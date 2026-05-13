【こどもの休日の過ごし方】6/6出発 獣医さん体験スクール

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社プラスワン教育（本社：東京都豊島区、代表取締役：若目田壮志）は、2026年6月6日（土）より、１泊２日にて「獣医さん体験スクール(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1787)」を開催いたします。

■6/6出発 獣医さん体験スクール 概要

・旅行契約形態：募集型企画旅行

・日程：2026/6/6 (土) ～ 2026/6/7 (日) 1泊2日

（申込締切日：2026/6/1(月)）

・対象：小１～小６（男女）※ツアー出発日の学年です

・開催地：愛知県岡崎市「IPCわんわん動物園」

・宿泊：「岡崎ニューグランドホテル」洋室(ツインもしくはトリプル：バス・トイレつき)

・交通手段：新幹線・普通列車利用（東京または新横浜発）

・旅行代金：【小学生】52,800円

旅行代金に含まれるもの：交通費・宿泊代・食事代・イベント体験料・旅行傷害保険料

・定員：20名（最少催行人員：10名）

※最少催行人員に満たないときは、催行を中止することがあります。

※添乗員が全行程同行（引率スタッフは生徒５～８名につき１名同行）

・詳細URL：https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1787

■おすすめポイント

１．現役獣医による本格指導！多角的に学ぶ「犬に関わる職業体験」

現役の獣医さんの指導のもと職業体験ができるツアーです。

体験施設にはドッグトレーナーやトリミングの施設が付属しており、獣医だけではない犬に関わる職業を身近に感じながら体験が出来ます。

２．初心者でも安心！「わんわん動物園」の仲間たちと過ごす特別な時間

職業体験の時間とは別に、わんわん動物園にいるワンちゃんと触れ合う時間があります。遊びながら自然に犬との接し方を学べるので、犬とのふれあいに慣れていないお子様でも楽しめます。わんわん動物園でのツアーを通じて実際にご自宅でも犬を迎えられたお子様もいらっしゃいます。

３．継続的な学びを形に。成長を実感できる「認定証＆ランクアップ制度」

参加されたお子様にはお名前が入った認定証をお渡ししています。※3回以上の参加でシルバーカードに、5回以上参加するとゴールドカードがもらえます。ゴールドカードをお持ちのお子様には、わんわん動物園でのツアー参加時に特典があります。継続して参加することで犬自体だけではなく、犬と暮らすための知識を身に付けることが出来ます。

■スケジュール

■STS（スクールツアーシップ）とは

[表: https://prtimes.jp/data/corp/77507/table/759_1_ff557c8da9ffed63430a3255cc92a01b.jpg?v=202605130951 ]

体験型教育プログラムを通じて、子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする専門塾です。「子ども達が生きる上で本当に大切な音楽でも、スポーツでも、遊びでも、なんでもいい。何か好きなことをひとつ見つけ『夢中になれる力』を身につけてほしい」教科書では学べない一人ひとりの『プラスワン』をみつけるプログラムがここにあります。

只今、ツアーのお申し込みを受付中です。すぐにキャンセル待ちとなるツアーもございますので、お早めにお申し込みください！（URL：STS ツアー申込(https://sts.riso-plus1.co.jp/)）

■会社概要

株式会社プラスワン教育

所在地：東京都豊島区高田３丁目32番１号 大東ビル５F

代表者：代表取締役 若目田壮志

企業URL：https://riso-plus1.co.jp/

事業内容：子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする体験型教育プログラムの提供。各種習い事スクールの運営、および学校向け教育旅行業

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

【この記事に関するお問合せ】

株式会社リソー教育グループ

広告・マーケティング部 長野

Email ：riso-pr@tomas.jp