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『【緊急解説／BeReal炎上対策】なぜ金融機関の「執務室の動画」は漏洩したのか？』セミナー開催のお知らせ
デジタル・クライシス＆サイレントクレーム対策事業を手がけるシエンプレ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木 寿郎、以下「シエンプレ」）は、2026年5月20日（水）12時00分〜12時40分に「【緊急解説／BeReal炎上対策】なぜ金融機関の「執務室の動画」は漏洩したのか？」セミナーを開催いたします。
申し込みURL：https://www.siemple.co.jp/news/seminar/seminar_260520/
▼概要
2025年の炎上件数は1,543件（前年比26.0%増）に達し、増加の一途を辿っています。炎上の実態は、X（旧Twitter）からBeRealやTikTokといった「クローズドな空間」へと震源地を移し、スクリーンショットによって拡散される「ステルス炎上」へと激変しました。
▼以下の方におすすめ
■経営層、役員、広報・IR部門の責任者・担当者
■法務・リスクマネジメント部門の責任者・担当者
■SNS運用、デジタルマーケティング部門の責任者・担当者
■既存の危機管理マニュアルや体制の見直しを検討している企業
▼セミナー概要
日時 ：2026年5月20日（水）12時00分〜12時40分
申込みURL：https://www.siemple.co.jp/news/seminar/seminar_260520/
会場 ：オンライン
料金 ：無料
※競合他社 / 同業者の方からのお申込みは、主催者の判断によりご参加をお断りする場合があります。
▼会社概要
社名 ：シエンプレ株式会社
代表者 ：代表取締役社長 佐々木 寿郎
設立 ：2008年10月
本社所在地：東京都港区赤坂4-2-19 赤坂SHASTA・EAST8F
事業内容：デジタル・クライシス対策事業、サイレントクレーム対策事業
URL ：https://www.siemple.co.jp/
関連リンク
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