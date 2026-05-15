【スイパラ】メロンの名産地「鉾田市産メロン」が食べ放題に仲間入り！5/21より「鉾田市メロン・マンゴー食べ放題」開催決定！

井上商事株式会社

スイーツパラダイス（以下、スイパラ）では、2026年5月21日（木）よりフルパラコースにて「鉾田市産メロン・マンゴー食べ放題」を開催。

メロンの名産地「鉾田市産メロン」が食べ放題

「何を作っても美味しくできる地域」と言われ、気象や地理的な環境に恵まれている茨城県「鉾田市産メロン」を食べ放題でご提供。

メロン産出額全国一位のメロン王国がお届けする、とろけるような食感と上品な甘さのメロンをお好きなだけお楽しみください。

・提供品種

「アールスメロン」「イバラキング」「ラブミー(R)メロン」「キスロマン(R)メロン」

※いずれかの品種をご提供いたします。

毎年大人気のマンゴーも食べ放題

毎年大人気のマンゴーが食べ放題として登場。

「花のしずく」と呼ばれるナンドクマイ種のマンゴーを中心に、食べごろの良質なマンゴーをご提供いたします。

一口食べると濃厚な甘みと芳醇な香りが口いっぱいに広がるフルーツをお好きなだけお楽しみください。

フルパラコース限定スイーツとして「メロンタルト」が新登場

メロンタルト（青肉）メロンタルト（赤肉）

国産メロンを贅沢に使用したタルト。メロンの上品な甘さとホイップクリームの相性がとても良く、多くのお客様からご好評をいただくスイパラ自慢の限定スイーツです。

※入荷状況に合わせて、青肉または赤肉のどちらかをご提供いたします。

「鉾田市産メロン・マンゴー食べ放題」概要

【期 間】

2026年5月21日（木）～

※なくなり次第終了

【内 容】

メロンの産出額全国一位のメロン王国、茨城県「鉾田市産メロン」を食べ放題でご提供。とろけるような食感と上品な甘さのメロンをお好きなだけお楽しみください。

毎年大人気のマンゴーが今年も食べ放題に登場！濃厚な⽢みと芳醇な香りが特徴です。

※入荷状況に合わせて、食べごろの品種をご提供いたします。

さらに、フルパラコース限定スイーツとして「メロンタルト」が新登場！

その他、スイパラオリジナルスイーツやフードの食べ放題に加え、ドリンクバー、ハーゲンダッツ・イルジェラート食べ放題、サラダバーやフライドポテト食べ放題もご利用いただけます。

【対象コース】

フルパラコース ※制限時間100分

【料 金】

【平日】大人3,600円 ／ 小人1,800円（税込）

【土日祝】大人3,990円 ／ 小人1,800円（税込）

※平日と土日祝日で料金が異なります。予め、ご了承ください。

【対象店舗】

スイーツパラダイス全店舗

※フルーツの大きさや味わいには個体差がございます。

※京都河原町OPA店・広島パルコ店・上野マルイ店・名古屋スパイラルタワーズ店・梅田店・新宿東口店・横浜ビブレ店（5/30より）では「オーダー形式」専用のスイーツを食べ放題でご提供しております。

※上野マルイ店ではパスタの食べ放題での提供・サラダバーの提供を行っておりません。

※入荷状況等の影響で、提供品種・量は店舗や時期によって異なります。

また、予告なく当日の提供を終了する場合がございますのでご了承ください。

※写真は全てイメージです