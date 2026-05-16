T4IS2026 Strategy Dialogue『触媒的資本と企業イノベーション』--約30兆円のESG整合資本はなぜ動かないのか

ソーシャス株式会社

本リリースのポイント

・「整合のずれ」は単一の断層ではない。 時間軸の不一致、意思決定の速度と権限、「インパクト」概念の希薄化、報告フォーマットの断片化、専門知識を欠いた資本によるセクター・データの誤読--複数の層が同時に作用しているという診断が共有された。

・あるインパクト・ファンドは、同じ数値を各LPの様式に整形し直し、年間およそ100種類のインパクト報告書を専従2名で作成していた。 「一度報告すれば足りる」共通様式の不在が、インパクトGPに課された事実上の税として論じられた。

・日本企業のバランスシートには、ESG・SDG目標に整合した資本が約30兆円存在する。 しかし構造的な整合摩擦のために動かせない--資本は存在し、起動の仕組みが存在しない、という認識で一致した。

・先行調達（アドバンスト・マーケット・コミットメント）が、最も強力な市場創出のレバーとして挙げられた。 一方で、実証実験（POC）が成功しても担当者の異動で調達につながらず立ち消える失敗が「日本企業との協働でほぼ普遍的」と指摘された。

・「ファースト・ロス資本」の是非で、明確な賛否が分かれた。 初期段階のエコシステムを欠く市場での足場とみるか、資産クラスを危険に見せる誤ったシグナルとみるか。

・ファンド設計の見直し案として、投資期間中の年率報酬ではなく、15年の寿命全体で総額の管理報酬に上限を設ける構成が提案された。

セッション概要

ソーシャス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：尹世羅）は、2026年4月26日（日）、東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井カンファレンスにて開催した招待制エグゼクティブサミット「Tech for Impact Summit 2026（https://tech4impactsummit.com/ja）」（以下、T4IS2026）において、非公開セッション「Strategy Dialogue」を実施いたしました。本リリースは、そのうちの一つ『Catalytic Capital Meets Corporate Innovation（触媒的資本と企業イノベーション）』の議論を要約するものです。

Strategy Dialogue は、聴衆もスライドもない少人数の円卓形式で、参加者が率直に意見を交わすために設計された T4IS の非公開セッションです。本セッションはチャタムハウス・ルールのもとで実施されました。したがって本リリースは、議論されたテーマ・論点・提案を記録するものであり、特定の発言を個人または組織に帰属させるものではありません。なお、本セッションの登壇者のうち、プロフィールの公開に同意された方々は、公式セッションページ（https://tech4impactsummit.com/ja/sessions/catalytic-capital-corporate-innovation/）でご確認いただけます。

参加したのは、機関投資家、インパクト志向のファンド・マネージャー、事業会社のコーポレート・ベンチャー部門、ディープテック領域のGP、CVCアドバイザリーの実務家など、アクセラレーターからベンチャーまで数百社の支援に携わってきた資本の担い手たちです。議論は、LP・事業会社・CVC・インパクトVCがなぜインパクト志向の案件で噛み合わないのかという診断から始まり、実際に機能した案件構造、そしてファンド設計と調達制度をめぐる構造提案へと進みました。

議論のハイライト

1. 「整合のずれ」は単一の断層ではない

参加者の議論は、ひとつの原因を探すのではなく、複数の摩擦が重なり合う像へと収斂しました。VCは出口までの速度を最適化し、事業会社は検証と統合の時間を必要とし、LPは「その両方が欲しい」と言いながら短期的な内部評価のサイクルに縛られている--時間軸の不一致が、まず指摘されました。

意思決定の速度と権限も繰り返し論点になりました。小さな組織は動き、大きな組織は動かない。実際の突破口は、ほぼ例外なく、組織内で一つの取り組みを「企業の抗体反応」を越えて押し通す個人（チャンピオン）の存在によって生まれていた、という観察が共有されました。

さらに、「インパクト」という言葉が本来の出発点から切り離されつつあるという懸念が示されました。あるヨーロッパの参加者は、成功報酬をインパクト指標に連動させる設計を「危険」と表現しました。インパクトが、ファンドの存在理由ではなく、支払いの対象となるKPIに変質してしまうためです。

