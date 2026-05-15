株式会社アクティブリテック、3D Gaussian SplattingデータをWeb上で管理・閲覧できる自社開発viewerを発表

株式会社アクティブリテック

株式会社アクティブリテック(本社：東京都新宿区、代表取締役：前田拓海)は、3D Gaussian Splattingをはじめとした3DデータをWebブラウザ上で管理・閲覧できる自社開発viewerを発表いたします。

本viewerは、3D Gaussian Splattingデータの閲覧、管理、比較、計測、注釈、CGモデル配置などをWeb上で行える3DGSviewerです。Windows、Macに加え、スマートフォンやタブレット端末からもブラウザ上で閲覧でき、専用ソフトのインストールを必要とせずに利用できます。

これまで3D Gaussian Splattingデータの共有・閲覧では、LCC形式のURL化機能や、外部viewerソフトを利用するケースが一般的でした。一方で、法人利用の現場では「海外サーバーへのデータ保管に不安がある」「英語UIでは社内展開しづらい」「変換済みデータを一覧管理できない」「どのデータが何の案件か分かりにくい」といった課題がありました。

株式会社アクティブリテックは、XGRIDSの正規代理店として多くの企業様の3Dデータ活用を支援する中で、特に大手企業を中心に、国内サーバーでの運用や、誰でも直感的に操作できる3DGSへのニーズが高いことを把握してきました。

今回発表する自社開発viewerは、こうした法人利用の課題を解決するために開発されたものです。PLY、LCC、LCC2をはじめとした複数形式の3Dデータに対応し、XGRIDS関連データだけでなく、その他の3D Gaussian Splattingデータも取り込める設計を目指しています。

開発背景

お問い合わせはこちら :https://tayori.com/f/xgrids-contact

3D Gaussian Splattingは、空間を高精細かつリアルに再現できる技術として、建築、不動産、製造、施設管理、文化財、観光、プロモーションなど幅広い分野で注目されています。

しかし、実際の業務利用では、単に3Dデータを表示できるだけでは十分ではありません。

例えば、複数の3Dデータを案件ごとに管理したい場合、ファイル名やURLだけでは内容を判別しにくく、後から見返した際に「どの場所を撮影したデータなのか」「いつの状態なのか」が分かりにくいという課題があります。

また、建設現場や施設管理の現場では、日付ごとの状態管理や、時間経過による比較も重要です。3Dデータは、単発のビジュアル表現だけでなく、業務記録、進捗管理、点検、比較、共有のためのデータ資産として活用され始めています。

株式会社アクティブリテックは、こうした現場のニーズを踏まえ、3Dデータを「見る」だけでなく、「管理する」「比較する」「計測する」「記録する」「共有する」ためのviewerを開発しました。

主な特徴

1. Webブラウザで動作し、PC・スマートフォン・タブレットに対応

本viewerはWebブラウザ上で動作するため、Windows、Macに加え、スマートフォンやタブレット端末からも閲覧できます。

専用ソフトのインストールが不要で、社内外の関係者への共有もスムーズに行えます。

ブラウザのFullscreen APIにも対応しており、3D空間を全画面で確認することも可能です。

2. PLY・LCC・LCC2など複数形式の3Dデータに対応

PLY形式の3D Gaussian Splattingデータに加え、LCC、LCC2形式などのデータにも対応予定です。

従来のviewerでは、特定の形式にのみ対応しているケースもありますが、本viewerではXGRIDS正規代理店としての知見を活かし、複数形式の3Dデータを扱える環境を目指しています。

XGRIDS関連のデータだけでなく、他の3D Gaussian Splattingデータも取り込める点が特徴です。

3. 国内サーバー運用ニーズに対応

法人利用、とくに大手企業では、データの保管場所やセキュリティポリシーが重要視されます。

従来の外部サービスでは、海外サーバーを利用するケースや、英語UIによる運用ハードルがありました。本viewerでは、日本国内での利用ニーズを踏まえ、法人導入に適した運用環境を提供します。

