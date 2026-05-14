認定NPO法人「J.POSH」 オフィシャルサポーター登録　日本乳がんピンクリボン運動に協賛

株式会社シーボン

株式会社シーボン（本社：東京都港区､代表取締役社長：崎山一弘､証券コード：4926）は､認定NPO法人J.POSH（住所：大阪府大阪市､理事長：田中完児）のオフィシャルサポーターに登録されました。

■ ピンクリボン運動について

ピンクリボン運動とは､乳がんについての正しい知識を広め､早期発見の大切さを伝える世界規模のキャンペーンです。

2003年3月に設立した認定NPO法人J.POSH（ジェイポッシュ）は､≪受けよう乳がん検査 乳がん早期発見で笑顔の暮らし≫を合言葉に､「乳がんで悲しむ人を1人でも少なく」を念頭に置き､乳がんについての啓発活動､乳がん患者さんやそのご家族への支援活動などを行っています。

■ 参加への想い

シーボンは､「美を創造し､演出する」という企業理念のもと､化粧品の研究開発者､フェイシャリスト(R)､バックオフィスで支えるスタッフに至るまで､女性社員の比率は90％を超えています。また､サステナビリティの取り組みの重点項目のひとつに「女性活躍推進」を掲げ､結婚・出産・育児・介護などさまざまなライフイベントやキャリアステージに応じた働き方制度や仕組みづくりを進めてまいりました。

ピンクリボン運動を通じて､女性支援の取り組みをより一層推進し､すべての女性が健康で幸せな人生を送れるよう､J.POSHのオフィシャルサポーターとして社会に貢献してまいります。

＊フェイシャリスト(R)は､株式会社シーボンの登録商標です

〈参照〉シーボンサステナビリティ https://www.cbon.co.jp/company/sdgs

■ シーボンについて

シーボンは､1966年の創業以来約60年に渡り､研究・開発､製造､販売までを一貫して行う日本の化粧品メーカーです。

全国96舗（会員制/直営93店舗､代理店3店舗）のサロンを通して､化粧品販売とアフターサービスを提供しています。

毎日の正しいスキンケアと､サロンでの定期的な肌カウンセリング＆フェイシャルトリートメント。

この繰り返しが､日々変化する素肌を健やかに育む。これが永年培ってきたシーボン独自のビューティ・プログラムです。

シーボンは､唯一無二のビューティ・プログラムで､美肌を適えるブランドとしてこれからも展開してまいります。

【シーボン公式ホームページ】 https://www.cbon.co.jp/net/

【シーボン ビューティージャーナル配信中】 https://www.cbon.co.jp/journal/interview/