報告の断片化も、ほぼ普遍的な負担として語られました。あるファンドは、同一の数値を各LPの好む様式に整形し直し、年間およそ100種類のインパクト報告書を専従2名で作成していました。このほか、専門知識を欠いた資本がセクター固有のデータ（医療指標、ディープテックのCO2フットプリントなど）を誤読する問題、地域振興を使命とする国内銀行をLPに持つために海外投資が制度的に禁じられるという「ローカル・マンデートの罠」、そして事業会社の投資部門やソブリン系ファンドがシリーズA以降に集中することで生じる、シード段階の構造的な空白も挙げられました。

2. 実際に機能した資本の組成

診断のあと、議論は「実際に機能した仕組み」へと移りました。一つは、幅広い事業会社をLPに据え、資本をファンド内で循環させ、事業会社はポートフォリオ企業と主に商業的なオフテイクやパートナーシップを通じて関わる、エバーグリーン型の構造です。セクター専門のGPが定期的に関与し続けることが、このモデルの成立条件として挙げられました。

もう一つは、市場拡大の候補企業を事業会社LPと共同でデューデリジェンスし、その過程で事業会社が自ら商業パートナーとして名乗り出る「デューデリ主導の接続」です。これが大規模な合弁や追加投資につながった事例が複数参照されました。

ディープテックを「インパクト」として捉え直す視点も示されました。製品一単位あたりのわずかな歩留まり改善が、サプライチェーン規模ではキロトン単位の回避CO2に積み上がる--この再構成によって、ディープテックを自らのインパクト・マンデートの外に置いていた年金基金LPの認識が変わった、という事例が紹介されました。電池構造を扱う企業が自動車OEMと商談を進めている現在進行形の案件では、律速段階は技術そのものではなく、整合と統合の作業である点が強調されました。

3. 「ファースト・ロス資本」をめぐる最大の対立

本セッションで最も鋭く意見が分かれたのが、触媒的なメカニズムとしての「ファースト・ロス（初期損失負担）資本」でした。

賛成側は、各国の政策の実証に依拠しました。初期段階のエコシステムが機能していない市場では、ファースト・ロスの協調投資ビークルこそが実際に効いた政策レバーであり、後期段階への追加補助はほとんど効果を示さない--イスラエルの初期段階モデルや、事業会社が先導し政府がリスクを引き受ける韓国の事例が、その作動するテンプレートとして参照されました。

反対側の主張は強いものでした。「ファースト・ロス」という枠組みそのものが、「この資産クラスは危険だ」という誤ったシグナルを発してしまう。ベンチャーやグロース段階のバスケット単位での損失は統計的にはほぼゼロに近いにもかかわらず、である。だとすれば、実際のリターン・データを開示し教育するほうが、いかなる補助よりも機関投資家の資本を動かす--というものです。

この対立は解消されませんでした。ただし、市場の成熟度しだいで両方が真でありうる、という暗黙の了解は残りました。未発達なエコシステムでは足場として、数字がすでに配分を正当化している成熟市場では逆効果の物語として。明確な境界線の定義は、誰も提示しませんでした。

4. 先行調達という最強の市場創出レバー

規模が伴うとき、最も強力な起動装置となるのは先行調達（アドバンスト・マーケット・コミットメント）である--この点では強い収斂が見られました。公共部門では、ある宇宙開発計画や、ある感染症対応が、確約された将来購入によって商業市場そのものを生み出した例として挙げられました。民間でも、工学的炭素除去への10億ドル規模の先行購入確約が、少なくとも一つのユニコーンと新しい市場を生んだとされました。

これに対し、運用上の障害として名指しされたのが、日本企業との協働における失敗モードです。実証実験は成功するのに、推進していた担当者が異動し、後続の調達予算が現れないために立ち消える。あるディープテックの担当者はこれを「ほぼ普遍的」と表現しました。そして、日本企業のバランスシートには、ESG・SDG目標に整合した資本がおよそ30兆円積み上がっているにもかかわらず、こうした構造的な整合摩擦のために動かせない、と指摘されました。資本は存在し、起動の仕組みが存在しないのです。

