『例外処理・全社統制を見据えた業務実行基盤の設計ポイント』というテーマのウェビナーを開催

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■なぜ今、全社標準への移行が求められるのか

多くの大企業では、業務効率化や人手不足対応を目的に、各部門が個別に自動化を進めてきました。しかしその結果として、導入部門ごとに対象業務や運用ルール、管理方法が分かれ、全社としての整合性を保ちにくくなっています。いま求められているのは、自動化の有無を議論する段階ではなく、乱立した取り組みをどう全社標準へ移し、継続的に運用できる状態へ再設計するかという視点です。



■部門ごとに乱立した自動化が生む運用課題とは

部門単位で最適化された自動化は、その場では成果が見えやすい一方で、例外処理への対応、文書業務との接続、AIエージェントの活用、既存システムとの連携といった場面で個別対応が増え、運用負荷や管理の複雑さを生みやすくなります。さらに、担当部門に依存した運用が広がることで、他部門への展開や全社統制の設計が難しくなり、結果として自動化が定型業務の範囲で頭打ちになるケースも少なくありません。こうした状態では、全社最適の観点で自動化を評価・拡張することが難しくなります。



■例外処理・全社統制を見据えた業務実行基盤の設計ポイント

本セミナーでは、部門ごとに乱立した自動化を全社標準へ移行するために、どのような業務を標準化の対象として捉えるべきか、例外処理や文書業務を含めてどのように運用設計へ落とし込むべきかを整理します。あわせて、大企業において求められる全社統制の考え方を踏まえながら、個別最適にとどまらない業務実行基盤の設計ポイントを解説します。自動化を一部門の施策で終わらせず、全社で持続的に活用していくための具体的な視点を持ち帰っていただく内容です。





■主催・共催

株式会社システムサポート

■協力

株式会社オープンソース活用研究所

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