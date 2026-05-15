【ノートルダム宇部】15周年記念「大感謝祭」を5月24日開催｜模擬挙式や地域マルシェ、記念日フォトなど世代を超えて楽しめる1日に

株式会社日本セレモ二ー

株式会社日本セレモニー（本社：山口県下関市）が運営する結婚式場「ノートルダム宇部」（山口県宇部市）は、開業15周年を記念した「大感謝祭」を、2026年5月24日（日）に開催いたします。

当日は、本格的な大聖堂での模擬挙式をはじめ、宇部・小野田エリアを中心とした地域店舗によるマルシェ、キッチンカー、ドレス展示、記念日フォト、ジュエルメンテナンスなど、世代を超えて楽しめる多彩なコンテンツを展開予定です。

結婚式を検討中のカップルはもちろん、地域の皆さまや、これまでノートルダム宇部で大切な一日を過ごされた皆さまにもご来館いただき、“人生の節目に寄り添う場所”として歩んできた15周年の感謝をお届けいたします。

■ ノートルダム宇部15周年。地域への感謝を込めた特別イベント

ノートルダム宇部は、これまで多くの結婚式や人生の節目に寄り添ってまいりました。

今回開催する「大感謝祭」では、“結婚式場をもっと身近に感じていただきたい”という想いのもと、地域の皆さまにも気軽にご来館いただける参加型イベントを実施いたします。

会場では、荘厳な大聖堂での模擬挙式（13:30～）をはじめ、新作オリジナルドレス展示・試着体験、記念日フォト、ジュエルメンテナンス相談など、幅広い世代にお楽しみいただけるコンテンツをご用意しております。

また、宇部・小野田エリアを中心に活動する地域店舗によるマルシェも開催。フードやスイーツ、ドリンク販売、似顔絵、バルーンアート、お花の販売など、多彩な店舗が並び、地域とのつながりや思い出づくりをお楽しみいただけます。

ご家族での記念フォトや、思い出づくりもお楽しみいただけます。これから始まるおふたりの時間にも、特別なきっかけを。

■ 主なコンテンツ

【どなたでも参加可能】

・模擬挙式（13:30～）

・新作オリジナルドレス展示

・地域マルシェ／キッチンカー

・記念日フォト

（フォトブースにて自由に撮影いただけます）

【結婚式をご検討中のカップル向け】

・ドレス試着＆ヘアメイク体験（先着5組／事前予約制）

・特製スイーツ提供（先着8組）

【事前予約制】

・記念写真撮影

（大聖堂またはスタジオにてプロカメラマンが撮影／ミニブーケ付き）

・ジュエルメンテナンス相談

※内容は変更となる場合があります。

■ ノートルダム宇部 支配人コメント

15周年という節目を迎えられたのは、地域の皆さまに支えていただいたからこそだと感じております。

結婚式を挙げてくださったお客様はもちろん、地域の皆さまにも気軽にお越しいただき、“結婚式場ってこんな場所なんだ”と楽しみながら感じていただけるイベントになれば幸いです。

これからもノートルダム宇部は、人生の節目に寄り添い続ける場所として、地域とのつながりを大切に歩んでまいります。

■ イベント概要

イベント名：ノートルダム宇部 15周年記念「大感謝祭」

開催日時：2026年5月24日（日） 10:00～19:00

会場：ノートルダム宇部（山口県宇部市神原町2-7-1）

入場：無料

※一部コンテンツは予約制です。

駐車場：あり（平面駐車場完備）

■ 予約について

【結婚式をご検討中のカップル向け】

下記ブライダルフェアページよりご予約いただけます。

https://nd-ube.fuwel.wedding/fair/25859/3631107/

【記念写真撮影／ジュエルメンテナンス相談】

店舗までお電話にてご予約ください。

TEL：0836-32-1165

■ ノートルダム宇部 施設概要

青空と緑に包まれた、特別な一日の舞台。ステンドグラスが彩る、荘厳な大聖堂。上質さと温もりが調和するパーティ会場。

ノートルダム宇部は、ベルギー・アントワープの世界遺産「ノートルダム大聖堂」から祝福を受けた由緒ある大聖堂を有する結婚式場です。壮麗な大聖堂や、上質な雰囲気のバンケット、ゆったりとしたゲストラウンジなどを備え、“人生の節目に寄り添う場所”として地域とのつながりを大切にしています。

ノートルダム宇部を展開する「FIVESTAR WEDDING」は、2025年 オリコン顧客満足度(R)調査「ハウスウエディング」において、2年連続 総合第1位を獲得するなど、高い評価をいただいております。

名称：ノートルダム宇部

所在地：山口県宇部市神原町2-7-1

公式サイト：https://space.fivestar-wedding.com/nd-ube/

公式Instagram：https://www.instagram.com/notredame_ube/