人の手で再生した里山にホタルが舞う 千葉・富津の「SATOYAMA TERRACE」でハーブボール作りワークショップ開催

株式会社アミナコレクション

都心から約60分、千葉県富津市のグランピング＆サウナ SATOYAMA TERRACE（運営：アミナコレクション）。オープン以来、荒れた里山を丁寧に再生してきた同施設では、今年、ホタルがより宿泊エリア近くで見られることが期待されています。 5月22日・23日には、自然栽培ハーブや自生植物・野草を使ったハーブボール作りや、フレッシュ薬草ハーブをふんだんに使用したロウリュ体験など、里山の恵みを全身で味わうワークショップも開催。この季節だけの体験を楽しめます。

人の手で整え続けた里山に、今年もホタルが舞う季節へ

SATOYAMA TERRACE サイト :https://satoyama-terrace.com/

SATOYAMA TERRACEは、かつて人の手が入らず荒れていた里山を再生しながら誕生したグランピング＆サウナ施設です。施設建築時には、地下水脈や風の流れを守るため、土地の形状を活かした設計を採用しており、斜面や高低差を活かした建築です。

SATOYAMA TERRACE 本棟地面をコンクリートで覆わず建物を浮かせる構造で地下水脈を保護心地よい風が吹き抜けるよう土地の形に寄り添って建てられた宿泊キャビン

水と風が循環する里山へ

開業後も池や小川の整備を続け、水と風が循環する環境を守りながら、野草や無農薬ハーブを育てる里山再生活動を継続しています。

初夏の里山に、ホタルが帰ってくる

開業した昨年は敷地奥側を中心にホタルの姿が確認され、今年は継続的な整備の成果により、より宿泊エリアに近い場所でもホタルが舞う景色が期待されています。雑草や虫、カエルたちも里山の一部として大切に捉え、生きものと共に暮らすような、自然と人が共存する環境を目指しています。

野草や無農薬ハーブを使ったハーブボール作りを開催

里山再生活動の中で育てている自然栽培ハーブや自生植物・野草を活用し、自然と身体のつながりを体験するワークショップを2026年5月22日（金）・23日（土）に開催します。

複数のハーブや野草を刻んで配合し、布で包んでハーブボールを作ります。

ワークショップを協力・監修するのは、SATOYAMA TERRACEのハーブ栽培にも携わるアーユルヴェーダサロン【Mahārāja（マハラジャ）】。Mahārājaとは、インド政府認定アーユルヴェーダセラピストが属するサウナ団体。全国の温浴施設や薬草ハーブサウナのプロデュースを手がけるほか、農薬不使用の薬草・ハーブの生産、収穫、調合まで一貫して行う。運営するハーブガーデン「Maharani herb eden」では、厳しい自然環境の中で育てた50種類以上の薬草・ハーブを栽培し、植物の香りや薬効を活かしたサウナプロダクトの開発も行っています。

◎サトヤマハーブガーデンワークショップ

薬草やハーブについて学びながら、無農薬ハーブ苗の植え付けや野草狩りを体験する里山再生ワークショップ。土に触れ、植物と向き合う、里山ならではの一日です。

■2026年5月22日（金）13時～16時

■お申込み方法 Instagram @maharaja__ritual(https://www.instagram.com/maharaja__ritual/)

DMにて受付

■参加費 6,000円税込（当日サウナ、入館チケット付き）

◎ハーブボール作りワークショップ

里山で育てた無農薬ハーブや自生植物・野草を使ってハーブボールを手づくりします。作ったハーブボールはそのまま当日の「山サウナ室」で使用可能。香りと蒸気を通して、里山の植物を身体で感じる体験です。セルフケア用として持ち帰ることもでき、ギフトにも喜ばれます。

■2026年5月23日（土）11時～18時

■参加方法 当日随時受付（予約不要）

■場所：SATOYAMA TERRACE 敷地内テント

■参加費 1,500円税込（当日サウナ、入館チケット別途）

◎Maharaja 薫香蒸気浴セッション

ハーブボールに配合される特別な薬草ブレンドをロウリュ水として使用したロウリュイベントを行います。また、滝サウナオリジナルロウリュブレンドとして開発された特別ブレンドもご体験いただけます。

■2026年5月23日（土）

■場所／時間 山サウナ／11時～・15時～、滝サウナ／13時～・17時～

■参加費 無料（サウナ入浴料別途）

山サウナ滝サウナ

薫香蒸気浴（くんこうじょうきよく）とは

発生させた蒸気（スチーム）を全身に浴びる温浴体験。心身の癒しとリフレッシュを目的とし、ハーブや野草の香りが蒸気とともに広がります。

初夏のホタルとサウナを楽しむ“里山滞在”

SATOYAMA TERRACEでは、グランピング宿泊やサウナを通して、初夏の里山ならではの滞在体験を楽しめます。5月末頃から6月頃にかけては、夜になるとホタルが舞い、自然の音や風を感じながら過ごす時間が広がります。日中は野草やハーブに触れ、夜はホタルやサウナを楽しむ。都市部では味わうことのできない、自然と共に過ごす里山滞在を提供します。

SATOYAMA TERRACEについて

宿泊予約URL :https://satoyama-terrace.com/stay

「水と風を味わう」をコンセプトに、千葉県富津市の荒れた里山を再生しながら誕生したグランピング＆サウナ施設。地下水脈や風の流れを守る設計を取り入れ、開業後も池や小川の整備、野草・無農薬ハーブの栽培など、継続的な里山再生活動を続けています。敷地内には宿泊グランピング施設に加え、滝サウナ・山サウナ２つのサウナを備え、五感で自然を感じる滞在体験を提供しています。

施設名： SATOYAMA TERRACE （サトヤマテラス）URL：https://satoyama-terrace.com/

所在地： 千葉県富津市田原898-1 チェックイン：15:00～18:00 チェックアウト：11:00

サウナ営業時間： 9:00～22:00 最終入館21:00 ※日帰りサウナの利用に予約は不要です。

アクセス：お車でお越しの場合／館山自動車道「富津中央IC」より約15分、電車・バスをご利用の場合／JR内房線「上総湊駅」よりバスで「六野」下車、徒歩約17分

公式SNS：Instagram @satoyama_terrace(https://www.instagram.com/satoyama_terrace/) X（旧Twitter）@SATOYAMA_T(https://x.com/SATOYAMA_T)