公式パズルゲーム『【推しの子】Puzzle Star』本日より新ピックアップガチャ[ドリームパレード]開催、第１弾はアイと有馬かなが登場！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下 KADOKAWA）は、TVアニメ『【推しの子】』の公式パズルゲーム『【推しの子】Puzzle Star』（開発：NHN／国内パブリッシング：KADOKAWA）にて、5月15日（金）より、ピックアップガチャ[ドリームパレード］を開催します。本ガチャは全2弾を予定しており、第１弾では [ドリームパレード]アイが登場します。

『【推しの子】』は、芸能界の光と闇を描く赤坂アカ×横槍メンゴの豪華タッグによる作品で、TVアニメ第4期 Final Season が制作決定しています。『【推しの子】Puzzle Star』は、『【推しの子】』のキャラクターたちが登場し、プレイを通じて本作の世界観を楽しめるスマートフォン向けパズルゲームです。ブロックをつなげて消していくシンプルな操作に加え、キャラクターごとに異なるスキルや演出、オリジナル衣装のコーディネート要素も楽しめます。



ピックアップガチャ[ドリームパレード]第1弾開催！

本ピックアップガチャでは、本作のために描き下ろされた特別な衣装のキャラクターが追加されます。5月15日（金）より全2回にわたって開催します。カードイラストは、アニメ『【推しの子】』のキャラクターデザイン・総作画監督を務める平山寛菜が監修しています。



ピックアップガチャ[ドリームパレード]アイ

開催期間 ：2026年5月15日（金） メンテナンス明け ～ 6月1日（月）10:59

ピックアップ ：★★★[ドリームパレード]アイ、★★[ドリームパレード]有馬かな

※第２弾以降の実装スケジュールやキャラクターはゲーム内や公式Xにて公開を予定しております。

※本カードは今後スタンダードガチャへ追加される場合があります。

パズルをプレイして[ドリームパレード]アイの衣装を入手

5月15日（金）より登場する「いいねパス」では、[ドリームパレード]アイの衣装が入手できます。



・開催期間：2026年5月15日（金）～6月16日（火）10:59

・目玉報酬：[ドリームパレード]アイの衣装 (髪型、アクセサリー、衣装が含まれます)



有料の「いいねパス」を購入すると、さらに下記の特典を獲得できます。

・フォトフレーム：[ドリームパレード]アイ

・ニックネームデザイン：[ドリームパレード]アイ

KADOKAWAおよびNHNは、本作を通じて、世界中のファンに新たな『【推しの子】』のエンターテインメント体験をお届けします。



ゲーム概要

■App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6744346921

■Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.kadokawa.oshinoko

■公式サイト：https://oshinoko-puzzle.com/

■ゲーム公式X：https://x.com/oshinoko_puzzle

■コピーライト：(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会

(C)KADOKAWA/NHN Corp.



『【推しの子】』について

「この芸能界（せかい） において嘘は武器だ」 全世界シリーズ累計2300万部突破！赤坂アカ×横槍メンゴの豪華タッグが、全く新しい切り口で“芸能界”を描く衝撃作。TVアニメ第4期 Final Season 制作決定。



株式会社KADOKAWAについて

出版、映像、ゲーム、Webサービス、教育、ところざわサクラタウンを中心としたIP体験施設の運営など、幅広い事業を展開する総合エンターテインメント企業です。優れたIP（Intellectual Property）を安定的に創出し、さまざまな形で世界に届ける「グローバル・メディアミックス」戦略を、テクノロジーの活用により実践しております。

https://group.kadokawa.co.jp/