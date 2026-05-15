GW明けに繰り返す登校しぶり・不登校　“休んでも元気にならない子”の正しい休ませ方を解説【5/20オンライン】

株式会社パステルコミュニケーション

（株）パステルコミュニケーション（本社：東京都豊島区、代表取締役：吉野加容子）が運営する、発達障害・グレーゾーンの子どもを育てるママがいつでも学べて相談できるオンライン子育て塾「Nicotto!塾」は、2026年5月20日（水）お昼12時より、「繰り返す不登校を卒業させる！ADHDキッズの正しい休ませ方」をテーマにオンラインライブを開催いたします。

詳細：https://desc-lab.com/nicotto202201/?prt0520

こんにちは。ママが捨てた常識の数だけ、子どもは夢に近づける、オンライン子育て塾「Nicotto!塾」がお届けするNicotto!ライブ開催についてお知らせします。

近年、文部科学省の調査によると不登校児童生徒数は増加傾向にあり、とくに新学期や大型連休明けは、子どもたちの心身の不調が表面化しやすい時期とされています。なかでも発達グレーゾーンやADHD傾向のある子どもたちは、学校で周囲に合わせることや気を張ることに多くのエネルギーを使っている場合があり、GW明けに「朝になると動けない」「また登校できなくなった」という相談も少なくありません。

一方で「休ませているのに、なぜか元気を取り戻せない」と感じている保護者も多く、”行かせるべきか・休ませるべきか”という二択の中で、親子ともに追い詰められてしまうケースも見られます。

そこで今回は、「繰り返す不登校を卒業させる！ADHDキッズの正しい休ませ方」をテーマに、オンラインライブを開催いたします。登壇するのは、発達科学コミュニケーショントレーナーの山本みつきさんです。山本さんは、発達グレーゾーンの子どもを育てる家庭への支援を行いながら、脳科学・教育学・心理学をベースにした「発達科学コミュニケーション」の視点から、家庭でできる実践的な関わり方を伝えています。

本ライブでは、

・GW明けに再び登校できなくなる理由

・休ませているのに元気にならない本当の理由

・休む日を“脳を回復させる時間”に変える方法

について解説します。

また、「学校を休む日は、脳を育てる日に変えられる」という視点をもとに、学校を休んでいる時間を“止まった時間”にしないための家庭での関わり方についてもお伝えします。

不登校や登校しぶりの対応では、「学校に戻すこと」だけが目的になってしまうと、親子ともに追い詰められてしまう場合があります。だからこそ今、必要なのは「休んでいる時間をどう過ごすか」という視点です。子どもの状態を理解し、脳の回復や安心感につながる関わり方を知ることが、親子双方の孤立や自己否定感を和らげるヒントになる可能性があります。

本ライブが、GW明けの登校しぶりや不登校に悩む保護者にとって、わが子との向き合い方を見直す一助になれば幸いです。

【このライブで得られること】

・GW明けに再び登校できなくなる理由

・休ませているのに元気にならない本当の理由

・休む日を“脳を回復させる時間”に変える方法

・学校を休んでいる時間を“脳を育てる時間”に変える関わり方

【こんな方におすすめ】

・GW明けから子どもが学校に行けなくなり悩んでいる方

・「休ませているのに元気にならない」と感じている方

・発達グレーゾーンやADHD傾向のある子どもの不登校対応に悩んでいる方

・子どもを責めずに、家庭でできるサポート方法を知りたい方

・「行かせる・休ませる」の二択以外の視点を持ちたい方

【講師紹介】

山本みつき

発達科学コミュニケーショントレーナー。発達グレーゾーンの子どもを育てる保護者向けに、脳科学・教育学・心理学をベースとした家庭でできる発達支援を伝えている。子どもの行動を「問題」として見るのではなく、「脳の状態」から理解する関わり方を提案し、親子双方が安心できるコミュニケーション支援を行っている。

■開催概要

タイトル： 「繰り返す不登校を卒業させる！ADHDキッズの正しい休ませ方」

日時： 2026年5月20日（水）12:00～

配信方法：zoomウェビナーでのオンラインライブ（Nicotto!塾会員限定）

参加費：初月無料

参加方法：下記URLより無料会員登録後、ログインしてご参加ください。

https://desc-lab.com/nicotto202201/?prt0520

～初月無料実施中～

ライブ視聴には会員登録が必要ですが、初月の利用料金は無料です。今回のテーマが気になる方はもちろん、Nicotto!ライブを初めて利用する方にも試しやすい機会となっています。

＜Nicotto!ライブとは？＞

「Nicotto!ライブ」は、子育てに困りごとを抱える保護者が、日々の子育てを一人で抱え込まず、安心して学び、考え、相談できるオンラインライブです。子育ての「常識」や「こうあるべき」を見直し、新しい子育ての考え方や、今すぐできる関わり方を通して、親子の関係を少しずつ整えていく視点をお届けします。毎週水曜12:00～13:00に開催し、会員限定で見逃し配信も提供しています。顔出し・音声なしで視聴でき、ライブ中はチャットを通してパネリストに質問することも可能です。

パステル総研

■パステル総研とは？ https://desc-lab.com/pastel/

子どもの発達に関するグレーゾーンの悩みごとを、大人に持ち越さないことを目指すリサーチ機関です。発達障害やグレーゾーンの正しい理解と対応を伝えることで、子どもたちが生きやすい時代を作るきっかけづくりをしています。パステルのお子さんを抱えるママの声をデータ化して、リサーチ結果を配信し、ママが楽しく子育てできる情報を発信します。ママが困った時はいつでも、頼れるアイデアが湧き出てくる「４次元ポケット」になりたい！という想いで、日々のリサーチと情報発信を行っております。

1日1分！ ゼロから学べる 発達障害＆グレーゾーンの対応メール講座 https://desc-lab.com/maillesson/?pr

吉野加容子

■代表 吉野加容子プロフィール

雄大な自然の離島、島根県隠岐郡出身。慶応義塾大学大学院（博士課程修了）卒業後、企業との脳科学研究、医療機関での発達支援に15年間従事、発達に悩む親子へのカウンセリング、発達支援を行ってきた実績から得た「家庭で365日の発達支援が1番！」という考えのもと、脳科学、教育学、心理学のメソッドを合わせた独自の発達支援プログラム「発達科学コミュニケーション」を確立。自身が医療過疎の地域で育った経験から、すべての子どもに発達支援を届けたい！という想いで始めたオンラインを活用した発達相談や講座は日本全国・海外からも利用されています。書籍・メディア出演情報はこちら https://desc-lab.com/media/?prt

記事にするしないに関わらず、情報収集の一環としてお気軽にお問い合わせくださいませ。リサーチ・ご要望・ご相談などもお気軽にお問い合わせください。

大変お忙しいとは存じますが、報道のお力で、悩む保護者の方へ情報が届き発達障害グレーゾーンの子をはじめ子どもたちの生活が、よりよきものに変わるきっかけとして頂けましたら幸いです。

【会社概要】

社名：株式会社パステルコミュニケーション

代表者：吉野加容子

所在地：〒170-6045 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 45階

事業内容：子育て講座の運営/発達に関するリサーチ・開発/起業支援事業

URL: https://desc-lab.com/

「すべての子どもが健やかに育つ社会」の実現を目指し、関係するすべての人々、関連機関・団体が一体となって取り組む国民運動、「健やか親子21」応援メンバー