第一工業製薬、「ifia/HFE JAPAN 2026」出展決定
第一工業製薬（本社:京都市南区、代表取締役社長：山路直貴）は2026年5月27日（水）から5月29日（金）まで東京ビッグサイトで開催される食品素材・健康食品素材の専門展示会「ifia/HFE JAPAN 2026」に出展します。
本展示会では、ライフサイエンス分野における当社の機能性食品素材や難溶性物質の可溶化技術、GMP対応の受託製造などについて展示するとともに、出展社プレゼンテーションへの登壇も予定しています。
皆さまのご来場を心よりお待ちしています。
【展示会概要】
1．展示会名
ifia/HFE JAPAN 2026 公式サイト https://www.ifiajapan.com/
2．会 期
2026年5月27日(水)～29日(金) 10:00～17:00
3．会 場
東京ビッグサイト西ホール
4．ブース
西ホール 2B37
出展社情報 https://www.ifiajapan.com/46860
5．出展内容 機能性食品素材、難溶性物質の可溶化技術や受託サービスを紹介します。
100％国産！カイコハナサナギタケ冬虫夏草粉末
期待される機能性：認知機能維持（機能性表示食品届出番号H950）、
テストステロン増加、睡眠の質向上、更年期症状の緩和など
スダチ果皮エキス末 （池田薬草）
期待される機能性：内臓脂肪低減、血圧上昇抑制など
徳島県産すだちの搾りかすから抽出したアップサイクルの機能性素材で、
すだち特有ポリフェノール「スダチチン」を含有
難溶性物質の可溶化技術
界面活性剤技術を活用した、CBDやイソフラボンなど難溶性成分の可溶化技術
GMP対応スプレードライ受託 （第一工業製薬、池田薬草）
高品質な粉末化技術による医薬品、医薬部外品、機能性食品、健康食品を受託製造
6. 出展社プレゼンテーション （無料・申し込み不要）
詳細はこちら https://www.ifiajapan.com/visitor/seminner_zone
【特別講演】女性ケア/男性ケアセッション
5月27日（水） 会場：HFEセッション会場 西2ステージF
15:20～15:50
【特別講演】テストステロンを上げてイキイキ人生を送る方法
講演者：女性医療クリニックLUNAグループ 理事長 関口 由紀 先生
関口 由紀 先生
プロフィール
女性医療クリニックLUNAグループ 理事長
横浜市立大学大学院医学部泌尿器病態学客員教授
日本泌尿器科学会認定泌尿器科専門医・指導医
日本排尿機能学会認定専門医
日本性機能学会認定専門医
日本東洋医学会認定漢方専門医・指導医
日本女性骨盤底医学会認定専門医
日本メンズヘルス医学会テストステロン治療認定医
横浜市立大学大学院医学部泌尿器病態学修了
2005年「横浜元町女性医療クリニック・LUNA」を開設。2017年から現職。女性総合ヘルスケアサイト・フェムゾーンラボ社長、日本フェムテック協会代表理事。人生100年時代の日本の中高年女性の骨盤底・血管・骨・筋肉の総合的な維持管理を提唱し、生涯にわたるヘルスケアを実践。横浜元町で閉経前の女性対象のクリニックと閉経後の女性を対象にするクリニックを、さらに沖縄那覇では、男性も含めたパートナーシップヘルスケアのクリニックを主宰している。
第一工業製薬 プレゼン
5月27日（水） 会場：HFEセッション会場 西2ステージF
女性ケア/男性ケアセッション
15:50～16:05
男性のコンディションを支える新提案！
～LOH症候群と精子への影響～
講演者：ライフサイエンス本部 研究部 基礎研究グループ 山本 真史
山本 真史
5月28日（木）会場：機能性表示食品開発セッション会場 西2ステージE
脳機能～認知機能セッション
14:50～15:05
認知機能改善×睡眠改善で社会課題解決！
多くの体感者が“眠りの変化”を挙げたカイコ冬虫夏草のご紹介
講演者：ライフサイエンス本部 研究部 基礎研究グループ 小池田 真知
小池田 真知
5月29日（金）会場：HFEセッション会場 西2ステージF
麻産業とこれからのCBD市場セッション
15:15～15:30
お任せください！水溶化技術と受託加工のご紹介～CBD・その他機能性素材への展開～
講演者：ライフサイエンス本部 研究部 基礎研究グループ 中冨 毅
中冨 毅
以 上
【問い合わせ先】
第一工業製薬株式会社 管理本部 戦略統括部 広報IR部
TEL.075-276-3027 E-mail: d-kouhou@dks-web.co.jp
〒601-8002 京都市南区東九条上殿田町48番地2
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