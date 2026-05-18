GMOペパボと Google Workspace 導入・活用支援に関するパートナーシップを締結、全国の自治体・企業のDX/AX推進を加速

アンドドット株式会社

AXプロデュース事業を展開するアンドドット株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：茨木 雄太、以下：アンドドット）はGMOペパボ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：佐藤 健太郎、以下：GMOペパボ）と、 Google Workspace の導入・活用支援に関するパートナーシップ（契約）を締結しました。

本提携パートナーシップにより、GMOペパボが持つ Google Workspaceの販売ネットワークと、アンドドットが培ってきた Google Workspace ・ Gemini の導入支援および研修実績を組み合わせ、全国の自治体・企業に対するDXおよびAX推進を包括的に支援してまいります。

AXプロデュース事業とは

AXプロデュース事業とは、AIを活用した業務改革（AX = AI Transformation）を、企業が理想的な形で実現できるよう総合的にプロデュースする事業です。単なるAIツールの導入支援に留まらず、企業のビジネスモデルそのものをAI前提で再構築し、持続的な競争優位性を創出する包括的なサービスです。経営課題や現場の業務プロセスを深くヒアリングした上で、最適なAI技術の選定から、実装、そして組織文化への定着・教育までを一貫して伴走支援をします。

本提携の背景と狙い

Google Workspace は現在、自治体・民間企業を問わず、組織運営の基盤として広く普及しています。特に、 Gemini の標準搭載により、市場の関心は「ツールの導入」から「AIをいかに日常業務へ定着させ、生産性を向上させるか」というフェーズへとシフトしています。しかし、AIの真の定着には、高度な研修設計や現場への継続的な伴走支援が不可欠です。

こうした背景から、 Google Workspace の販売者として全国に顧客基盤を持つGMOペパボと、独自の「AIスキルピラミッド(R)」に基づき300社以上の企業、および250を超える自治体のAI活用を支援してきたアンドドットは、互いの強みが極めて高い補完性を持つと判断し、今回のパートナーシップ締結に至りました。

本連携を通じて、 Google Workspace のライセンス供給から生成AI活用の内製化支援までを一気通貫で提供し、より多くの組織において「AI前提の業務プロセス」の構築を支援してまいります。

【今後の展望】 Google Workspace をAI活用の起点に、全国規模での共創へ

アンドドットは、「未来の当たり前を今作る」を経営理念に掲げ、AI活用支援を通じた組織変革の伴走を続けています。GMOペパボとの提携を通じて、 Google Workspace をAI活用の起点として位置づけ、自治体・民間企業双方へのDX加速を推進します。両社のネットワークと知見を掛け合わせることで、今後さらに多くの組織が生成AIを日常業務に取り込み、本来の業務に集中できる環境づくりを実現してまいります。

【アンドドット株式会社 会社概要】

会社名 ：アンドドット株式会社

代表取締役：茨木 雄太

本社 ：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-16-6 二葉ビル(GUILD) 2F-O1

事業内容 ：生成AIを活用したソリューション事業、および、それらに付帯する事業

URL ：https://and-dot.co.jp

【GMOペパボ株式会社について】

会社名 ：GMOペパボ株式社（代表取締役社長：佐藤 健太郎）

本社 ：〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町26-1 セルリアンタワー

URL ：https://pepabo.com/

【本リリースに関するメディアからの問い合わせ】

本社 ：東京都渋谷区道玄坂1-16-6 二葉ビル(GUILD) 2F-O1

会社名 ：アンドドット株式会社

メール ：pr@and-dot.co.jp

担当者 ：アンドドット広報室