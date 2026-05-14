Greeshow、防災団体・自治組織・アウトドア活動団体へ浄水器を提供“すべての人に、安全な飲み水を。

メリショー・ジャパン 株式会社

Greeshowは、防災協会、自治団体、アウトドア・探検活動団体など、さまざまな現場で活動する団体へ向けて、浄水器製品の提供を行ってまいります。

災害時の避難生活、地域コミュニティ活動、アウトドア・探検シーンなどにおいて、「安全な飲料水の確保」は非常に重要な課題です。

Greeshowは創業以来、

「どんな環境でも、安心して飲める水を届ける」

という理念のもと、浄水技術の研究・開発を続けてまいりました。

「災害は決してあってほしくない。けれど、もしものときに、一人でも多くの人が『飲める水』を手にでき、防災をもっと身近に感じてもらえるようにしたい」

というものがあります。

いつ何が起こるかわからないこの国だからこそ、日頃からの備えが、いざというときに本当に誰かの力になりたい――そう考えて、今日まで続けてまいりました。

Greeshowは単なる防災浄水ブランドではなく、防災・緊急対応・アウトドア環境においても信頼される“安全飲料水ソリューションブランド”を目指しています。

また、実際の使用現場から得られるリアルなフィードバックを活用し、より実践的で、耐久性に優れ、多様な環境に適応できる製品開発を継続してまいります。

主な取り組み内容

1．現場のリアルな声を、次世代製品へ

災害避難時に求められる迅速な浄水性能、自治団体の長時間活動で必要となる携帯性・容量、アウトドアや探検環境で求められる耐久性・信頼性など、現場ごとに異なる課題を深く分析。

実使用データやフィードバックを製品開発へ反映し、真に実用的な浄水ソリューションを目指します。

2．防災・アウトドア分野における“信頼できる装備”へ

Greeshowは、家庭用だけでなく、非常時や過酷環境下でも機能する製品づくりを重視しています。

防災関係者、地域コミュニティ、アウトドア愛好家にとって、“いざという時に頼れる存在”となるブランドを目指します。

3．安全な飲料水と持続可能性への意識向上

実地活用を通じて、安全な飲料水の重要性、水資源保護、衛生意識向上などについても積極的に発信。

企業として、社会課題解決と環境保全の両立に取り組んでまいります。

提供概要 提供内容

Greeshow浄水器製品の提供。（提供モデル・数量については、活動内容や利用環境に応じて個別調整いたします。）

対象団体

防災協会・防災関連機関

自治団体・地域NPO・安全管理団体

アウトドア・探検活動運営団体

野外調査・環境研究・自然保護チーム

その他、安全な飲料水確保が必要な公共性の高い団体

ご協力内容

製品使用後のフィードバック

アンケート・ヒアリングへのご協力

使用シーン写真や活動事例の共有

お問い合わせ

担当：美樹

E-mail：sales@meryshow.com

募集期間

2026年5月15日（金）～ 2026年6月15日（月）