BeRealによる情報漏洩が止まらない、企業が今すぐ取れる対策を示した無料ホワイトペーパーをRCIJが公開

一般社団法人日本リスクコミュニケーション協会

一般社団法人日本リスクコミュニケーション協会（所在地：東京都港区、代表理事：大杉春子、略称：RCIJ）は、SNSアプリ「BeReal」を端緒とした企業の情報漏洩リスクとその対策を体系的にまとめたホワイトペーパー『即時投稿型SNSが引き起こす情報漏洩リスクと企業ガバナンス再構築の実践ガイド』を2026年5月15日に無料公開しました。



2026年4月、大手地方銀行の行員がBeRealで職場を撮影し、ホワイトボードに書かれた顧客氏名が流出しました。その投稿はXで数千万回閲覧され、親会社の株価は一日で約3%下落。金融庁が報告を求める事態にまで発展しました。同月、教育委員会・飲食チェーン・通信会社・製造業など業種を問わず、同様の事案が報道ベースで立て続けに起きています。

本ホワイトペーパーは、公的機関の一次資料をもとに、企業が今すぐ取れる対策をまとめたものです。

なぜ即時投稿型SNSはリスクが高いのか

BeRealのような即時投稿型SNSの本質はアプリの設計が「考える前に撮る」を実現している点です。

ランダム通知：いつ来るかわからないから、職場でも反射的に反応

2分以内の強制：時間的プレッシャーが、リスク判断の猶予がない

前後カメラ同時撮影：自分を撮るつもりが、背景の機密情報も自動的に記録

「消える」という誤解：24時間後に消えるはずが、画面録画で永続

友人限定という安心感

「禁止令を出せば解決する」と考えがちですが、就業時間中の禁止だけでは環境が変わらなければ繰り返されます。本ホワイトペーパーでは、禁止に依存しない「設計としての対策」を提示しています。

ホワイトペーパーの内容

●タイトル：即時投稿型SNSが引き起こす情報漏洩リスクと企業ガバナンス再構築の実践ガイド

●発行：一般社団法人日本リスクコミュニケーション協会（RCIJ）

●発行日：2026年5月15日

●対象読者：コンプライアンス・人事・広報・IR・情報セキュリティご担当者、経営者等

●申込方法：専用フォーム（https://forms.gle/AtGrwe94WY58J9gY6）よりお申込ください



〈ホワイトペーパー目次〉

第1章 即時投稿型SNSの設計が企業被害を増幅する理由

第2章 英国・米国の公的機関ガイダンスに共通する4原則

第3章 SNSポリシーの再設計--禁止対象を「名詞で列挙」する方法

第4章 職場環境を変える5つのアナログ対策

第5章 リモートワーク環境における情報管理

第6章「過去の漏洩」リスクへの備え

第7章 実装ロードマップ（6ステップ）

第8章 そのまま使える実務文案（社内掲示・就業規則追記例など）

【代表理事コメント】

「BeRealのような即時投稿型SNS関連の情報漏洩事案に共通するのは、若手社員が悪いという言葉では片づけられない構造的な問題が存在しています。アプリの設計が人間の判断を後回しにさせている以上、組織側が撮れない・写らない・止まれる職場をつくることで予防することが求められます。本ホワイトペーパーが、悩まれている担当者の手元で使える実践資料になれば幸いです。」

一般社団法人日本リスクコミュニケーション協会 代表理事 大杉春子

【本ガイドをご希望の方へ】

『即時投稿型SNSが引き起こす情報漏洩リスクと企業ガバナンス再構築の実践ガイド』をご希望の方は

以下のリンクよりお申込みください。

https://forms.gle/AtGrwe94WY58J9gY6

お申込後、ご登録のメールアドレス宛にお送りいたします。

その他の方法では、ご対応いたしかねますので予めご了承ください。

■ 日本リスクコミュニケーション協会（RCIJ）について

RCIJは日本において唯一、コミュニケーション戦略（戦略広報）におけるリスク管理に特化したカリキュラムを展開している専門機関です。各業界の第一線で活躍する専門家が結集し、リスク管理から危機管理広報まで包括的に網羅したプログラムを提供しています。



団体名：一般社団法人 日本リスクコミュニケーション協会（RCIJ）

協会URL：https://www.rcij.org/about

資格講座URL：https://www.rcij.org/qualify

協会Xアカウント：@rcijofficial

■RCIJpodcast「炎上の正解」を毎週木曜日に配信中

RCIJでは、世の中で話題になった炎上案件を危機管理広報のプロフェッショナルの目線から解説する音声番組を毎週配信中しています。

週に1回10分で炎上や騒動の対応についての知見を広げていただける内容で、リスクコミュニケーションのスキルアップにお役立ていただけます。



■spotify

https://open.spotify.com/show/1fa0hFQ10UmUO7QIk6d2vF

■Youtube

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlYqQOrbxGAuvznWLLzUJWr4CjtQK2UMr

■掲載内容の転載・引用をご検討の方へ

本資料は、一般社団法人日本リスクコミュニケーション協会が、リスクコミュニケーションの専門的知見に基づいて作成・発表したものです。

内容を引用、転載、掲載される際は、必ず出典元として「一般社団法人日本リスクコミュニケーション協会」を明記してください。

■本件に関するお問い合わせ

一般社団法人日本リスクコミュニケーション協会 事務局

E-mail：contact@rcij.org