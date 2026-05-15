世界のゴム射出成形機市場：2032年に2.6%成長率、市場規模は676百万米ドルに達する見込み
ゴム射出成形機とは
ゴム射出成形機は、加熱・可塑化したゴム材料を金型へ高圧注入し、複雑形状のゴム製品を量産する専用設備である。主な用途には、自動車用シール、防振パッド、電気絶縁部品、工業用レインブーツ、医療用ゴム部品などが含まれる。近年のゴム射出成形機は、従来型圧縮成形と比較して成形サイクル短縮、材料ロス低減、高精度化を実現しており、高付加価値ゴム部品製造に不可欠な設備となっている。
ゴム射出成形機市場は、自動車、医療、電子機器分野における高機能ゴム部品需要の拡大を背景に、安定した成長を続けている。特にEV向けシール材、防振部品、精密絶縁部品向け需要が市場拡大を後押ししている。近年では、省エネルギー型ゴム射出成形機、自動化対応設備、AI品質監視システム搭載機種への投資が増加しており、成形工程の高度化が競争力を左右する局面へ移行している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349425/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349425/images/bodyimage2】
図. ゴム射出成形機の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「ゴム射出成形機―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、ゴム射出成形機の世界市場は、2025年に566百万米ドルと推定され、2026年には579百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）2.6%で推移し、2032年には676百万米ドルに拡大すると見込まれています。
米国関税政策とゴム射出成形機供給網の変化
2025年の米国関税政策は、ゴム射出成形機市場における国際供給網へ大きな影響を与えている。油圧部品、制御装置、サーボモーター、鋼材価格の上昇により、設備製造コストは上昇傾向にある。
特に欧州系メーカーは北米現地生産体制を強化し、中国メーカーは東南アジア経由の供給戦略を加速している。ゴム射出成形機市場では、単なる価格競争から「供給安定性」と「アフターサービス能力」を重視する傾向が強まっている。
自動車産業が牽引するゴム射出成形機需要
ゴム射出成形機市場において最大用途分野は自動車産業である。EV化の進展に伴い、高耐熱シール材、バッテリー防振材、高絶縁ゴム部品への需要が急増している。最近6カ月では、中国およびインド市場においてEV関連工場向けゴム射出成形機の導入案件が拡大した。
また、日本メーカーによる高精度液状シリコーン成形機の需要も医療・電子分野で増加している。特に医療用途では、クリーンルーム対応型ゴム射出成形機への関心が高まっている。
ゴム射出成形機の技術革新と省エネルギー化
現在のゴム射出成形機市場では、電動化、サーボ制御、自動化統合が主要技術テーマとなっている。従来型油圧機は高いエネルギー消費が課題であったが、最新のハイブリッド型ゴム射出成形機では、サーボ油圧制御によって消費電力を20～35％削減する事例が増加している。また、AI画像検査システムとの連携により、成形不良のリアルタイム検知も実用化が進んでいる。さらに、高粘度ゴム材料やフッ素ゴムなど難加工材への対応力も重要な競争要素となっている。
ゴム射出成形機市場の競争構造
ゴム射出成形機市場は高い集中度を示しており、上位10社が市場売上の約76.9％を占める。DESMA、REP International、Maplan、LWB Steinlなど欧州メーカーは高精度・高耐久機種で優位性を持つ。
ゴム射出成形機は、加熱・可塑化したゴム材料を金型へ高圧注入し、複雑形状のゴム製品を量産する専用設備である。主な用途には、自動車用シール、防振パッド、電気絶縁部品、工業用レインブーツ、医療用ゴム部品などが含まれる。近年のゴム射出成形機は、従来型圧縮成形と比較して成形サイクル短縮、材料ロス低減、高精度化を実現しており、高付加価値ゴム部品製造に不可欠な設備となっている。
ゴム射出成形機市場は、自動車、医療、電子機器分野における高機能ゴム部品需要の拡大を背景に、安定した成長を続けている。特にEV向けシール材、防振部品、精密絶縁部品向け需要が市場拡大を後押ししている。近年では、省エネルギー型ゴム射出成形機、自動化対応設備、AI品質監視システム搭載機種への投資が増加しており、成形工程の高度化が競争力を左右する局面へ移行している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349425/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349425/images/bodyimage2】
図. ゴム射出成形機の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「ゴム射出成形機―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、ゴム射出成形機の世界市場は、2025年に566百万米ドルと推定され、2026年には579百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）2.6%で推移し、2032年には676百万米ドルに拡大すると見込まれています。
米国関税政策とゴム射出成形機供給網の変化
2025年の米国関税政策は、ゴム射出成形機市場における国際供給網へ大きな影響を与えている。油圧部品、制御装置、サーボモーター、鋼材価格の上昇により、設備製造コストは上昇傾向にある。
特に欧州系メーカーは北米現地生産体制を強化し、中国メーカーは東南アジア経由の供給戦略を加速している。ゴム射出成形機市場では、単なる価格競争から「供給安定性」と「アフターサービス能力」を重視する傾向が強まっている。
自動車産業が牽引するゴム射出成形機需要
ゴム射出成形機市場において最大用途分野は自動車産業である。EV化の進展に伴い、高耐熱シール材、バッテリー防振材、高絶縁ゴム部品への需要が急増している。最近6カ月では、中国およびインド市場においてEV関連工場向けゴム射出成形機の導入案件が拡大した。
また、日本メーカーによる高精度液状シリコーン成形機の需要も医療・電子分野で増加している。特に医療用途では、クリーンルーム対応型ゴム射出成形機への関心が高まっている。
ゴム射出成形機の技術革新と省エネルギー化
現在のゴム射出成形機市場では、電動化、サーボ制御、自動化統合が主要技術テーマとなっている。従来型油圧機は高いエネルギー消費が課題であったが、最新のハイブリッド型ゴム射出成形機では、サーボ油圧制御によって消費電力を20～35％削減する事例が増加している。また、AI画像検査システムとの連携により、成形不良のリアルタイム検知も実用化が進んでいる。さらに、高粘度ゴム材料やフッ素ゴムなど難加工材への対応力も重要な競争要素となっている。
ゴム射出成形機市場の競争構造
ゴム射出成形機市場は高い集中度を示しており、上位10社が市場売上の約76.9％を占める。DESMA、REP International、Maplan、LWB Steinlなど欧州メーカーは高精度・高耐久機種で優位性を持つ。