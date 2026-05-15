CYBIRD SHOPが新宿マルイ アネックス 7FにてOPEN！

株式会社コンテンツシード

株式会社コンテンツシード（本社：東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は、株式会社サイバード（本社：東京都品川区、代表取締役社長 兼 CEO 長嶋 貴之）が手掛ける、全世界でのシリーズ累計会員数4,500万人を誇る恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」の人気2タイトルのグッズを扱う「CYBIRD SHOP」を新宿マルイ アネックス 7Fにて2026年5月29日(金)より開催いたします。

今回のイベントでは、CYBIRD SHOPの新作グッズを販売いたします。

ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、是非チェックしてみてください！

【特設ページ】

https://www.the-chara.com/blog/?p=113071

【イベント情報】

イベント名：CYBIRD SHOP

開催期間：2026年5月29日(金)～6月9日(火)

開催場所：新宿マルイ アネックス 7F

【ご購入者様特典】

【販売商品】

イケメン革命◆アリスと恋の魔法

キラキラカンバッジ(ランダム) 2026 Summer ver.

価格：660円(税込)

種類数：全9種

サイズ：φ56mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

販売元：株式会社コンテンツシード

イラストカード(ランダム) 2026 Summer ver.

価格：440円(税込)

種類数：全9種

サイズ：54mm×86mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

販売元：株式会社コンテンツシード

アクリルスタンド(ランダム) 2026 Summer ver.

価格：990円(税込)

種類数：全9種

サイズ：H105mm×W85mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

販売元：株式会社コンテンツシード

ハート型アクリルブロック 2026 Summer ver.

価格：各1,210円(税込)

種類数：全9種

サイズ：H70mm内×D8mm

販売元：株式会社コンテンツシード

アクリルカードホルダー 2026 Summer ver.

価格：1,320円(税込)

種類数：全1種

サイズ：100mm×65mm

販売元：株式会社コンテンツシード

アクリルステッカー(ランダム) 彼ぐるみ 2026 Summer ver.

価格：660円(税込)

種類数：全17種

サイズ：約50mm内×D2mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

販売元：株式会社コンテンツシード

アクリルフィギュア 彼ぐるみ 2026 Summer ver.

価格：各1,430円(税込)

種類数：全17種

サイズ：H100mm内

販売元：株式会社コンテンツシード

イケメンヴィラン 闇夜にひらく悪の恋

トレーディング57mm缶バッジ Memory ver.

価格：440円(税込)

種類数：12種

サイズ：約57mm

※トレーディング仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

販売元：株式会社サイバード

トレーディングカード Memory ver.

価格：330円(税込)

種類数：12種

サイズ：約86×54mm

※トレーディング仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

販売元：株式会社サイバード

トレーディングアクリルスタンド Memory ver.

価格：880円(税込)

種類数：12種

サイズ：約140×70mm、プレート

※トレーディング仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

販売元：株式会社サイバード

スライドキーホルダー Memory ver.

価格：各1,100円(税込)

種類数：全12種

サイズ：約60mm以内

販売元：株式会社サイバード

デカブロマイド Memory ver.

価格：各1,100円(税込)

種類数：全12種

サイズ：六つ切りワイド

販売元：株式会社サイバード

B3半裁ラメタペストリー Memory ver.

価格：各3,080円(税込)

種類数：全12種

サイズ：B3半裁

販売元：株式会社サイバード

トレーディングアンブレラマーカー Rain ver.

価格：770円(税込)

種類数：全9種

サイズ：約40mm

※トレーディング仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

販売元：株式会社サイバード

皆様のお越しを心よりお待ちしております。

【関連サイト】

イケメン革命◆アリスと恋の魔法

https://ikemen.cybird.ne.jp/title/kakumei/



イケメンヴィラン 闇夜にひらく悪の恋

https://ikemen.cybird.ne.jp/title/villains/

【権利表記】

(C)CYBIRD

【株式会社コンテンツシード 会社概要】

会社名：株式会社コンテンツシード

所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F

代表者：代表取締役 大塚 則和

設立：平成24年8月1日

URL：https://contents-seed.co.jp/

事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売

【株式会社サイバード 会社概要】

会社名：株式会社サイバード

所在地：東京都品川区西五反田7丁目22番17号

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 長嶋 貴之

設立：1998年9月29日

URL：https://www.cybird.co.jp/

事業内容：モバイルを軸としたコンテンツサービス/ゲームの提供、コンテンツビジネス支援、クロスメディアソリューションの開発/提供、モバイル/Webサイト構築、eコマース、次世代プラットフォーム/テクノロジーの研究開発など