメンバーがアニメ、ゲーム、映像の各業界で経験を積みながら、オルタナティブで個性ある作品づくりを行っている。代表作に、『マルコと銀河竜』（カートゥーンアニメ）、NHKみんなのうた『チャンチャンコ～KANREKI60～』（作詞・作曲・うた：ピコ太郎）など。

※画像をご使用の際は、【(C)AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/