5. 回避排出量（スコープ4）という未完の論点

回避排出量を、企業価値に結びつく中核的なインパクト指標として位置づける動きが紹介されました。一部の機関ではポートフォリオ単位での適用がすでに進んでいます。一方で、信頼できる標準が存在しないことが拘束条件として繰り返し挙げられました。標準を欠いたままでは「スコープ4」はマーケティングの体裁になりかねず、過去のブームと同じく投機的な参入者を呼び込む恐れがある、というものです。

それでもディープテックのGPは、その非対称な重要性を強調しました。ポートフォリオ企業の直接的なフットプリントは採用とともに増えるが、それらが下流のサプライチェーンで可能にする回避排出量は、桁違いに大きいからです。

6. ファンド設計と企業-スタートアップ契約の見直し

クロージングの議論では、いくつかの構造提案が示されました。中心は、15年という正直なファンド寿命と、総額の管理報酬に上限を設ける設計です。投資期間中に年率2%を取り続けるのではなく、寿命全体を通じて段階的に支払う形にする。これは「現ファンドの運用費を賄うために次のファンドを立ち上げ続ける」循環を断ち切るための提案として説明されました。

このほか、成長が踊り場にあるうちに上場させてしまう「日本における早すぎるIPO」を避けること、事業会社とスタートアップの協業契約から優先交渉権（ROFR）や独占条項を排し、投資条件と商業パートナーシップ条件を構造的に切り離すことが、CVCアドバイザリーの実務家から「当然の前提」として挙げられました。

クロージング--継続コミットメント

セッションの最後に、参加者は具体的な行動を表明しました。グローバルな事業会社の買い手を惹きつけるための、業種特化型の回廊（コリドー）とイノベーション拠点を構築すること（日本に根ざした重要鉱物の回廊が具体例として挙げられました）。年金基金をはじめとするLPに対し、ニッチなディープテックのリターン・データと回避排出量の会計を伝えること。インパクト測定の組織と対話し、既存ポートフォリオのインパクトを定量化すること。そして、次回の資金調達サイクルに向けて、より長い寿命と整合的な報酬経済へとファンド構造の改革を進めること。

未解決のまま残された問いも記録されました。回避排出量の標準は誰が設計し、どうすれば投機に対して頑健に保てるのか。約30兆円の日本企業のESG整合資本は、ファースト・ロスという足場なしに動かせるのか。LPに対する「一度、正しく報告する」標準はどのような形をとり、誰がそれを取りまとめる立場にあるのか。これらは、今後の Strategy Dialogue に持ち帰るべきテーマとして残されました。

関連リンク

・本セッションの公式ページ（登壇者プロフィール）：https://tech4impactsummit.com/ja/sessions/catalytic-capital-corporate-innovation/

・Tech for Impact Summit 公式サイト：https://tech4impactsummit.com/ja

・ソーシャス株式会社 コーポレートサイト：https://socious.io/ja

メディア取材のお問い合わせ

本セッションの取材に関するお問い合わせは、Tech for Impact Summit 運営事務局（summit@socious.io）までご連絡ください。

本セッションはチャタムハウス・ルールのもとで実施されたため、発言は特定の個人・組織に帰属させていません。本リリースに記載した内容は、出典「Tech for Impact Summit 2026 Strategy Dialogue『Catalytic Capital Meets Corporate Innovation』（2026年4月26日、東京・紀尾井カンファレンス）」を明記の上、ご利用いただけます。

Tech for Impact Summit について

Tech for Impact Summit（T4IS）は、ソーシャス株式会社が2023年から東京で主催する、テクノロジーと社会的インパクトの交差点を扱う招待制エグゼクティブサミットです。SusHi Tech Tokyo の公式パートナーイベントとして開催され、ビジネス・政策・文化の各領域のリーダーが、人類が直面する最も緊急な課題への対応を議論しています。第4回となる Tech for Impact Summit 2027 は、2027年5月18日（火）・19日（水）に東京で開催予定です。

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・Email：summit@socious.io

・公式サイト：https://tech4impactsummit.com/ja

会社概要

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・業種：情報通信

・本社所在地：東京都中央区日本橋3丁目2番14号1階

・代表者名：尹世羅

・設立：2021年07月