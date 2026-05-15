「請求書払いプログラム」開始、お一人あたり毎月最大100円キャッシュバック
株式会社みんなの銀行
請求書払いプログラムについて
[表: https://prtimes.jp/data/corp/72105/table/274_1_90fc8ba920f88593e9b6881111fbd4a2.jpg?v=202605150551 ]
「請求書払い」とは
株式会社みんなの銀行（取締役頭取 永吉 健一、以下「みんなの銀行」）は、2026年5月15日から、公共料金や税公金の請求書による支払いがお得になる「請求書払いプログラム」を開始します。
本プログラムは、みんなの銀行アプリの請求書払いをご利用いただいたお客さまに、お支払い1件ごとに10円、毎月最大100円をキャッシュバックするプログラムです。
国内のスマホアプリで提供されている請求書払いサービスにおいて、継続的にもれなくキャッシュバックが得られるプログラムは初*¹となります。
＊1 2026年5月15日時点、みんなの銀行調べ。国内のスマホアプリで提供されている請求書払いサービス（バーコード／QRコード読み取りによる払込票決済）を対象に調査実施。
請求書払いプログラムについて
[表: https://prtimes.jp/data/corp/72105/table/274_1_90fc8ba920f88593e9b6881111fbd4a2.jpg?v=202605150551 ]
「請求書払い」とは
請求書払いはPayBマークのある紙の請求書・納付書に印字されているバーコード・地方税統一QRコード（eL-QR）をアプリで読み取ることで、コンビニエンスストア等に行かずに、みんなの銀行アプリから代金や税金を支払うことができるサービスです。
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
【参考】みんなの銀行請求書払いの支払先
※請求書払いサービスを開始した2024年10月28日から2026年2月末までの利用件数の比率
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社みんなの銀行 広報担当：今村・市原・岡
TEL：092-791-9231 E-mail: pr@minna-no-ginko.com