パス株式会社

パス株式会社（東京都渋谷区：東京スタンダード市場 コード番号 3840）の連結子会社で、再生医療関連事業を展開する株式会社ＲＭＤＣ（東京都渋谷区神宮前6－17－11、代表取締役：川端 暢宏。以下、「当社」という。）は、2026年5月20日（水）から22日（金）まで幕張メッセで開催される、日本最大級の再生医療技術展「第8回 再生医療 EXPO [東京]」に出展することをお知らせいたします。

当社は、本展示会において、現在注力している再生医療関連事業の最新の取り組みや、今後の事業展開についてご紹介いたします。お取引先様、一般のお客様をはじめ株主・投資家の皆様との対話を通じて、当社の技術力と将来性を広く発信する貴重な機会と捉えております。

1. 出展の目的

「再生医療 EXPO」は、再生医療・遺伝子治療の製品化・実用化のためのあらゆる技術・製品・サービスが一堂に会する専門展です。当社は本出展を通じて、業界関係者とのネットワーク構築を強化するとともに、当社の提供するソリューションの認知度向上を図り、中長期的な企業価値の向上を目指します。

2. 展示会概要

・ 名 称 ： 第8回 再生医療 EXPO [東京]（「インターフェックス Week 東京」内）

・ 会 期 ： 2026年5月20日（水）～22日（金） 10:00～17:00

・ 会 場 ： 幕張メッセ

・ 主 催 ： RX Japan株式会社

・ 公式サイト ： https://www.interphex.jp/tokyo/ja-jp/about/rmt.html

3. 当社ブース案内

当社は、「とっとりバイオフロンティア」の共同出展ブース内にて、株式会社POCと共に展示を行います。

・ 出展エリア： 再生医療 EXPO 展示エリア内 (小間番号：2-45)

・ 共同出展先： とっとりバイオフロンティア(https://www.interphex.jp/tokyo/ja-jp/search/2026/directory/directory-details.org-971fff8f-4bdf-4440-9db5-6dfc8ea51f01.html#/) / 株式会社POC(https://www.interphex.jp/tokyo/ja-jp/search/2026/directory/directory-details.%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BEpoc.org-3081111d-6a4c-4d69-a625-4583a09c16b5.html#/)

・ 当社展示内容： 自社CPF（細胞培養加工施設）、自動培養ロボット、細胞加工業務等を中心とした

再生医療関連ソリューションのご紹介、および事業説明。

4. 今後の展望

当社は「再生医療の社会実装」をミッションに掲げ、研究開発から実用化に向けた支援まで幅広く事業を展開しております。本展示会での成果を活かし、さらなる革新的なサービスの提供と、持続的な事業成長に邁進してまいります。

ご多忙の折とは存じますが、是非会場へ足をお運びいただき、当社の最新の取り組みをご覧いただけますと幸いです。皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。

◆株式会社ＲＭＤＣについて https://rm-dc.com/

本 社：東京都渋谷区神宮前六丁目17番11号 JPR原宿ビル

代 表 者：代表取締役 川端 暢宏

事 業 概 要：特定細胞加工物の製造、ヒト由来化粧品原料の製造及び販売、自動細胞培養装置の開発