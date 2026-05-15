CarLifeJapan、アイシンと連携し、PARS技術を活用した「ペットとの移動」実証を開始

株式会社CarLife Japan

株式会社CarLifeJapan（本社：東京都港区、代表取締役：野瀬 勇一郎、以下「CarLifeJapan」）は、株式会社アイシン（本社：愛知県刈谷市、取締役社長：吉田 守孝、以下「アイシン」）と連携し、アイシンが開発を進める振り子式加速度低減システム「PARS」を活用した「ペットとの移動」に関する実証を開始します。

昨年の実証実験をご協力いただいた飼い主さんとわんちゃんたち

PARSを活用したペットとの移動とは



今回の取り組みは、ペット同伴での移動を想定した利用環境の中で、PARSを搭載した機器を実際に使用し、その価値を検証するものです。CarLifeJapanは、実際の利用環境に近い形で検証を行うパートナーとして本実証に参画しています。

CarLifeJapanは、キャンピングカーの販売、レンタル、企画、運用を行っています。キャンピングカーのオーナーのうち約7割前後が犬の飼い主であると言われる程、キャンピングカーと犬の親和性が高いです。ペット、とくに犬との移動や旅に関する相談や利用実態に日頃から接しており、移動中の過ごし方や滞在の在り方も含めて提案してきました。こうした現場知見を活かし、今回の実証にも協力しています。

クルマを「移動」+「居住」スペースとして利用できるようになるとまた違うクルマの楽しみ方があります

これまでの検証では、愛犬家モニターに実際の移動環境の中でPARS技術を活用した機器を使用いただき、移動時の使われ方や移動後の様子、利用者が感じる安心感や違和感などを確認してきました。

昨年の実証実験で車内で様々な愛犬の悩みをお話しをアンケートとしてうかがえました

今後は、ペットとの移動に関心のある関係者や、車両への導入を検討する事業者と対話を進めながら、実際の利用シーンを踏まえた導入条件や運用面の整理を行ってまいります。

CarLifeJapanは、キャンピングカーの専門会社として、またペット、とくに犬との移動現場に近い立場の会社として、今後も実証を通じて得られた知見を整理しながら、ペットとの移動に関する取り組みを具体化してまいります。

CarLifeJapanについて

株式会社CarLifeJapanは、キャンピングカーやモビリティを活用し、移動と体験を組み合わせた新しいライフスタイル提案を行う会社です。クルマを単なる移動手段ではなく、居住や体験の場として捉え、時間や場所にしばられない過ごし方を提案しています。また、ペット、とくに犬との移動や旅に関する現場知見を活かし、実際の利用シーンに即した検証や提案にも取り組んでいます。

お問い合わせ先

株式会社CarLifeJapan

担当：野瀬 電話番号09010789397 mail: nose@carlifejapan.jp