【新展示】映像の未来を体感！SKIPシティ 映像ミュージアムに「高精細・360度映像」の新コーナーが登場

株式会社デジタルSKIPステーション

SKIPシティ彩の国ビジュアルプラザ映像ミュージアム（埼玉県川口市）は、2026年5月19日（火）より、常設展内のビデオボックスコーナーを全面的にリニューアルし、映像技術の進化を肌で感じていただける新コーナー「みて楽しむ！リアルワールド」をオープンいたします。新コーナーでは、NHKエンタープライズの自然科学部が制作した「高精細の大自然VRコンテンツ」と、NHK財団による「高精細映像を体感できるゲーム型コンテンツ」を展示。高精細の圧倒的なリアリティと没入感により、「空間そのものの体験」を提供します。

1. 「12K没入体験 どこでも大自然 ～ヒゲじいとアフリカや日本の自然体験～」

12K没入体験 どこでも大自然～ヒゲじいとアフリカや日本の自然体験～

圧倒的な臨場感を誇る12Kの高精細VRコンテンツを大画面で体感できます。

【見どころ】

１.〈没入体験〉

360度映像により、まるでその場に立っているかのような、息を呑むほど美しい大自然の世界を再現。

２.〈直感操作〉

手元のジョイスティックを使い、上下左右への移動や拡大・縮小を自由自在に行えます。

３.〈探求要素〉

大自然の中に隠れた「ヒゲじい」を探しながら、自然の世界を冒険できます。

2. 「8Kコバトンをさがせ！」

「8Kコバトンをさがせ！」

子どもから大人まで楽しめる、8K高精細映像の中からコバトンを探すゲーム型展示です。圧倒的な解像度の映像世界を体感できます。

【見どころ】

１. 60インチの8Kモニターに映し出される埼玉県内の風景の中に、最大1,000もの埼玉県マスコット「コバトン」が登場。

２. 「正解のコバトン」を、わずかな違いを見分けながら探し出します。初級から上級まで3段階のレベルがあり、ゲームを楽しみながら8Kの精密さを実感いただけます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/58856/table/76_1_ec3dfcc595b7400a3e6d9e10d556ef5b.jpg?v=202605151151 ]