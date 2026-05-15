【GODZILLA ・ HOLLYWOOD RANCH MARKET】コラボレーション第3弾、5月15日（金）よりオリジナルプリントTシャツ2型を発売

株式会社 聖林公司

1954年に第1作が公開され、2024年で70周年を迎えた日本を代表する特撮怪獣映画『ゴジラ』。

2023年には70周年記念作品『ゴジラ-1.0』が全世界で大ヒットを記録し、日本のみならず世界中の人々を魅了し続けています。

そして、山崎貴監督による待望の邦画最新作『ゴジラ-0.0』は、日本では2026年11月3日（火・祝）“ゴジラの日”に公開予定です。

このたび、〈ゴジラ〉と〈ハリウッド ランチ マーケット〉によるコラボレーションアイテム第3弾を展開します。今シーズンは、モノトーンを基調とした Tシャツ2型をリリースします。

ボディには、〈ハリウッド ランチ マーケット〉オリジナルの甘く編み立てたガーゼ調素材を採用しています。柔らかな肌当たりと、着込むほどに風合いが増す素材感が特徴です。

SEILIN ONLINE SHOP ▶ :https://www.hrm-eshop.com/shop/pages/hrm_godzilla.aspx

■MONO GRAPHIC GODZILLA ショートスリーブTシャツ(https://www.hrm-eshop.com/shop/g/g1021700120006/)

\13,200 カラー：WHITE、CHARCOAL

サイズ：S～XL

昭和シリーズのゴジラをモチーフにした、〈ハリウッド ランチ マーケット〉オリジナルプリントです。大胆に配置したグラフィックに、ヴィンテージTシャツを思わせるクラックプリントで表現しました。モノトーンで構成することで、存在感がありながらも日常のスタイリングに取り入れやすい一枚に仕上げています。着用を重ねることで、プリントの表情にも自然な経年変化が生まれます。

■MONO RETRO ゴジラ ショートスリーブTシャツ(https://www.hrm-eshop.com/shop/g/g1021701120006/)

\13,200

カラー：WHITE、CHARCOAL

サイズ：S～XL

レトロなタッチで描いた、〈ハリウッド ランチ マーケット〉オリジナルプリントです。

クラシックなムードを感じさせるグラフィックに、ヴィンテージTシャツのようなクラックプリントを組み合わせました。モノトーンならではの落ち着いた表情と、ゴジラの存在感が共存するデザインに仕上げています。

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【発売日】2026年5月15日（金）

【商品情報】

GODZILLA ・ HOLLYWOOD RANCH MARKET／ゴジラ ・ ハリウッド ランチ マーケット

■MONO GRAPHIC GODZILLA ショートスリーブTシャツ(https://www.hrm-eshop.com/shop/g/g1021700120006/) \13,200

カラー：WHITE、CHARCOAL／サイズ：S～XL

■MONO RETRO ゴジラ ショートスリーブTシャツ(https://www.hrm-eshop.com/shop/g/g1021701120006/) \13,200

カラー：WHITE、CHARCOAL／サイズ：S～XL

【取り扱い店舗】

SEILIN ONLINE SHOP(https://www.hrm-eshop.com/shop/pages/hrm_godzilla.aspx)

HOLLYWOOD RANCH MARKET(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/shrm/)

BLUE BLUE KYOTO(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sbky/)

BLUE BLUE JAPAN(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sbjn/) ※成田国際空港 第1 旅客ターミナル

聖林堂(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sseilindou/) ※福岡空港国際線旅客ターミナル

最新情報は〈HOLLYWOOD RANCH MARKET〉公式インスタグラムにて発信しております。

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HOLLYWOOD RANCH MARKET

1972年、千駄ヶ谷にてUSEDのデニムウエスタンシャツ、シャンブレーシャツ、ネルシャツなど、カジュアルスタイルをベースにスタートしました。

1979年に代官山に移り、その後バンダナからスタートしたオリジナルアイテムは着心地が良く、いつの時代にも着用できるモノ作りをしています。

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プレスリリース(https://www.hrm-eshop.com/shop/pg/1godzilla-hrm-mono-vol3/)

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