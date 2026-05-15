『ディズニー ツイステッドワンダーランド』新作「ハーツラビュル寮」コレクションリングが登場！寮長リングも待望の再販決定！

株式会社テイクアップ

『ディズニー ツイステッドワンダーランド』コレクションジュエリーに新作「ハーツラビュル寮」シリーズが登場。寮生たちそれぞれの魅力を繊細に表現したリングに加え、ご好評につき寮長「リドル・

ローズハート」のリングも再販いたします。カラーストーンをメインにあしらったシンプルで洗練されたデザインは、日常にも特別な瞬間にも上質な輝きを添えるコレクションです。

＜ご予約について＞

予約期間：2026年5月15日（金）12：00～6月15日（月）23：59

ご予約いただいたお品物は2026年9月下旬から順次発送いたします。

※予約後のキャンセル・返品はお受けすることができませんので、あらかじめご了承ください。

販売ページ：

https://www.tufave.com/pages/heartslabyul(https://www.tufave.com/pages/heartslabyul)

店舗販売：

アトレ川崎店 3階 TAKE-UP Aula

上記店舗では、実物をご覧いただいたうえで店頭予約が可能です。

ぜひお近くにお越しの際は、お立ち寄りくださいませ。

商品ラインナップ

◆リドル・ローズハート リング（※再販アイテム）

メインストーンにはガーネットを使い「リドル・ローズハート」の髪色を表現し、サイドから見ると女王の王冠をイメージした石枠にしています。脇石には衣装のカラーをイメージしたクリアカラーのキュービックジルコニアを留め、リドルらしい色合いに仕上げ、アームには女王のハートと薔薇モチーフを添えました。裏面にキャラクター名を刻印し、しっかりとリドルの雰囲気が感じられつつ、さりげないデザインでデイリー使いしやすいリングになっています。

【価格】22,000円（税込）

【素材】スターリングシルバー（K18イエローゴールドコーティング）、ガーネット、キュービックジルコニア

【サイズ】トップ幅約3.5mm、アーム幅約1.9mm

【展開サイズ】6号～15号

◆エース・トラッポラ リング



メインストーンにはガーネットを使い「エース・トラッポラ」の髪色を表現し、地金で1周縁取ることで衣装のトランプのマークの数「1」を表しています。脇石には瞳のカラーをイメージしたレッドのキュービックジルコニアを留め、アームにはトランプのハートを並べることでエースらしいデザインに仕上げました。裏面にキャラクター名を刻印し、しっかりとエースの雰囲気が感じられつつ、さりげないデザインでデイリー使いしやすいリングになっています。

【価格】22,000円（税込）

【素材】スターリングシルバー（K18イエローゴールドコーティング）、ガーネット、キュービックジルコニア

【サイズ】トップ幅約4.2mm、アーム幅約1.9mm

【展開サイズ】6号～15号



◆デュース・スペード リング

メインストーンにはアイオライトを使い「デュース・スペード」の髪色を表現し、2本の爪で留めることで衣装のトランプのマークの数「2」を表しています。脇石には瞳のカラーをイメージしたグリーンのキュービックジルコニアを留め、アームにはトランプのスペードを並べることでデュースらしいデザインに仕上げました。裏面にキャラクター名を刻印し、しっかりとデュースの雰囲気が感じられつつ、さりげないデザインでデイリー使いしやすいリングになっています。

【価格】22,000円（税込）

【素材】スターリングシルバー（K18イエローゴールドコーティング）、アイオライト、キュービックジルコニア

【サイズ】トップ幅約3.8mm、アーム幅約1.9mm

【展開サイズ】6号～15号



◆ケイト・ダイヤモンド リング



メインストーンにはシンセチックパパラチアサファイアを使い「ケイト・ダイヤモンド」の髪色を表現し、4本の爪で留めることで衣装のトランプのマークの数「4」を表しています。脇石には瞳のカラーをイメージしたライトグリーンのキュービックジルコニアを留め、アームにはトランプのクローバーを並べることでケイトらしいデザインに仕上げました。裏面にキャラクター名を刻印し、しっかりとケイトの雰囲気が感じられつつ、さりげないデザインでデイリー使いしやすいリングになっています。

【価格】22,000円（税込）

【素材】スターリングシルバー（K18イエローゴールドコーティング）、シンセチックパパラチアサファイア、キュービックジルコニア

【サイズ】トップ幅約3.8mm、アーム幅約1.9mm

【展開サイズ】6号～15号

◆トレイ・クローバー リング



メインストーンにはグリーンクォーツを使い「トレイ・クローバー」の髪色を表現し、3本の爪で留めることで衣装のトランプのマークの数「3」を表しています。脇石には瞳のカラーをイメージしたイエローのキュービックジルコニアを留め、アームにはトランプのクローバーを並べることでトレイらしいデザインに仕上げました。裏面にキャラクター名を刻印し、しっかりとトレイの雰囲気が感じられつつ、さりげないデザインでデイリー使いしやすいリングになっています。

【価格】22,000円（税込）

【素材】スターリングシルバー（K18イエローゴールドコーティング）、グリーンクォーツ、キュービックジルコニア

【サイズ】 トップ幅約3.8mm、アーム幅約1.9mm

【展開サイズ】6号～15号

商品は、専用BOXにお包みしてお届け致します。魔法の鏡をイメージしたミラー付きの特別感溢れるBOXをご用意致しました。



※商品１点ごとに１つBOXが付きます。

※写真はサンプルの為、多少の仕様変更がある場合がございます。

(C)Disney

販売元

コラボレーション・ジュエリーブランド『TUfave（ティーユーフェイブ）』について

株式会社テイクアップは、新たにコラボレーション・ジュエリーブランド『TUfave（ティーユーフェイブ）』を立ち上げました。

『TUfave』は、「物語をずっと、あなたと。」をコンセプトに、アニメ・ゲームなどの世界観を繊細なジュエリーとして表現するコラボレーション・ジュエリーブランドです。

ジュエリーに作品の世界を織り込み、1つ1つを丁寧に創りあげ、日常で身につけていただける大切なジュエリーとなることを目指して、デザインと品質にこだわったものづくりを行っていきます。

公式ショップサイト：https://www.tufave.com/

公式X：https://x.com/TUfave_official

公式Instagram：https://www.instagram.com/tufave_official/

TUfave運営『株式会社テイクアップ』について

1979年にテイクアップ設立。ジュエリーブランドとして「Made in Japan」にこだわり、繊細なクラフトワークとクオリティーの高いデザインで数々の商品を作り上げてきました。

現在、約20店舗で展開中です。

名称 ：株式会社テイクアップ

設立 ：1979/11/26

本住所 ：東京都渋谷区恵比寿西2-17-6 代官山ウエスト2F

URL:https://www.take-up.co.jp/