『【緊急解説／BeReal炎上対策】なぜ金融機関の「執務室の動画」は漏洩したのか？』セミナー開催のお知らせ

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デジタル・クライシス＆サイレントクレーム対策事業を手がけるシエンプレ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木 寿郎、以下「シエンプレ」）は、2026年5月20日（水）12時00分〜12時40分に「【緊急解説／BeReal炎上対策】なぜ金融機関の「執務室の動画」は漏洩したのか？」セミナーを開催いたします。

申し込みURL：https://www.siemple.co.jp/news/seminar/seminar_260520/

▼概要

2025年の炎上件数は1,543件（前年比26.0%増）に達し、増加の一途を辿っています。炎上の実態は、X（旧Twitter）からBeRealやTikTokといった「クローズドな空間」へと震源地を移し、スクリーンショットによって拡散される「ステルス炎上」へと激変しました。

本セミナーでは、実際に発生した「金融機関の執務室からの動画漏洩」を徹底解説します。若手行員が日常の延長で撮影したBeRealの動画の背景に、顧客情報や融資目標が映り込み、数時間で特定・拡散されたこの一件は、悪意のない「無自覚な行動」が企業の社会的信用を瞬時に毀損する事例となりました。時間的制約が思考を奪う昨今のSNSのシステム特性や、「鍵垢（非公開設定）なら安全」という若年層の認識、そして50代管理職の約9割が最新リスクを知らないという「世代間の教育断絶」を明らかにします。

▼以下の方におすすめ

■経営層、役員、広報・IR部門の責任者・担当者

■法務・リスクマネジメント部門の責任者・担当者

■SNS運用、デジタルマーケティング部門の責任者・担当者

■既存の危機管理マニュアルや体制の見直しを検討している企業

▼セミナー概要

日時　　　：2026年5月20日（水）12時00分〜12時40分

申込みURL：https://www.siemple.co.jp/news/seminar/seminar_260520/ ‎

会場　　　：オンライン

料金　　　：無料

※競合他社 / 同業者の方からのお申込みは、主催者の判断によりご参加をお断りする場合があります。

▼会社概要

社名　　：シエンプレ株式会社

代表者　：代表取締役社長　佐々木 寿郎

設立　　：2008年10月

本社所在地：東京都港区赤坂4-2-19 赤坂SHASTA・EAST8F

事業内容：デジタル・クライシス対策事業、サイレントクレーム対策事業

URL　　：https://www.siemple.co.jp/

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