サーバー構成や運用条件については、企業ごとの要件に応じて個別にご相談いただけます。

4. 変換済みデータを一覧・サムネイルで管理

本viewerでは、変換済みの3Dデータを一覧で管理できます。

サムネイル表示により、URLやファイル名だけでは分かりにくかったデータ内容を視覚的に確認できます。

これにより、複数案件・複数拠点・複数日付の3Dデータを扱う場合でも、目的のデータを探しやすくなります。

5. 日付管理・時間経過比較に対応

3Dデータを日付ごとに管理し、時間経過による変化を比較できます。

例えば、建設現場の進捗確認、施設の定期点検、改修前後の比較、空間の変化記録などに活用できます。

比較モードでは、2つの3Dデータを左右に並べ、中央スライダーで見比べることができます。これにより、過去と現在、施工前と施工後、改修前と改修後などの違いを直感的に確認できます。

搭載機能

カメラ・移動機能

本viewerでは、用途に応じて複数のカメラ操作に対応しています。

点群を中心に回転・パン・ズームできるフリーカメラを標準搭載し、WASDキーによるFPS形式の自由移動にも対応しています。さらに、等身大の一人称視点で空間内を歩行できるアバターモードも備えており、身長設定、重力、衝突判定を組み合わせたウォークスルー体験が可能です。

また、サブカメラによるリアビュー表示、ミニマップ表示、軸ギズモ表示により、3D空間内での位置や向きを把握しやすくしています。

比較・ウォークスルー機能

2つの3Dデータを並べて確認できる比較モードを搭載しています。

中央のスライダーを動かすことで、2つのデータの違いを直感的に比較できます。

さらに、複数地点を登録して自動で巡回するウォークスルー機能にも対応しています。再生速度の調整や、mp4・webm形式での録画にも対応しており、プレゼンテーション、営業資料、社内共有用動画の作成にも活用できます。

計測機能

3D空間上での距離、面積、高さの計測に対応しています。

2点間の直線距離をメートル単位で計測できる距離計測、3点以上を指定して多角形面積を算出する面積計測、2点間の垂直方向の差分のみを計測する高さ計測を搭載しています。



また、既存の計測点を後からドラッグして編集することもでき、X・Y・Z軸方向に固定した編集や、計測結果の削除にも対応しています。

計測結果はJSONまたはCSV形式で出力でき、業務記録や報告書作成にも活用できます。

ノート・注釈機能

3D空間上にピンを配置し、テキストメモを残すことができます。

点検箇所、確認事項、補修予定、設計上の注意点などを、3Dデータ上に直接記録できます。

ノートにはJPEG、PNG、WebP、GIFなどの画像を複数添付でき、選択中のピンでは画像カルーセルやライトボックス表示にも対応しています。



さらに、画像付きノートを3D空間上にビルボード形式で表示することも可能です。これにより、現場写真、参考画像、指示内容などを空間内に視覚的に配置できます。

ノート情報はlocalStorageに自動保存され、JSON形式でのエクスポートにも対応しています。

描画・表示調整機能

3D Gaussian Splat形式の点群を、WebGLおよびThree.jsによりハードウェアアクセラレーション描画します。

表示品質については、球面調和関数の精度をOff、Low、Medium、Highの4段階で切り替えられ、品質と描画負荷のバランスを調整できます。

また、明るさ、コントラスト、彩度、色相をリアルタイムに調整できるカラーパネルを備えています。



カメラからの距離に応じて色分けするデプス可視化、法線方向に応じて色付けする法線カラーリング、X・Y・Z軸方向で点群を切断表示できる断面切断機能にも対応しています。

