2026 KARA JAPAN FANMEETING : Hello, KAMILIA! メインポスター公開！

株式会社HUB JAPAN

2026年7月に開催される「2026 KARA JAPAN FANMEETING : Hello, KAMILIA!」のメインポスター2種が公開された。

今回公開されたポスターは、華やかで温かい雰囲気を感じられるビジュアルと、洗練された大人の魅力が際立つビジュアルの2種類。それぞれ異なるコンセプトで、KARAならではの多彩な魅力を表現している。

さらに、本公演は2日間・全4公演すべて異なるコンセプトで進行予定。

各公演ごとに異なるステージやトーク、演出が用意される予定となっており、ここでしか見ることのできない特別な時間になることが期待されている。

現在、チケットはぴあ最速先行受付中。約3年ぶりとなるKARAの日本グループファンミーティングということもあり、早くも大きな注目を集めている。

詳細は公式特設サイトより確認できる。

➧特設サイトkara2026.jp(https://kara2026.jp/)



【イベント情報】

[日程] 2026年7月4日（土）・ 5日（日）

[会場] 東京・TOYOTA ARENA TOKYO

[時間] 1部 : 12:00（開場）13:00（開演）/ 2部 : 17:00（開場）18:00（開演）

[金額]

一般チケット：14,900円（税込）指定席

アップグレードチケット：6,800円（税込）指定席 ※一般チケット購入者のみ受付可能

当日チケット：15,900円（税込）※発生した場合のみ

※未就学児入場不可



[特典]

★ご来場者全員特典★

・スペシャルプレゼント贈呈



★アップグレードチケット特典★

・アリーナ席配置

・アップグレードチケット専用優先レーン入場

・リハーサル観覧ご招待（1日あたり抽選で100名）

・未公開セルカフォトカードセットプレゼント



★全4公演購入者特典★

・7月5日（日）1部公演終了後、お見送り会ご招待（抽選で200名）

・メンバー直筆の落書き＆メッセージ入りフォトカードセットプレゼント



【チケット情報】

◼ぴあ最速先行販売（抽選）

[申し込み期間]

2026年5月12日 (火) 12:00～2026年5月24日 (日) 23:59

[当落選確認・入金期間]

2026年5月28日 (木) 18:00～2026年6月1日 (月) 23:59

[申し込みURL]

https://w.pia.jp/t/kara-fm2026/



【お問い合わせ】

株式会社NURIM（公演関連）

info-live@nurimjp.com（土日祝日除く11:00 - 17:00）