ガクテンソク奥田がYouTubeチャンネル開設！「奥田の終日」2026年5月15日(金)19:00初回動画公開

吉本興業株式会社

ガクテンソク・奥田修二が、2026年5月15日(金)よりYouTubeチャンネル「奥田の終日」を開設します。

本チャンネルは、ガクテンソク奥田の趣味や雑談、気になることを自由に形にしていく個人チャンネルです。トークや企画など、奥田ならではの視点でさまざまなコンテンツを発信していきます。

初回動画は、5月15日(金)19:00にて『THE SECOND 2026』についての動画を公開予定です。

劇場で見せる漫才師の顔とは一味違う、奥田の一面をお楽しみください。

奥田修二 コメント

不詳ながらわたくしガクテンソク奥田の個人YouTubeチャンネル

を始動させる運びとなりました！

普段の活動ではなかなかお見せしていないような部分をお見せできたらと思ってますので、ぜひご愛顧賜りますようお願い申し上げます！

YouTubeチャンネル 概要

＜チャンネル名＞奥田の終日

＜チャンネルURL＞

https://www.youtube.com/@%E5%A5%A5%E7%94%B0%E3%81%AE%E7%B5%82%E6%97%A5OmO

＜初回配信日＞2026年5月15日(金)19:00予定