トランスコスモス営業向け脱炭素勉強会に登壇

株式会社エスプール

株式会社エスプールブルードットグリーン（本社：東京都千代田区、取締役社長：八林公平、以下「当社」）は、2026年3月、トランスコスモス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役共同社長：牟田正明、神谷健志、以下「トランスコスモス」）が営業担当向けに実施した、企業の脱炭素化に関する社内勉強会において講師を務めました。本勉強会は、顧客企業と脱炭素について基本的な対話ができる人材の育成を目的として開催されたものです。

◎勉強会実施の背景

近年、企業の競争力向上において、脱炭素をはじめとするサステナビリティ視点を経営戦略に組み込む重要性が高まっています。日本国内においても、2026年度から排出量取引制度が本格稼働しています。さらに、2027年にはサステナビリティ情報開示基準「SSBJ」の適用開始（対象企業は一部）も予定されており、企業に求められる対応は一層高度化することが予想されます。

こうした中、企業に対してサービスを提供する営業担当者にも、顧客の脱炭素課題を理解し、対話や提案につなげる役割が求められています。

トランスコスモスは、営業担当者が顧客企業と脱炭素について基本的な対話を行える状態を目指し、本勉強会を開催しました。

◎勉強会の内容

本勉強会では、以下のテーマについて解説を行いました。

- 気候変動の現状と脱炭素化に向けた国内外の動向- 企業が脱炭素に取り組む意義と背景- 顧客企業の脱炭素課題を把握するためのヒアリング手法- SBT取得のメリットと達成までのステップ

当社は2023年より、排出量の見える化、削減目標の設定、削減施策の検討などトランスコスモスの脱炭素推進を支援しています。こうした取り組みを通じて蓄積した知見を踏まえ、本勉強会では同社の事業特性や営業現場に即した内容で解説を行いました。

◎参加者の声

参加者からは、以下のような声が寄せられました。

◎今後の展望

- 脱炭素を顧客の経営課題と結びつけて捉える視点が理解できた- 単なる知識にとどまらず、提案の幅が広がる内容だった- 制度理解に加え、顧客との対話にどう活かすかが具体的にイメージできた

当社は今後も、企業の脱炭素推進に必要な人材育成や知識提供を通じて、実務に即したサステナビリティ経営を支援してまいります。

◎エスプールブルードットグリーンについて

当社は、カーボンニュートラルを目指す企業のパートナーとして、拡大するサステナビリティ情報開示の要請に応える、幅広いコンサルティングサービスを提供しています。単なるアドバイスにとどまらず、企業の実務に寄り添った「手を動かす支援」を強みに、累計支援社数は700社以上に上ります。サステナビリティ経営の推進や情報開示対応に課題をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

▼問い合わせ先

株式会社エスプールブルードットグリーン マーケティング課 金子 千紘

Tel：03-6853-9418

Mail：carbonoffset@bluedotgreen.co.jp

HP：https://www.bluedotgreen.co.jp/contact/

▼会社概要

商 号：株式会社エスプールブルードットグリーン

所 在：東京都千代田区外神田 3-12-8 住友不動産秋葉原ビル 11 階

代表者名：取締役社長 八林 公平

事業内容：サステナビリティ経営コンサルティング

設 立：2011 年 11 月

HP：https://www.bluedotgreen.co.jp/