描画解像度は25～100％の範囲で調整でき、カメラ移動中は自動で描画負荷を下げる最適化機能も備えています。

視線ヒートマップ機能

視線ヒートマップ機能により、ユーザーがどこを見ていたかを3D空間上で可視化できます。

視線データをvoxel gridに集積し、3D Gaussian Splat上に重み付け表示することで、空間内で注目されやすい場所を把握できます。

セッション管理、IndexedDB保存、JSON入出力にも対応しており、展示空間、商業施設、内覧コンテンツ、プロモーションコンテンツなどの分析にも活用できます。

CGモデル読み込み・配置機能

gltf、glb、obj、fbx形式のCGモデルを3D空間内に読み込むことができます。

読み込んだCGモデルは、トランスフォームギズモにより、移動、回転、拡大縮小を直感的に操作できます。

位置、回転、スケールは数値入力にも対応しており、精密な配置調整が可能です。

これにより、既存空間の3Dデータ上に、家具、設備、什器、看板、建築CG、プロダクトCGなどを配置し、完成イメージやレイアウト案を確認できます。

UIカスタマイズ機能

ツールバーの位置は、画面上部、下部、左側、右側に切り替え可能です。

アクセントカラーや背景色もカスタマイズでき、ボタン表示のオン・オフ、ツールバーの開閉、ヘルプパネル、モードインジケーターなど、利用シーンに応じたUI調整ができます。

これらの設定はlocalStorageに自動保存され、次回起動時にも維持されます。

その他の機能

点群情報パネルでは、読み込んだファイルの総ポイント数やバウンディングボックス寸法を確認できます。



また、点群全体の向きを補正する回転ドロップダウン、環境・コリジョン・軌道補助線・計測ラベルなどのレイヤー表示切替、雨や雪の天気エフェクトにも対応しています。

想定される活用シーン

本viewerは、以下のようなシーンでの活用を想定しています。

今後の展開

- 建築・建設現場の進捗管理- 不動産物件の3D内覧- 施工前後・改修前後の比較- 商業施設、工場、倉庫などの空間管理- 設備点検、補修箇所の記録- 文化財や展示空間のデジタルアーカイブ- 観光施設や店舗のWebプロモーション- 3Dデータを活用した営業資料・提案資料の作成- CGモデルを重ねた空間シミュレーション- WebサイトやLPへの3Dコンテンツ埋め込み

株式会社アクティブリテックでは、今後も本viewerの機能開発を継続的に進めてまいります。

企業ごとの業務フローや利用目的に応じて、個別機能の追加開発にも対応可能です。

「自社の管理画面に合わせたい」「特定の計測機能を追加したい」「既存システムと連携したい」「独自の比較機能を実装したい」といったご要望にも柔軟に対応してまいります。

また、アクティブリテックでは、3Dデータの撮影・生成だけでなく、CG制作やWebサイトへの埋め込み活用まで一貫して支援できます。

3Dデータを単なる閲覧用コンテンツで終わらせるのではなく、業務や営業活動に活用できるデジタル資産として提供してまいります。

価格について

価格は、利用規模、サーバー構成、必要機能、カスタマイズ内容に応じて個別にご提案いたします。

導入をご検討の企業様は、お気軽にお問い合わせください。

代表取締役コメント

お問い合わせはこちら :https://tayori.com/f/xgrids-contact

3D Gaussian Splattingは、空間をそのまま記録して共有できる新しい技術として、ここ最近本当に多くのお問い合わせをいただくようになりました。

しかし、技術がどれだけ進化しても、それを業務で活かせる環境がなければ意味がありません。データの保管場所、共有のしやすさ、現場での使いやすさ-お客様が本当に求めているのは、派手な機能ではなく、安心して毎日使える道具でした。

私たちはXGRIDS正規代理店として、その「当たり前」を日本のお客様にお届けする責任があると考えています。3Dデータが特別なものではなく、誰もが扱える日常のツールになるまで、開発を続けてまいります。

開発責任者コメント

3D Gaussian Splattingは魅力的な技術ですが、お客様と話していると「撮影はできた、でもその後が大変」という声をよく耳にします。データをどこに置くか、どうやって社内で見せるか、過去のデータと比べたいときにどうするか、ひとつひとつは地味ですが、業務で使うには欠かせないことばかりです。

今回のviewerは、そうしたお客様の「困った」を一つずつ解決していくために生まれました。完成形ではなく、これからもお客様と一緒に育てていきたいと思っています。

■会社概要

会社名：アクティブリテック

所在地：東京都新宿区西新宿 6-20-7

代表者：前田拓海

事業内容：3DGS、VR・AR、システム開発、3Dスキャナー ほか

URL：https://active-rt.com/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社アクティブリテック

第3営業部デジタルツイン事業課

TEL：03-6825-1987

E-mail：activr-sales@active-rt.com

お問い合わせフォーム：https://tayori.com/f/xgrids-contact