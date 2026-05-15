佐賀アジアドリームズ、5/17（日）入場無料ホームゲーム開催！
★場外飲食店には、多国籍グルメが大集合！
★野球だけじゃない！公式チア、地元ダンスチームのパフォーマンス、抽選会など、
家族で１日中楽しめる要素盛りだくさん！
★この機会に、世にも珍しい多国籍球団の戦いをご覧ください！
【開催概要】
▼５月１７日（日）
▼１１：００～入場開始
▼１２：３０～場内パフォーマンス開始
▼１３：００プレイボール
▼入場無料
▼対戦相手：大分B-リングス
▼会場：さがみどりの森球場（佐賀県佐賀市久保田町大字徳万1897）※巨大駐車場あり
【場内パフォーマンス】
●公式チア「Dreamys」
●唐津出身アーティスト山崎賢一(https://www.instagram.com/kenichi__yamasaki/)
●佐賀県最大ダンスチーム「DANCE STUDIO status.(https://funqinc.com/)」
【始球式】
始球式を、SAGAスポーツピラミッド（SSP）推進局 瀬戸 要（せと かなめ）副局長に、
ゲスト挨拶を、SSP推進局 光武 香織（みつたけ かおり）局長に行っていただきます。
【多国籍グルメが県内外から集結！】
多国籍チームの試合を見ながら多国籍グルメを堪能できます
▶︎ ベトナム料理「シンチャオ(https://www.instagram.com/xinchao_ropponmatsu/)」
▶︎ タイ料理「アハーンタイ(https://www.instagram.com/a.haan.thai/)」
▶︎ フィリピン料理「Angel’s kitchen(https://www.instagram.com/angelskitchen0125/)」
▶︎ パキスタン料理「BaseBomb(https://www.instagram.com/base_bomb_0331?igsh=MXFrcnI1Y282NzgwZA%3D%3D&utm_source=qr)」
▶︎ コロンビア料理「EL COLOMBIANO(https://www.instagram.com/el.colombiano0801/)」
詳細は、球団HPの特設サイトへ
https://x.gd/rbcI4
当日、会場にお越しいただけない方には、
公式YouTubeチャンネルで、５カメ&実況解説付きでハイクオリティなライブ配信あり。
チームの特徴を反映するようなコメント欄の外国語率の高さにも注目ください。
https://youtu.be/VuBR8E3FHWE
不明点ございましたら、お気軽にご連絡ください。
＜全てのお問い合わせ先＞
NEO ASIA JAPAN 株式会社
『佐賀アジアドリームズ』
広報・メディア担当：龍
MAIL：f-ryu@saga-asia-dreams.jp
球団ホームページ(https://saga-asia-dreams.jp/)