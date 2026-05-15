当社（以下「BBS」という。）は、2026年5月14日開催の取締役会において、以下のとおり、日本ナレッジ株式会社（以下、「対象会社」という。）との間で、生成AI技術を活用したビジネスの拡大を主目的とした業務提携契約（以下「本業務提携」という。）を締結することを決定し、本日（2026年5月15日）対象会社と契約を締結いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

１．本業務提携の目的

対象会社はソフトウェアの開発・検証・保守を含めた開発ライフサイクルの全てのプロセスに対して一貫したサービス提供を主力事業としています。同社が提供するサービスには生成AIが積極的に活用されており、特にシステムの検証サービスにおいては、長年の知見と豊富な実績に基づき、テストの計画から設計、実行、結果分析、改善まで、検証に関するあらゆるプロセスを自動化・ワンストップでサポートしています。一方、BBSは「総合バックオフィスサポーター」をめざし、経営会計を基軸にしたコンサルティング、システム構築や運用、ビジネス・プロセス・アウトソーシング（BPO）の３事業を中心とした「BBSサイクル」を展開しております。本業務提携により、BBS は対象会社の生成AIを活用し、自動化されたシステムテストを活用することにより、顧客に高精度、高品質のシステムをこれまでより短期間で提供することが可能になります。また、両社が保有する技術・ノウハウを活用し、新たな事業を共同で創出・発展させることもめざしてまいります。

２．本業務提携による提供価値の概要

（１）システム導入サービスの高付加価値化

BBS が提供する顧客伴走型の一貫したSIサービスに、対象会社のソフトウェアテスト・AI品質保証・AIガバナンスを組み込むことで、従来のワンストップサービスを「高品質保証×高信頼」型へと進化させます。

（２）AIを活用した高品質な業務効率化ソリューションの提供

BBSの業界知識・業務ノウハウと、対象会社のソフトウェア品質向上技術を融合し、AI技術を活用した業務効率化・業務高度化を支えるSIサービスの提供を推進します。 企画・要件定義から設計・開発・運用保守までの一貫した支援を通じ、品質・信頼性を重視したAI活用システムの実装と定着を支援します。

（３）AIガバナンス体制構築・リスク管理支援

両社は、企業がAIを安全かつ適正に活用するための以下のサービスを共同で提供します。 ・AIガバナンス体制構築支援 ・AI導入時のリスク評価・管理支援 ・社内規程整備、教育研修の実施 ・ISO/IEC 42001（AIマネジメントシステム）導入支援

（４）人財育成および社会的価値創出への取り組み

1. AIガバナンス人財の育成 対象会社の専門知識を活かした研修プログラムを、BBSの顧客企業向けに提供し、AIを適切に管理・活用できる人財の育成を支援します。 2. 信頼できるAI活用環境の普及推進 両社は、企業が安心してAIを活用できる社会環境の整備とAIガバナンスの重要性に関する啓発活動を推進してまいります。

（５）今後の展望

本提携を通じて、両社は高品質なIT・AI活用の普及と、企業価値向上と社会的信頼の両立を実現し、AI時代における持続可能な企業成長を支えるパートナーとしての役割を強化してまいります。

３．対象会社の概要

※ 対象会社は、2026年3月期より連結財務諸表を作成しているため、各期の数値は作成基準が異なっております。また、2025年10月1日付で株式1株につき3株の割合をもって株式分割を行っております。これに伴い、2026年3月期については、期首に当該分割が行われたと仮定して、1株あたり当期純利益を算出しております。

４．日程

（１）取締役会決議日 2026年5月14日 （２）契約締結日 2026年5月15日 （３）業務提携開始日 2026年5月15日

５．今後の見通し

本業務提携は、2027年3月期における当社業績に与える影響は軽微であると考えておりますが、将来的に当社の業績および企業価値の向上に資するものと考えております。今後、開示すべき事項が生じた場合には速やかにお知らせいたします。